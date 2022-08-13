С нами не соскучишься!

8 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Пичугина
    Ну я уж точно не решусь.10 странных газир...
  • Зоя Иманбаева
    к чему этот мусор,закончилисьтемы?:«Крестная мать ко...
  • Юпитер
    Меня ничего не заинтересовало!!!15 экстремальных ...

Как сделать малинник плодоносящим и собирать ягоды ведрами

Многие считают, что для того, чтобы малинник давал хороший урожай, достаточно посадить кусты туда, где много солнца.
Это верно, но лишь отчасти. Чтобы на самом деле получить прекрасный результат, кроме этого требования необходимо выполнить и другие.
Есть несколько несложных, но важных правил, соблюдая которые можно рассчитывать на хороший урожай малины.

Как сделать малинник плодоносящим и собирать ягоды ведрами

1. Свет



Как сделать малинник плодоносящим и собирать ягоды ведрами

Малину следует сажать на участок с достаточным количеством солнечного света
Для посадки малинника рекомендуется выбирать светлый не затененный участок, на который попадает много солнечного света. Естественно, сажать следует проверенные сорта. В наше время купить такие не сложно.

2. Пространство



Как сделать малинник плодоносящим и собирать ягоды ведрами

Расстояние между кустами малины не должно быть менее одного метра
При посадке нельзя экономить место. Расстояние между кустами должно составлять минимум один метр, а между рядами – полтора. Многие на зиму связывают кусты один с другим на высоте около пятидесяти сантиметров. Это ошибка, так как велик риск того, что зимой растения вымерзнут.

3. Обрезка



Как сделать малинник плодоносящим и собирать ягоды ведрами

Важно своевременно обрезать малину
Чтобы завязь малины нормально развивалась, ей необходим постоянный доступ свежего воздуха. Чрезмерное разрастание малинника вызывает повышенную загущенность.
Поэтому важно вовремя проводить обрезку побегов.

4. Прищипывание верхушек



Как сделать малинник плодоносящим и собирать ягоды ведрами

Прищипывание верхушек положительно влияет на урожай малины
Сделать урожай лучше помогает метод прищипки верхушек. После достижения в первый год побегами высоты около метра (обычно так они вырастают в июле), верхушки размером в пять-семь сантиметров отщипываются. В верхних пазухах после этого появляются ростки. Весной прищипываются новые побеги, и процедура повторяется, что способствует урожайности.

5. Полив



Как сделать малинник плодоносящим и собирать ягоды ведрами

Правильный полив напрямую влияет на урожайность малины
Правильный полив напрямую влияет на уровень полученного урожая. Главное условие – необходимо, чтобы вода попадала к корням растений, а не растекалась. В связи с этим садить кусты следует таким образом, чтобы возле корней земля была немного ниже, чем уровень участка.

6. Подкормка



Как сделать малинник плодоносящим и собирать ягоды ведрами

Как и другие растения, малина нуждается в регулярной подкормке
Как и любое растение, малина нуждается в питательных полезных веществах. В первые летние месяцы подкармливаются плодоносящие побеги, а во второй половине лета это необходимо однолетним растениям. Подходит перегной, суперфосфат, мочевина, зола.

Как сделать малинник плодоносящим и собирать ягоды ведрами
Соблюдая все правила, можно рассчитывать на богатый урожай ягод
Благодаря этим простым правилам малинник будет хорошо плодоносить, принося богатый урожай ягод.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
уходМалина
Обсудить

Картина дня

наверх