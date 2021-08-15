Как почистить бассейн при помощи снеговой лопаты

Бассейн на придомовом или дачном участке — спасение для тех, кто не имеет возможности поехать на морской курорт или провести время на ближайшем озере.





Да и вообще, купание в бассейне — это отличный способ отдохнуть и расслабиться в летнюю жару. Да это совсем не альтернатива морю, но все же лучше, чем вообще ничего.

Однако у всех бассейнов есть один жирный минус— дорогостоящий уход.

Чтобы поддерживать воду в надлежащем состоянии на протяжении всего летнего сезона, необходимо потратиться на насос и фильтр. А эти «комплектующие» стоят недешево.

В сегодняшней статье хотим поделиться с вами экспресс-способом чистки бассейна без использования насоса и фильтра.

Своим опытом поделился автор YouTube канала.

Обратите внимание: способ очистки воды с помощью снеговой лопаты подойдет только для круглых бассейнов.



Первый этап: механическая очистка

Второй этап: используем снеговую лопату

Третий этап: сбор мусора пылесосом

Четвертый этап: «глубокая» очистка воды

Пятый этап: изготовление поплавка для обеззараживания воды

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Вооружаемся щеткой (ее можно купить в любом хозяйственном магазине), и тщательно очищаем дно и стенки бассейна от образовавшегося налета.Вода сразу станет мутной, но ничего страшного — это временно.На следующем этапе при помощи снеговой лопаты необходимо сделать в бассейне водоворот. В каком именно направлении вы будет баламутить воду — принципиального значения не имеет.Делать водоворот необходимо в течение нескольких минут. Как правило, чем грязнее вода, тем дольше нужно баламутить воду.Потом надо подождать, пока водоворот полностью остановится.В результате этой процедуры тяжелые частицы грязи со всей площади дна соберутся по центру бассейна.Никакой магии тут нет — элементарные законы физики.Для этого нам потребуется самодельный пылесос, изготовленный из пластиковой канистры и небольшого куска садового шланга.У пластиковой канистры нужно срезать верхнюю часть, а в боковой стенке нужно просверлить отверстие, чтобы можно было вставить шланг.Одной рукой утапливаем емкость для образования в ней отрицательного давления, а левой — водим шлангом по дну, и собираем мусор.Обратите внимание: второй и третий этапы желательно выполнить несколько раз подряд. Так получится убрать максимум грязи.Из кусков арматуры свариваем рамку, длина которой должна быть равна радиусу бассейна. Обматываем металл скотчем, и натягиваем тюль.Дальше при помощи лопаты снова делаем водоворот, и устанавливаем в бассейн металлическую рамку — в результате все мелкие частицы мусора останутся на ткани.При необходимости процедуру «глубокой» очистки воды в бассейне можно повторить. Только тюль нужно будет предварительно промыть водой.Для этого нам потребуется пластиковая бутылка с широким горлышком. С помощью паяльника или нагретого гвоздя делаем в бутылке отверстия.Нижний ряд отверстий должен находиться на расстоянии не менее 2-3 см от дна, а верхний — на расстоянии около 5 см от горлышка.В пластиковую бутылку помещаем хлорсодержащие таблетки для очистки воды в бассейнах.Количество таблеток зависит от объема воды в бассейне (читайте инструкцию к препарату). Закручиваем крышку, и помещаем поплавок в воду.