Этот остров словно вышел из сказки

Этот необыкновенно красивый остров под названием Скай является частью Шотландии. Его население составляет всего 9232 человека, но имеет огромный прирост в течение лета из-за туристов, которые приезжают насладиться его потрясающими пейзажами. Рассматривая изумрудные равнины острова и прозрачные реки, сложно поверить, что они реальны.



Мы приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по острову и окунуться в магию лесов, холмов и водопадов.

Этот остров словно вышел из сказки

Остров Скай, площадь которого 1656 км², является вторым по величине в Шотландии.

Этот остров словно вышел из сказки

Кроме красивых скал и холмов здесь обитает множество разнообразных животных и птиц.

Этот остров словно вышел из сказки

Весной остров расцветает тысячью цветов.

Этот остров словно вышел из сказки

Осенью здесь распускаются цветы невероятной фиолетовой окраски.

Этот остров словно вышел из сказки

На территории острова от края до края раскинулись величественные горные хребты.

Этот остров словно вышел из сказки

Зеленые холмы — визитная карточка острова Скай и всей Шотландии.

Этот остров словно вышел из сказки

Так называемые Бассейны феи считаются самым красивым местом на острове.

Этот остров словно вышел из сказки

Вода в Бассейнах феи всегда кристально чистая и прозрачная.

Этот остров словно вышел из сказки

Замок Данвеган вот уже на протяжении 8 веков принадлежит клану Маклаудов.

Этот остров словно вышел из сказки

Мост через реку Слигахан.

Этот остров словно вышел из сказки

Куиранг — еще одно фантастическое место на острове, сочетающее острые вершины, резкие обрывы, роскошные луга и множество троп.

Этот остров словно вышел из сказки

Пасущиеся овцы на закате.

Этот остров словно вышел из сказки

Скалистая линия берега острова.

Этот остров словно вышел из сказки

Побережье острова открывает вид, от которого захватывает дух.

источник

Ссылка на первоисточник
