Как почистить бассейн при помощи снеговой лопаты

Бассейн на придомовом или дачном участке — спасение для тех, кто не имеет возможности поехать на морской курорт или провести время на ближайшем озере.
Да и вообще, купание в бассейне — это отличный способ отдохнуть и расслабиться в летнюю жару. Да это совсем не альтернатива морю, но все же лучше, чем вообще ничего.
Однако у всех бассейнов есть один жирный минус— дорогостоящий уход.
Чтобы поддерживать воду в надлежащем состоянии на протяжении всего летнего сезона, необходимо потратиться на насос и фильтр. А эти «комплектующие» стоят недешево.
В сегодняшней статье хотим поделиться с вами экспресс-способом чистки бассейна без использования насоса и фильтра.
Своим опытом поделился автор YouTube канала.
Обратите внимание: способ очистки воды с помощью снеговой лопаты подойдет только для круглых бассейнов.
Первый этап: механическая очистка
Вооружаемся щеткой (ее можно купить в любом хозяйственном магазине), и тщательно очищаем дно и стенки бассейна от образовавшегося налета.
Вода сразу станет мутной, но ничего страшного — это временно.
Второй этап: используем снеговую лопату
На следующем этапе при помощи снеговой лопаты необходимо сделать в бассейне водоворот. В каком именно направлении вы будет баламутить воду — принципиального значения не имеет.
Делать водоворот необходимо в течение нескольких минут. Как правило, чем грязнее вода, тем дольше нужно баламутить воду.
Потом надо подождать, пока водоворот полностью остановится.
В результате этой процедуры тяжелые частицы грязи со всей площади дна соберутся по центру бассейна.
Никакой магии тут нет — элементарные законы физики.
Третий этап: сбор мусора пылесосом
Для этого нам потребуется самодельный пылесос, изготовленный из пластиковой канистры и небольшого куска садового шланга.
У пластиковой канистры нужно срезать верхнюю часть, а в боковой стенке нужно просверлить отверстие, чтобы можно было вставить шланг.
Одной рукой утапливаем емкость для образования в ней отрицательного давления, а левой — водим шлангом по дну, и собираем мусор.
Обратите внимание: второй и третий этапы желательно выполнить несколько раз подряд. Так получится убрать максимум грязи.
Четвертый этап: «глубокая» очистка воды
Из кусков арматуры свариваем рамку, длина которой должна быть равна радиусу бассейна. Обматываем металл скотчем, и натягиваем тюль.
Дальше при помощи лопаты снова делаем водоворот, и устанавливаем в бассейн металлическую рамку — в результате все мелкие частицы мусора останутся на ткани.
При необходимости процедуру «глубокой» очистки воды в бассейне можно повторить. Только тюль нужно будет предварительно промыть водой.
Пятый этап: изготовление поплавка для обеззараживания воды
Для этого нам потребуется пластиковая бутылка с широким горлышком. С помощью паяльника или нагретого гвоздя делаем в бутылке отверстия.
Нижний ряд отверстий должен находиться на расстоянии не менее 2-3 см от дна, а верхний — на расстоянии около 5 см от горлышка.
В пластиковую бутылку помещаем хлорсодержащие таблетки для очистки воды в бассейнах.
Количество таблеток зависит от объема воды в бассейне (читайте инструкцию к препарату). Закручиваем крышку, и помещаем поплавок в воду.
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