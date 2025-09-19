С нами не соску...
На что способна перекись водорода

Как удалить продукты окисления с металла при помощи перекиси водорода и лимонной кислоты.



Насыпаем в стеклянную баночку лимонную кислоту и наливаем перекись водорода до середины банки.



Содержимое емкости тщательно перемешиваем до полного растворения лимонной кислоты в перекиси водорода.



Опускаем в полученный раствор металлические предметы, которые необходимо очистить.

Происходит достаточно бурная реакция взаимодействия раствора с различными загрязнениями и продуктами окисления на поверхности деталей.



Через 10 минут цвет раствора кардинально поменялся с бесцветного до зеленоватого, но реакция по-прежнему продолжается, поэтому оставляем детали в растворе еще на 30 минут, а далее примем решение в зависимости от ситуации.



Прошло 12 часов. Реакция в принципе прекратилась, поэтому вытаскиваем детали из раствора. Первой достаем стальную запчасть. Тщательно протираем и высушиваем ее с помощью тканевой салфетки.
Раствор лимонной кислоты в перекиси водорода творит настоящие чудеса. Все загрязнения с поверхности детали, включая продукты окисления, полностью исчезли и остался абсолютно чистый металл.
Далее достаем из раствора латунную деталь и также тщательно протираем сухой тканевой салфеткой. На ней также не осталось никаких загрязнений, одна чистая латунь.



Практически доказано, что раствор лимонной кислоты в перекиси водорода является великолепным средством для очистки металлических предметов от ржавчины и других всевозможных загрязнений.
