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Зачем нужно отодвигать кресло при вождении максимально назад


Зачем нужно отодвигать кресло при вождении максимально назад

Признаемся сами себе в том, что никогда (ну или почти никогда) не читаем инструкции по эксплуатации. Именно по этой причине мало кто знает о том, что при вождении автомобиля следует отодвигать водительское кресло максимально назад. Почему это так важно? На самом деле объяснение очень простое.

Как это должно выглядеть. /Фото: drivenn.ru.

Как это должно выглядеть. /Фото: drivenn.ru.

 

Если у вас в собственности находится более-менее современный автомобиль (а это так с вероятностью 9 к 10), то следует да хоть прямо сейчас взять руководство по эксплуатации любимой машины и проверить, нет ли там одного занимательного пункта относительно положения водительского кресла во время езды. Дело в том, что данная тонкость на сегодняшний день прописана почти в каждом руководстве, но при этом, абсолютное большинство автомобилистов по незнанию игнорирует данную рекомендацию. О чем же идет речь?
Чем дальше, тем лучше. /Фото: blogspot.com.

Чем дальше, тем лучше. /Фото: blogspot.com.

 

Все дело в том, что в многих руководствах по эксплуатации рекомендуется отодвигать водительского кресло максимально назад. Большинство водителей с опытом скажет, что в этом нет никакой логики, ведь кресло следует «подогнать под себя». В противном случае, будет банально неудобно ездить. Загвоздка в том, что вместе с упомянутой выше рекомендацией, руководство предписывает держать руки во время езды слегка согнутыми в локтях. В чем логика таких странных советов?
Не стоит этим пренебрегать. /Фото: drive2.ru.

Не стоит этим пренебрегать. /Фото: drive2.ru.

 

На самом деле касаются они вопроса безопасности. Логика чрезвычайно проста – чем дальше водитель от рулевого колеса во время езды, тем выше вероятность того, что в случае ДТП он не получит серьезных травм и не будет зажат искореженной конструкций авто в случае фронтального столкновения. Само собой, все это имеет хоть какое-нибудь значение, если водитель соблюдает все остальные меры безопасности, в том числе постоянно пристегнут ремнем безопасности.
Настрой кресло как надо! /Фото: autobild.de.

Настрой кресло как надо! /Фото: autobild.de.

 

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Зачем нужно отодвигать кресло при вождении максимально назад

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