10 самых жутких культов с псевдоутопическими идеями
Когда индивидуализм пришел на смену коллективизму, идеи коммунального способа жизни, который ранее пропагандировался как суть утопического общества, практически исчезли. Жизнь без частной собственности на основе принципа «все вокруг колхозное – все вокруг мое» обречена на неудачу, а социальные эксперименты, навязанные людям благодаря пропаганде, промыванию мозгов, приводят к противостояниям и революционным действиям.
Между утопической моделью общества и культом нет четкого различия. Суть создания обществ на основе утопической теории состоит в том, чтобы снизить уровень жадности и сделать всех равными. Но эти идеалистические цели не могут быть осуществлены, так как люди жадные по своей природе и не равны. Утопическое общество должно было бы вывести человечество из кризиса и спасти его, но, на самом деле, все попытки не увенчались успехом из-за природы человека. До сих пор увлечены подобными идеями лишь религиозные секты, анархисты и хиппи.
10. Аркозанти
Аркозанти
Это должно было быть утопическое поселение в пустыне Аризоны, но закончилось тем, что место осталось заброшенным. Архитектор Паоло Солери решил создать общество, основанное на концепции аркологии – уникального сочетания принципов архитектуры и экологии, целью следования которым есть создание изолированного общества, идеально приспособленного к условиям окружающей среды. Солери планировал разместить в своем поселении до 5000 человек. Экологические строения в поселке выглядят так, словно сошли со страниц научной фантастики. Хотя Аркосанти существует до сих пор, заинтересовать 5000 человек не удалось.
9. Коммуны Шейкеров
Коммуны Шейкеров
Коммуны Шейкеров начали появляться в 18 столетии. Первое поселение сектантов было основано в колониальной Америке в Нью-Лебаноне, Нью-Йорк, в 1784 году. К 19 столетию уже было более 20 коммун, в которых жило до 20 000 последователей. Шейкеры известны своим простым укладом жизни. Они практиковали целибат, пацифизм и коллективную собственность. У мужчин и женщин были одинаковые роли в этой секте. В 20 столетии количество адептов резко уменьшилось, в результате к 1920 году осталось только 12 общин. Многие общины сегодня стали музеями, в которых можно увидеть в каких простых условиях жили в них люди.
8. Община Общий дом
Община Общий дом
В 1895 году Джордж Аллен, Оливер Верити и Б. О`Делл основали общину Общий дом в штате Вашингтон на берегу океана. Основатели ранее принимали участие в подобном эксперименте возле Такомы – в промышленном кооперативе «Гленнис» - и считали себя социальными анархистами. В период с 1896 по 1921 год община была популярна среди социалистов, радикалов, вольнодумцев и других неординарных личностей, которые обычно являются изгоями в обществе. В 1910 году в общине жили 200 человек, она выпускала свои газеты, исключала какое-либо управление и такие властные институты, как церковь, полиция или мэрия. Люди совместно работали, любили и развлекались. Основные проблемы начались, когда община решила изменить стиль земельной собственности, и она стала объектом особого внимания после правления президента Маккинли, которого убил анархист Леон Чолгош.
7. Колония Брукфарм (Ферма у ручья)
Колония Брукфарм (Ферма у ручья)
Вдохновленный идеями трансцендентализма философ Джордж Рипли, основал Брукфарм в штате Массачусетс в 1841 году. Концепция была простой: члены колонии работали на ферме, территория которой составляла 80 гектаров. Они обрабатывали землю, работали в мастерских, занимались бытом, а взамен получали жилье и бесплатное обучение в школе колонии. Члены колонии, кроме труда, проводили коллективные чтения, дискуссии и занимались наукой. В самом начале Брукфарм была процветающей общиной, но внутренние размолвки и денежные проблемы (к 1844 году в колонии не было мяса, кофе, чая и масла) привели к тому, что люди постепенно уходили. В 1847 году община закрылась.
6. «Перфекционисты» из Онеиды
«Перфекционисты» из Онеиды
Джон Хамфри Нойес, страстный сторонник полигамии и социалист, основал поселение в Онеида в 1848 году. Она основана на принципах коллективного брака и индивидуального общения с Богом. Колонисты считали, что женаты все на всех, так как исповедовали отсутствие института брака в Раю. Нойес верил, что все мужчины должны быть женатыми со всеми женщинами, а женщины имеют право иметь разнообразные сексуальные связи. Колонисты отрицали моногамию и пропагандировали «свободную любовь». В 1879 году Нойес был арестован за изнасилование.
5. Восьмиугольный город
Восьмиугольный город
Восьмиугольный город, известный как Город вегетарианцев, был основан компанией Vegetarian Kansas Emigration Company в 1856 году. Предполагалось основать утопическое поселение недалеко от Гумбольдта, штат Канзас, в котором будут жить только вегетарианцы. Но инвесторов мало интересовала подобная коммуна. Они захотели создать не вегетарианскую общину, основанную на принципах моральности. Члены общины должны были растить и обучать детей, придерживаясь высокой морали. Форма города была создана под влиянием учения Орсона Фоулера. Он верил, что восьмиугольник – это самая практичная планировка домов, так всем хватало солнечного света и свежего воздуха. Но зачем свет, если нет моральности. Тем не менее, колония распалась: только 100 человек проживали здесь. В 1857 году в поселке осталось только 4 семьи.
4. Община «Фруктовый край»
Община «Фруктовый край»
В 19 столетии в Америке начитывалось несколько сотен общин, уклад жизни которых основывался на утопических идеях. В 1843 году Бронсон Олкотт и Чарльз Лейн основали общину «Фруктовая страна», которая просуществовала 6 месяцев. Это была община аграрного направления на основе британской реформистской модели в Гарварде, штат Массачусетс. Она должна была выживать самостоятельно и быть абсолютно независимой. Членам общины разрешалось пить только воду, употреблять фрукты и зерно, запрещалось есть мясо и продукты животного происхождения, акие как молоко, мёд, шерсть и даже навоз. Скот запретили впрягать в телеги, а землю нельзя было распахивать, чтобы не нарушать спокойную жизнь микроорганизмов. Идеализм Олкотта привел к распаду общины. Строгая диета, запрет на использование труда животных, ручной труд забили последний гвоздь в гроб, в котором похоронили «Фруктовую страну».
3. Фордландия
Фордландия
В конце 20-х годов 20 столетия гиганту автомобильной промышленности Генри Форду понадобился завод по производству автомобильных покрышек. В то время голландские и английские «резиновые бароны» полностью контролировали рынок каучука в мире. Поэтому Форд основал колонию «Фордландию», своеобразную мини-копию Америки в джунглях Амазонки. В Фордландии была своя современная больница, поле для игры в гольф, мощный завод по переработке каучука, отель, дома для рабочих. Несмотря на все это, мечта Форда об осуществлении американской мечты в джунглях потерпела фиаско. Местное население не хотело работать с 9 до 17 часов из-за жары и ужасных условий труда. Выращивать каучуковые деревья, собирать каучук оказалось слишком сложно.
2. Германия
«Германия», столица мира
«Германия», столица мира, была идеей Адольфа Гитлера. В действительности «Германия» стала бы центром мизантропии и ужаса. Нацистский архитектор Альберт Шпеер был назначен главным для восстановления Берлина и превращения его в «Столицу империи». Издание New York Times описало проект, как один из самых амбициозных за последнее тысячелетие. Альберт Шпеер за основу своей работы по строительству «Столицы мира» решил взять футуризм и идеи Ле Корбюзье. В центре города должно было находиться купольное здание, которое в 16 раз больше Собора Святого Петра в Ватикане, кроме этого, еще необходимо было возвести Триумфальную Арку высотой 117 метров, широкий бульвар, гражданские и торговые здания, обелиски с орнаментами, небоскребы. Проект так и остался нереализованным.
1. Джонстаун и Храм народов
Джонстаун и Храм народов
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