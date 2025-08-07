Культовый Mercedes-Benz W123, созданный с уважением к покупателю и своему труду

Если детишкам предложить изобразить автомобиль, многие нарисуют что-то схожее с седаном Mercedes-Benz W123: выразительный силуэт, разделенный на три четкие зоны – моторный отсек, салон с большим количеством стекла и багажник. Если взглянуть спереди, это будет бампер, блоки фар и четко очерченная решётка радиатора.
По задумке дизайнеров, силуэт этого автомобиля должен быть крайне простым и одновременно очень элегантным, как пример честного дизайна - не выглядеть крупнее, чем на самом деле.
Mercedes-Benz W123 / Фото: CarsArheve.com
Во многом именно такой внешний вид вкупе с легендарным качеством и надежностью, превратили «Mercedes» W123 в культовый автомобиль 1970–1980-х годов и, даже, 20 века. Знакомые с этой моделью автовладельцы, сравнивая W123 с современными машинами, всегда отмечают, что это авто сделали люди, которые уважают себя и покупателей.
Салон Mercedes-Benz W123 / Фото: CarsArheve.com
Невозможно представить историю автомобилестроения без Mercedes-Benz W123. И тем любопытнее тот факт, что это могла быть совершенно другая машина с совершенно другой судьбой. Поворотным пунктом в «биографии» W123, как это ни парадоксально, была печально известная Мюнхенская Олимпиада 1972 года, ставшая первым звеном в цепи событий, существенно повлиявших на дальнейший ход истории многих стран.
Вид в салон сзади - Mercedes-Benz W123 / Фото: CarsArheve.com
Как мы знаем, через 10 дней после начала игр, 5 августа 1972 года, в Олимпийскую деревню ворвались палестинские боевики, убившие двух членов команды Израиля и захватившие в заложники ещё девятерых.катастрофой: все заложники, пилот вертолёта и один полицейский погибли во время перестрелки с террористами. Эта трагедия привела к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке. И 6 октября следующего, 1973 года атакой египетских танков вглубь Синайского полуострова и одновременным захватом Голанских высот сирийскими войсками началась попытка реванша арабских стран за Шестидневную войну 1967 года.
Этот вооружённый конфликт, самый кровопролитный на Ближнем Востоке в 20 веке, вошёл в историю под названием Войны Судного дня и завершился проигрышем арабской коалиции.
Mercedes-Benz W123 / Фото: CarsArheve.com
В этой войне США поддержали позицию Израиля, СССР – арабских стран. В знак протеста арабские государства-поставщики нефти резко сократили продажу «чёрного золота» на мировом рынке и взвинтили цены на баррель в три с половиной раза, что сразу ударило по Западной Европе и Соединённым Штатам, где на некоторое время буквально замерли деловая и общественная жизнь. Большой скачок цен на бензин привёл западное общество в шок, из которого оно вскоре вышло, приняв этот поворот событий как сигнал к переходу на альтернативные источники энергии и к сокращению потребления нефти. Автопроизводители начали отказываться от крупногабаритных моделей и массово занялись выпуском малолитражек (производство которых, кстати, к тому времени уже хорошо освоила Япония).
Конструкторы фирмы Mercedes оказались в непростом положении: ведь до 1973 года они разрабатывали машину, рассчитанную на совершенно другие цены на бензин и другую экономическую ситуацию, собираясь предложить потребителю дорогой автомобиль с мощным двигателем (в частности, для версии купе предусматривался восьмицилиндровый мотор).
Mercedes-Benz W123 / Фото: CarsArheve.com
В итоге, в «Мерседесе» приняли решение отказаться от многих инноваций и «прожорливых мощных моторов» и сместить акценты на повышение уровня пассивной безопасности. При этом в новой машине должны были быть скомбинированы все положительные качества предшественника – W114/115 и нового представительского W116.
Для разработки конструкций пассивной безопасности автомобиля и увеличения его комфорта был отозван с пенсии великий Бела Барени (1907–1997) – автор передовых разработок, обладатель 2000 патентов и человек, собственно, создавший те системы безопасности автомобиля, которые сейчас воспринимаются как сами собой разумеющиеся. Именно он в 1952 году предложил идею деления автомобиля на три зоны, расположив спереди и сзади «зоны деформации», а между ними «зону безопасности», устроенную по принципу жёсткой герметичной капсулы, куда при столкновении не должны попасть элементы конструкции из «зоны деформации». За эти и другие разработки Барени стал членом Автомобильного зала славы и претендовал на звание Автомобильного инженера века.
А директор центра стиля фирмы Фридрих Гайгер был заменён на своём посту руководителем отдела дизайна Бруно Сакко, который также являлся членом международного и европейского Автомобильного зала славы и претендовал на звание Автомобильного дизайнера века.
Mercedes-Benz W123 / Фото: CarsArheve.com
Любопытно, что вначале многие покупатели заметили только незначительную смену облика очередного «мерседеса». Но при детальном изучении обнаружили много полезных новшеств, таких как травмобезопасную рулевую колонку, антиблокировочную систему (ABS), систему поддержания постоянной высоты кузова, обогрев заднего стекла с автоматическим выключением, автоматическое выключение задних противотуманных фар при выключении основного освещения в совокупности с новой конструкцией переключателя наружного освещения, двойное уплотнение дверей снизу, раздельное отопление для водителя и пассажира, индикатор износа тормозных колодок на приборной панели. И вскоре покупатели поняли, что им предлагают машину с новым уровнем оснащения и комфорта.
Семейство 123 выпускалось более 10 лет в различных модификациях и разошлось по миру тиражом около 2,7 миллионов экземпляров. Именно в нём впервые в истории компании появились автомобили с кузовом универсал, а также купе с 4-цилиндровыми моторами.
Mercedes-Benz W123 / Фото: CarsArheve.com
С 1975 по 1986 год было изготовлено почти 2,7 млн автомобилей W123, причём около 2,4 млн пришлось на версии с кузовом седан со стандартной и удлинённой базой. Первый в истории марки универсал разошёлся тиражом около 200 тысяч, а ещё почти 100 тысяч пришлось на версию купе. Интересно, что 1,08 млн 123-х отправились на экспорт по всему миру.
В категории бестселлеров с учётом типа кузова наибольшую популярность получила версия 240 D – 448 986 авто, среди универсалов лучшей стала модель 230 TE – 42 284, а среди купе – 280 CE – 32 138.
Mercedes-Benz W123 / Фото: CarsArheve.com
Производство седанов семейства W123 прекратилось в ноябре 1985 года. Как и в случае с семейством W114/115, новое поколение, получившее индекс W124, выпускалось параллельно со 123-м почти на протяжении года. В связи с высоким спросом на универсалы их выпуск продолжался до января 1986 года. Помимо Германии, автомобили 123-й серии производили в ЮАР, Китае и Таиланде.
Книга о Mercedes-Benz W123 / Фото: CarsArheve.com
Спустя много лет после окончания производства Mercedes-Benz серии W123 до сих пор колесят по дорогам всего мира. А некоторые из них стали объектами коллекционирования.
