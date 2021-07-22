Как можно использовать ботву томатов с пользой для сада и огорода

Кто хоть раз выращивал помидоры, непременно сталкивался с ситуацией, когда после очередного пасынкования или прореживания кустов остаются целые охапки "состриженой" зелени. А ведь процедуру эту нужно повторять регулярно, ботва и оборванные листья все скапливаются.
Куда это богатство девать и что с ним делать? Не выбрасывать! Ведь ботва томатов – не просто стебельки с листочками, а одновременно и замечательное удобрение, и средство против огородных вредителей. Сейчас научим вас, как правильно использовать ботву помидоров на огородном участке.
Ботва томатов от вредителей
Помидорная ботва будет полезна на огороде в качестве натурального инсектицида. Ее эффективность против целого ряда насекомых-вредителей известна давно и обусловлена присутствием во всех частях растения ядовитого соединения – соланина.
От каких насекомых способна защитить ботва томатов:
- тля,
- колорадский жук,
- паутинный клещ,
- крестоцветная блошка,
- муравьи,
- листогрызущие гусеницы,
- морковная муха,
- пилильщик,
- огневка,
- галлица,
- плодожорка.
Для приготовления действенного средства против этих насекомых из томатной ботвы нужно приготовить настой или отвар. Годятся все зеленые части растения – листья, стебли, пасынки.
Для приготовления настоя 1 кг свежей измельченной ботвы томатов заливают 10 л теплой воды, настаивают не менее 4-5 часов, а затем в качестве прилипателя добавляют 40 г наструганного кускового мыла (или 3 ст.л. жидкого мыла).
Для приготовления отвара 4 кг свежих измельченных листьев и стеблей томатов заливают 10 л воды и кипятят на медленном огне под крышкой около получаса. После остывания отвар процеживают, разбавляют водой в пропорции 1:4 и добавляют 40 г мыла.
Опрыскивание пораженных вредителями культур настоем или отваром томатной ботвы проводится с интервалом в неделю. Не рекомендуется этого делать лишь во время фазы цветения. Таким образом можно обрабатывать не только садовые и огородные, но и комнатные растения, а также рассаду.
Хранить такой настой или отвар можно до полугода – в плотно закупоренных стеклянных емкостях в прохладном месте. А можно высушить ботву впрок (делать это лучше в тени на свежем воздухе) и использовать по мере необходимости. Отвар из сухой томатной ботвы готовится несколько в иных пропорциях. На 10 л воды берут 1 кг измельченного сырья, настаивают 4 часа, а затем кипятят под крышкой на слабом огне еще пару часов. Концентрированный отвар остужают, а перед применением дополнительно разбавляют водой 1:4.
Обработку растений лучше выполнять рано утром или вечером, когда спадет жара, чтобы не обжечь листья.
Не превышайте указанные в рецепте нормы расхода томатной ботвы и не используйте для приготовления настоев и отваров ботву, пораженную болезнями, чтобы не разнести инфекцию по всему участку.
Ботва томатов как удобрение
Если ваш участок сейчас не нуждается в защите от вредителей, вы можете приготовить из томатной ботвы питательное удобрение для других культур, и даже не одно!
Например, ботву можно просто измельчить и заделать в почву осенью, а весной на это место высадить рассаду, даже тех же помидоров! Им понравится, вот увидите.
А еще ботву томатов можно использовать в качестве жидкого зеленого удобрения. Травяную закваску с ней готовят так, чтобы объем ботвы составлял примерно четверть от всей зеленой массы сырья. Для этого любую крупную емкость (бочка, ведро) заполните травой на 2/3 объема и доверху залейте водой. Затем емкость накройте так, чтобы остался небольшой доступ воздуха – можно закрыть ее пленкой, в которой сделать несколько отверстий для газообмена – и оставьте траву бродить. Готово к употреблению такое органическое удобрение из томатной ботвы будет примерно через 10 дней (в жару еще раньше). Литр настоя разводят в 10 л воды и поливают растения под корень.
Этой же "бражкой" с томатной ботвой можно опрыскивать растения по листьям, чтобы обезопасить их от вредителей.
Еще один отличный вариант использования ботвы томатов в качестве удобрения – ее сжигание. Да-да, вы не ослышались. Получившаяся в результате зола будет для ваших посадок ценным источником полезных макро- и микроэлементов и станет великолепным питательным дополнением. Золу в качестве удобрения вносят в землю весной или осенью при перекопке грядок, добавляют в лунки непосредственно перед посадкой растений или в воду для полива (100 г на 10 л воды).
Ботва помидоров как удобрение также может быть использована в качестве компоста, но, чтобы не рисковать здоровьем своих растений, придется ждать около трех лет, прежде чем такой компост можно будет безопасно использовать на своем участке. Это связано с высоким риском распространения грибковых заболеваний, чьи возбудители могут оказаться в ботве и не потеряют своей активности долгое время, даже когда ботва будет разлагаться. Если вы полностью уверены в здоровье растений, используемых в этих целях, можете применять полученное удобрение уже через год-полтора.
Для приготовления компоста томатную ботву укладывают в компостницу (яму, кучу) слоями, перемежая их со слоями земли и опилок. Каждый слой для обеззараживания проливают раствором медного купороса (2 ст.л. на 10 л воды), а затем весь объем закрывают темной пленкой, в которой проделывают несколько отверстий для доступа воздуха, либо темным спанбондом или даже плотным слоем соломы. Примерно раз в две недели очень желательно перелопачивать всю массу, перемешивая слои. Для стимулирования ферментации некоторые огородники добавляют в компостную кучу немного куриного помета, коровяка или мочевины.
Как еще использовать томатную ботву в огороде?
Оказывается, и на всем вышеперечисленном полезные свойства томатной ботвы на дачном участке не исчерпываются!
Например, ботва помидоров может защитить ваши плодовые посадки от мышей. Ботву измельчают и подсыпают под молодые деревья или кустарники (крыжовник, смородина). В течение летнего сезона можно пополнять это защитное мульчирование свежесорванными пасынками и листьями томатов.
Укладываю зеленую ботву томатов под кусты смородины и крыжовника. Огневку победила! Совет получила от агронома.
Точно так же ботву томатов (даже не измельченную) можно использовать в качестве мульчи и на овощных грядках – просто раскладывая ее в подсушенном виде в междурядьях. Ботва прекрасно справится со своей задачей.
А еще томатная ботва поможет избавиться от запаха в уличном туалете. Так же, как и крапива, ботва будет отпугивать насекомых и поглощать аммиак, нейтрализуя неприятный запах и помогая содержимому быстрее разлагаться. Подсыпать эти растения в кабинку нужно еженедельно.
Обязательно возьмите данную информацию на вооружение и впредь не избавляйтесь от излишков томатной ботвы – ведь она может стать прекрасным бюджетным дополнением (а то и заменителем) многих химикатов, которые используются на участке в качестве инсектицидов и удобрений.
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