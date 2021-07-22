Как можно использовать ботву томатов с пользой для сада и огорода

Кто хоть раз выращивал помидоры, непременно сталкивался с ситуацией, когда после очередного пасынкования или прореживания кустов остаются целые охапки "состриженой" зелени. А ведь процедуру эту нужно повторять регулярно, ботва и оборванные листья все скапливаются.

Куда это богатство девать и что с ним делать? Не выбрасывать! Ведь ботва томатов – не просто стебельки с листочками, а одновременно и замечательное удобрение, и средство против огородных вредителей. Сейчас научим вас, как правильно использовать ботву помидоров на огородном участке.

Ботва томатов от вредителей

Помидорная ботва будет полезна на огороде в качестве натурального инсектицида. Ее эффективность против целого ряда насекомых-вредителей известна давно и обусловлена присутствием во всех частях растения ядовитого соединения – соланина.

От каких насекомых способна защитить ботва томатов:

тля,

колорадский жук,

паутинный клещ,

крестоцветная блошка,

муравьи,

листогрызущие гусеницы,

морковная муха,

пилильщик,

огневка,

галлица,

плодожорка.

Для приготовления действенного средства против этих насекомых из томатной ботвы нужно приготовить настой или отвар. Годятся все зеленые части растения – листья, стебли, пасынки.

Для приготовления настоя 1 кг свежей измельченной ботвы томатов заливают 10 л теплой воды, настаивают не менее 4-5 часов, а затем в качестве прилипателя добавляют 40 г наструганного кускового мыла (или 3 ст.

л. жидкого мыла).

Для приготовления отвара 4 кг свежих измельченных листьев и стеблей томатов заливают 10 л воды и кипятят на медленном огне под крышкой около получаса. После остывания отвар процеживают, разбавляют водой в пропорции 1:4 и добавляют 40 г мыла.

Опрыскивание пораженных вредителями культур настоем или отваром томатной ботвы проводится с интервалом в неделю. Не рекомендуется этого делать лишь во время фазы цветения. Таким образом можно обрабатывать не только садовые и огородные, но и комнатные растения, а также рассаду.

Хранить такой настой или отвар можно до полугода – в плотно закупоренных стеклянных емкостях в прохладном месте. А можно высушить ботву впрок (делать это лучше в тени на свежем воздухе) и использовать по мере необходимости. Отвар из сухой томатной ботвы готовится несколько в иных пропорциях. На 10 л воды берут 1 кг измельченного сырья, настаивают 4 часа, а затем кипятят под крышкой на слабом огне еще пару часов. Концентрированный отвар остужают, а перед применением дополнительно разбавляют водой 1:4.

Обработку растений лучше выполнять рано утром или вечером, когда спадет жара, чтобы не обжечь листья.

Не превышайте указанные в рецепте нормы расхода томатной ботвы и не используйте для приготовления настоев и отваров ботву, пораженную болезнями, чтобы не разнести инфекцию по всему участку.

Ботва томатов как удобрение

Если ваш участок сейчас не нуждается в защите от вредителей, вы можете приготовить из томатной ботвы питательное удобрение для других культур, и даже не одно!

Например, ботву можно просто измельчить и заделать в почву осенью, а весной на это место высадить рассаду, даже тех же помидоров! Им понравится, вот увидите.

А еще ботву томатов можно использовать в качестве жидкого зеленого удобрения. Травяную закваску с ней готовят так, чтобы объем ботвы составлял примерно четверть от всей зеленой массы сырья. Для этого любую крупную емкость (бочка, ведро) заполните травой на 2/3 объема и доверху залейте водой. Затем емкость накройте так, чтобы остался небольшой доступ воздуха – можно закрыть ее пленкой, в которой сделать несколько отверстий для газообмена – и оставьте траву бродить. Готово к употреблению такое органическое удобрение из томатной ботвы будет примерно через 10 дней (в жару еще раньше). Литр настоя разводят в 10 л воды и поливают растения под корень.

Этой же "бражкой" с томатной ботвой можно опрыскивать растения по листьям, чтобы обезопасить их от вредителей.

Еще один отличный вариант использования ботвы томатов в качестве удобрения – ее сжигание. Да-да, вы не ослышались. Получившаяся в результате зола будет для ваших посадок ценным источником полезных макро- и микроэлементов и станет великолепным питательным дополнением. Золу в качестве удобрения вносят в землю весной или осенью при перекопке грядок, добавляют в лунки непосредственно перед посадкой растений или в воду для полива (100 г на 10 л воды).

Ботва помидоров как удобрение также может быть использована в качестве компоста, но, чтобы не рисковать здоровьем своих растений, придется ждать около трех лет, прежде чем такой компост можно будет безопасно использовать на своем участке. Это связано с высоким риском распространения грибковых заболеваний, чьи возбудители могут оказаться в ботве и не потеряют своей активности долгое время, даже когда ботва будет разлагаться. Если вы полностью уверены в здоровье растений, используемых в этих целях, можете применять полученное удобрение уже через год-полтора.

Для приготовления компоста томатную ботву укладывают в компостницу (яму, кучу) слоями, перемежая их со слоями земли и опилок. Каждый слой для обеззараживания проливают раствором медного купороса (2 ст.л. на 10 л воды), а затем весь объем закрывают темной пленкой, в которой проделывают несколько отверстий для доступа воздуха, либо темным спанбондом или даже плотным слоем соломы. Примерно раз в две недели очень желательно перелопачивать всю массу, перемешивая слои. Для стимулирования ферментации некоторые огородники добавляют в компостную кучу немного куриного помета, коровяка или мочевины.

Как еще использовать томатную ботву в огороде?

Оказывается, и на всем вышеперечисленном полезные свойства томатной ботвы на дачном участке не исчерпываются!

Например, ботва помидоров может защитить ваши плодовые посадки от мышей. Ботву измельчают и подсыпают под молодые деревья или кустарники (крыжовник, смородина). В течение летнего сезона можно пополнять это защитное мульчирование свежесорванными пасынками и листьями томатов.

Укладываю зеленую ботву томатов под кусты смородины и крыжовника. Огневку победила! Совет получила от агронома.

Точно так же ботву томатов (даже не измельченную) можно использовать в качестве мульчи и на овощных грядках – просто раскладывая ее в подсушенном виде в междурядьях. Ботва прекрасно справится со своей задачей.

А еще томатная ботва поможет избавиться от запаха в уличном туалете. Так же, как и крапива, ботва будет отпугивать насекомых и поглощать аммиак, нейтрализуя неприятный запах и помогая содержимому быстрее разлагаться. Подсыпать эти растения в кабинку нужно еженедельно.

Обязательно возьмите данную информацию на вооружение и впредь не избавляйтесь от излишков томатной ботвы – ведь она может стать прекрасным бюджетным дополнением (а то и заменителем) многих химикатов, которые используются на участке в качестве инсектицидов и удобрений.

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