Почему в центре Рима археологи изучают холм-свалку, насыпанную из 80 млн античных амфор

Археология - это очень занимательная деятельность, т.к. исследование далёкого прошлого происходит путём изучения совершенно необычных артефактов и объектов. Ярким примером может быть экспедиция, которая на протяжении много лет исследует холм в центре Рима, который фактически является мусорной свалкой.
Холм (под именем Doliolum) на схеме античного Рима. /Фото: wikipedia.org
Это удивительное место находится в центре одного из самых модных районов Рима. Выглядит это действительно странно - буквально посредине, в окружении суши-ресторанов и ночных клубов, расположилась самая большая мусорная свалка античной эпохи, которая представляет собой гору выброшенных римских амфор общей высотой в добрые 150 футов. Но ведь и само название этой местности прямо намекает на то, что там можно найти, ведь оно происходит из двух слов - латинского testa и итальянского cocci, что переводится как «керамический черепок».
Целый холм, где под ногами хрустят не листья, а черепки. /Фото: holidaygid.ru
Впрочем, далеко не всякую свалку будет тщательно исследовать команда профессиональных археологов. Однако раскопки, которые проводятся в Монте-Тестаччо, призваны закрыть хотя бы часть белых пятен, связанных с особенностями устройства древнеримской экономики. Самое интересное, что в данном случае речь идёт о воспламеняемой жидкости: вот как в современной мировой экономике большую роль играет легкая малосернистая нефть, так и древние римляне зависели от.
Осколки афмор со свалки помогают изучать древнеримскую торговлю. /Фото: wowitaly.ru
«Гора-Тестаччо-Антенна Монте-Тестаччо стоит у реки Тибр в торговом районе древнего Рима. Многие виды импортных продуктов питания, в том числе масло, привозили в город, а затем хранили для последующего распределения на больших складах вдоль реки» - рассказывает Хосе Ремесал из Барселонского университета, один из руководителей раскопок в Монте-Тестаччо. По их расчётам, амфор там колоссальное количество: «Примерно 25 миллионов целых. Конечно, трудно быть точным». Однако всего на сегодняшний день на древнеримской свалке насчитали аж 80 миллионов амфор, по большей мере во фрагментированном виде. Но и эта цифра может быть далеко не окончательной.
Представить реально число амфор на холме трудно. /Фото: pressa.tv
Самое интересное, что история раскопок на территории Монте-Тестаччо уже довольно долгая, однако сравнительно недавно настоящая ценность этой античной свалки была окончательно раскрыта исследователями. Так, по информации редакции Novate.ru, первые археологические экспедиции там начали проводиться ещё в конце 19 столетия, однако только в последние три десятилетия началась рассматриваться та роль, которую амфоры могут играть в понимании природы и особенностей функционирования римской имперской экономики.
Каждый из миллиардов черепков тщательно изучают. /Фото: infoglaz.ru
Как считает Ремесал, главной проблемой, с которой сталкиваются археологи и историки экономики Римской империи является отсутствие «серийной документации», то есть исторических источников, отражающих подлинную хронологию событий, связанных с этим направлением деятельности. Именно этот фактор делает Монте-Тестаччо уникальным свидетельством того, как производилась римская торговля и «Нет другого места, где можно изучить экономическую историю, производство и распределение продуктов питания, а также то, как государство контролировало транспортировку продукта», — говорит Ремесал. - «Это действительно замечательно».
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