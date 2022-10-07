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Как быстро очистить вытяжку до блеска

Время от времени вытяжку следует чистить от остатков налипшего жира, пыли и грязи. Чтобы сделать это легко, просто и совершенно не затратно, воспользуйтесь способом, описанным немного ниже.

Как быстро очистить вытяжку до блеска

В чашу насыпьте треть пачки соды. Добавьте столовую ложку любого моющего средства для посуды. Залейте кипятком (немного), размешайте.

Как быстро очистить вытяжку до блеска

Перелейте в тару, в которую помешается вытяжка хотя бы наполовину. Долейте кипятка, чтобы вытяжка была максимально покрыта раствором. Положите вытяжку в раствор, оставьте на 5-10 минут.

Как быстро очистить вытяжку до блеска

Затем старой зубной щёткой очистите вытяжку от грязи. Далее, нужно вновь подогреть раствор и окунуть вторую половинку вытяжки, повторить манипуляции.

Как быстро очистить вытяжку до блеска

И таким нехитрым способом вытяжка вновь будет чистая и сверкающая!

Как быстро очистить вытяжку до блеска

Подробнее о том, как очистить вытяжку от жира и грязи, смотрите в видео ниже:

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