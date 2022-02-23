Что поменяется, если вы переедете жить в другую страну

Жизнь за рубежом — это, конечно, в некотором роде награда. Даже если она была недолгой, этот опыт может полностью изменить вас. В лучшую сторону.







Кимберлинн Бойс, автор популярного блога для экспатов, рассказывает о том, как обычно выглядит жизнь в эмиграции. Из этого выпуска вы узнаете про десять вещей, которые неизбежно меняются, если начинаешь жить за границей. Хотя бы месяц-другой.







1. Вы постоянно учите новый язык. И забываете старый.

Чемодан станет не просто удобной сумкой для вещей.

3. Это не поездка. Это твоя жизнь!

4. Вы будете всегда держать в голове обменный курс.

5. Грань между «нормальным» и «странным» отныне и навсегда будет немного размытой.

6. Время в разных странах измеряется по-разному.

7. Слово «рутина» исчезнет из вашего лексикона.

8. Вы потеряете все, но это не будет иметь большого значения.

9. Теперь будет казаться: «Возможно все».

10. Все станет по-другому.