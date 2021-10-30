Уличные фотографии о жизни советских людей в 1963 году, сделанные в разных городах СССР

Уникальные фотографии о том, как жили люди в 1963 году.

1. Самый центр Москвы

Вид на Храм Василия Блаженного. СССР, Москва, 1963 год.

2. Книготорговля в Киеве

Торговля книгами в Киеве, на углу Крещатика и улицы Свердлова. СССР , Киев, 1963 год.

3. Пятизвёздочная гостиница в Минске

Вход в гостиницу «Европа». СССР, Минск, 1963 год.

4. Родом из СССР

Киоск № 125, в котором торговали напитками и сигаретами. СССР, Киев, 1963 год.

5. «Шахматная горячка»

«Ход конем». СССР, Киев, 1963 год.

6. Стакан газированной воды без сиропа стоил одну копейку...

Продажа газированной воды. СССР, Киев, 1963 год.

7. Центр Киева

8. Площадь Калинина

СССР, Киев, 1963 год. Центральная площадь Киева.СССР, Киев, 1963 год.

9. Главное здание МГУ на Воробьёвых горах

Главное здание Московского государственного университета. СССР , Москва, 1963 год.

10. Выставочный комплекс

Выставка достижений народного хозяйства СССР. СССР, Москва, 1963 год.

11. Троицкая башня

Вид на одну из башен Московского Кремля. СССР, Москва, 1963 год.

12. Манежная площадь

Манежная площадь со зданием Центрального выставочного зала.

13. Сердце Москвы

У стен Кремля. СССР, Москва, 1963 год.

14. «Мир, труд и дружба»

Праздник весны, мира, труда, дружбы...

15. Одна из самых больших площадей в центре Москвы

Манежная площадь в Москве , со старым московским отелем.