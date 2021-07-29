Что такое холестерин, и как он участвует в жизнедеятельности организма

Сразу заметим, распространенное мнение о безусловном вреде холестерина — ошибочно. Эта органическая молекула является гораздо более сложной, чем мы думаем.







Холестерин позволяет клеткам обойтись без клеточной стенки для защиты целостности мембраны. Он повышает жизнеспособность клеток, что позволяет им изменять форму и передвигаться. Другими словами, холестерин (в определенном количестве) — это необходимая для нашего выживания молекула. Если не перегибать палку. А чтобы этого не произошло, вот, что должен знать о нем каждый, кто серьезно заботится о своем здоровье.







Так как холестерин не может растворяться в крови, он должен транспортироваться специальными носителями — липопротеинами. Они делятся на два типа: липопротеины низкой плотности, LDL, («плохой холестерин») и липопротеины высокой плотности, HDL, («хороший холестерин»).







LDL холестерин считается «плохим», поскольку способствует образованию бляшек, закупоривающих артерии и делающих их менее гибкими. HDL напротив, помогает удалить холестерин из артерий в печень, где он разрушается.







Вообще, холестерин выполняет важные функции в нашем организме. Он помогает формированию тканей и гормонов, защищает ваши нервы и улучшает пищеварение. Кроме того, холестерин способствует сохранению структуры каждой клетки тела.







Среди всех пищевых продуктов яйца содержат больше всего холестерина. Не стоит есть больше пары яиц в день.







Низкий уровень холестерина может быть тоже вреден. 160 мг на децилитр крови провоцирует развитие ряда серьезных проблем, включая рак.







Высокий уровень холестерина может передаваться по наследству. Это состояние называется гиперхолестеринемией. Заболевание вызывает сердечные приступы даже в раннем возрасте.

Чрезмерно высокий уровень холестерина, по оценкам экспертов, является в год причиной 2,6 миллионов смертей по всему миру.Для того, чтобы снизить риски, связанные с высоким уровнем холестерина, нужно, в первую очередь, изменить повседневную диету. Попробуйте увеличить потребление продуктов, которые снижают уровень холестерина: бобовые, рыба, овощи , овсяные хлопья, грецкие орехи, миндаль, оливковое масло и даже темный шоколад.Большинство людей считают, что большую часть холестерина мы получаем из пищи. На самом деле, организм сам вырабатывает около 75% всего холестерина, остаток приходится на рацион.Вы можете проверить уровень холестерина самостоятельно. Белая кайма вокруг роговицы глаза покажет , что проблему надо решать в срочном порядке.Высокий уровень холестерина опасен еще больше. Помимо страшных сердечных приступов, высокий уровень холестерина в крови может вызвать болезни от почечной недостаточности и цирроза печени до болезни Альцгеймера и даже эректильной дисфункции.Как это ни парадоксально, тот же холестерин (когда остается в нормальных пределах) также отвечает за половое влечение. Это основное вещество, используемое в производстве тестостерона, эстрогена и прогестерона.Люди думают, что высокий уровень холестерина формируется с возрастом. Но сейчас появилось целое поколение детей, страдающее от той же проблемы. Пальму первенства держит США Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)