Как сделать малинник плодоносящим и собирать ягоды ведрами

Многие считают, что для того, чтобы малинник давал хороший урожай, достаточно посадить кусты туда, где много солнца.

Это верно, но лишь отчасти. Чтобы на самом деле получить прекрасный результат, кроме этого требования необходимо выполнить и другие.

Есть несколько несложных, но важных правил, соблюдая которые можно рассчитывать на хороший урожай малины.







1. Свет

2. Пространство

3. Обрезка

4. Прищипывание верхушек

5. Полив

6. Подкормка

Малину следует сажать на участок с достаточным количеством солнечного светаДля посадки малинника рекомендуется выбирать светлый не затененный участок, на который попадает много солнечного света. Естественно, сажать следует проверенные сорта. В наше время купить такие не сложно.Расстояние между кустами малины не должно быть менее одного метраПри посадке нельзя экономить место. Расстояние между кустами должно составлять минимум один метр, а между рядами – полтора. Многие на зиму связывают кусты один с другим на высоте около пятидесяти сантиметров. Это ошибка, так как велик риск того, что зимой растения вымерзнут.Важно своевременно обрезать малинуЧтобы завязь малины нормально развивалась, ей необходим постоянный доступ свежего воздуха. Чрезмерное разрастание малинника вызывает повышенную загущенность.Поэтому важно вовремя проводить обрезку побегов.Прищипывание верхушек положительно влияет на урожай малиныСделать урожай лучше помогает метод прищипки верхушек. После достижения в первый год побегами высоты около метра (обычно так они вырастают в июле), верхушки размером в пять-семь сантиметров отщипываются. В верхних пазухах после этого появляются ростки. Весной прищипываются новые побеги, и процедура повторяется, что способствует урожайности.Правильный полив напрямую влияет на урожайность малиныПравильный полив напрямую влияет на уровень полученного урожая. Главное условие – необходимо, чтобы вода попадала к корням растений, а не растекалась. В связи с этим садить кусты следует таким образом, чтобы возле корней земля была немного ниже, чем уровень участка.Как и другие растения, малина нуждается в регулярной подкормкеКак и любое растение, малина нуждается в питательных полезных веществах. В первые летние месяцы подкармливаются плодоносящие побеги, а во второй половине лета это необходимо однолетним растениям. Подходит перегной, суперфосфат, мочевина, зола.Соблюдая все правила, можно рассчитывать на богатый урожай ягодБлагодаря этим простым правилам малинник будет хорошо плодоносить, принося богатый урожай ягод.