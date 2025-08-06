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Почему в центре Рима археологи изучают холм-свалку, насыпанную из 80 млн античных амфор


Почему в центре Рима археологи изучают холм-свалку, насыпанную из 80 млн античных амфор

Археология - это очень занимательная деятельность, т.к. исследование далёкого прошлого происходит путём изучения совершенно необычных артефактов и объектов. Ярким примером может быть экспедиция, которая на протяжении много лет исследует холм в центре Рима, который фактически является мусорной свалкой.
Да только именно он, который представляет собой осколки аж 80 миллионов античных амфор, способен пролить свет на целый ряд эпизодов из жизни и деятельности древнеримского народа.

Холм (под именем Doliolum) на схеме античного Рима. /Фото: wikipedia.org

Холм (под именем Doliolum) на схеме античного Рима. /Фото: wikipedia.org

 

Это удивительное место находится в центре одного из самых модных районов Рима. Выглядит это действительно странно - буквально посредине, в окружении суши-ресторанов и ночных клубов, расположилась самая большая мусорная свалка античной эпохи, которая представляет собой гору выброшенных римских амфор общей высотой в добрые 150 футов. Но ведь и само название этой местности прямо намекает на то, что там можно найти, ведь оно происходит из двух слов - латинского testa и итальянского cocci, что переводится как «керамический черепок».
Целый холм, где под ногами хрустят не листья, а черепки. /Фото: holidaygid.ru

Целый холм, где под ногами хрустят не листья, а черепки. /Фото: holidaygid.ru


 

Впрочем, далеко не всякую свалку будет тщательно исследовать команда профессиональных археологов. Однако раскопки, которые проводятся в Монте-Тестаччо, призваны закрыть хотя бы часть белых пятен, связанных с особенностями устройства древнеримской экономики. Самое интересное, что в данном случае речь идёт о воспламеняемой жидкости: вот как в современной мировой экономике большую роль играет легкая малосернистая нефть, так и древние римляне зависели от.
..оливкового масла. А так как перед учёными стоит проблема отсутствия письменных записей или литературных источников по этому вопросу, то изучение этих разбитых амфор, как ни странно, на сегодняшний день является лучшим способом раскрыть тайны этого промысла.
Осколки афмор со свалки помогают изучать древнеримскую торговлю. /Фото: wowitaly.ru

Осколки афмор со свалки помогают изучать древнеримскую торговлю. /Фото: wowitaly.ru

 

«Гора-Тестаччо-Антенна Монте-Тестаччо стоит у реки Тибр в торговом районе древнего Рима. Многие виды импортных продуктов питания, в том числе масло, привозили в город, а затем хранили для последующего распределения на больших складах вдоль реки» - рассказывает Хосе Ремесал из Барселонского университета, один из руководителей раскопок в Монте-Тестаччо. По их расчётам, амфор там колоссальное количество: «Примерно 25 миллионов целых. Конечно, трудно быть точным». Однако всего на сегодняшний день на древнеримской свалке насчитали аж 80 миллионов амфор, по большей мере во фрагментированном виде. Но и эта цифра может быть далеко не окончательной.
Представить реально число амфор на холме трудно. /Фото: pressa.tv

Представить реально число амфор на холме трудно. /Фото: pressa.tv


 

Самое интересное, что история раскопок на территории Монте-Тестаччо уже довольно долгая, однако сравнительно недавно настоящая ценность этой античной свалки была окончательно раскрыта исследователями. Так, по информации редакции Novate.ru, первые археологические экспедиции там начали проводиться ещё в конце 19 столетия, однако только в последние три десятилетия началась рассматриваться та роль, которую амфоры могут играть в понимании природы и особенностей функционирования римской имперской экономики.
Каждый из миллиардов черепков тщательно изучают. /Фото: infoglaz.ru

Каждый из миллиардов черепков тщательно изучают. /Фото: infoglaz.ru

 

Как считает Ремесал, главной проблемой, с которой сталкиваются археологи и историки экономики Римской империи является отсутствие «серийной документации», то есть исторических источников, отражающих подлинную хронологию событий, связанных с этим направлением деятельности. Именно этот фактор делает Монте-Тестаччо уникальным свидетельством того, как производилась римская торговля и «Нет другого места, где можно изучить экономическую историю, производство и распределение продуктов питания, а также то, как государство контролировало транспортировку продукта», — говорит Ремесал. - «Это действительно замечательно».

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