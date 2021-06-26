Рецепты кофе из разных стран

Кофе – это давно не просто напиток, а неотъемлемая часть нашей жизни. Без бодрящего, душистого аромата и немного терпкого вкуса трудно представить утро, деловую или романтическую встречу в кафе. В разных уголках земного шара любят этот ароматный напиток, но готовят по-своему.
Чашка коретто из Италии
Итальянцы очень темпераментны и неугомонны. Привычка все делать быстро и эмоционально, даже пить кофе, у них в крови. При этом спешка не делает вкус напитка менее глубоким.
Итальянский корретто
Базу итальянского корретто составляет эспрессо, который совсем несложно приготовить.
Далее переходим к приготовлению корретто.
Ингредиенты:
• Эспрессо – 60 мл;
• Бренди или коньячный ликер – 30 мл;
• Сахар по вкусу.
В чашку наливаем ликер и кладем сахар. С дозировкой сахара нужно быть осторожным, ведь он уже содержится в смешиваемых напитках. Сверху добавляем гор ячий эспрессо. Льем прямо на ликер. Пить корретто принято залпом, запивая стаканом холодной воды.
Кофе по-датски
Датчане большие поклонники кофе. Они готовы его пить пять раз в день. Даже термос с этим напитком носят всюду, чтобы в любой момент можно было отведать ароматный напиток.
Ингридиенты:
Ром – 100 мл;
Коричневый сахар – 20 г;
Корица – 2 палочки;
Гвоздика – пару звездочек;
Зефир;
Свежесваренный черный кофе – 500 мл.
Для начала необходимо сварить напиток, самым обычным образом. Сваренный кофе переливаем в маленькую кастрюльку и добавляем специи, сахар и ром. Перемешиваем, даем настояться немного, потом ставим на огонь, доводим до кипения, сразу же снимаем и оставляем на час. После этого напиток подогреваем и разливаем в чашки. Пить его принято с зефиром.
Бодрящий напиток из Франции
Утонченный рецепт из самой романтичной страны. Утро француза – это кофе с молоком и горячий круассан.
Ингредиенты:
Молоко – 100 мл;
Сливки -100 мл;
Вода – 250 мл;
Молоттые зерна – 4 чайные ложки.
Сахар — по вкусу.
Наливаем в турку воду и добавляем в нее кофе. Доводим до кипения и снимаем с огня.
Кофе из Англии
Это классический рецепт, так любимый многими англичанами.
Ингредиенты:
Молотые зерна – 7 чайных ложек;
Сливки (35%) – 150 г;
Мороженое – 4 шарика;
Вода – 600 мл.
Кофе со сливками и мороженым англичане пьют из прозрачных стаканов.
Кофе из Швеции
Шведы обожают кофе с ромом и яичным желтком.
Ингредиенты:
Ром – 60г;
Желток – 1 шт;
Сахар – 3 чайные ложки;
Сливки – 10 мл;
Вода – 400 мл.
Зерна – 4 чайные ложки
Желток смешать с ромом и сахаром и добавить в кофе. Сливки подать отдельно.
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