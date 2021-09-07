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14 уморительных примеров ожиданий, которые немного разошлись с суровой реальностью


Когда ожидания не совпадают с реальностью.

Когда ожидания не совпадают с реальностью.

В интернете можно найти немало уморительных подборок ожидания и реальности покупок из онлайн-магазинов Поднебесной. Хотелось бы возразить, что промахи китайских производителей - дело давнее, сейчас качество товаров куда лучше, однако, периодически все-таки появляются новые картинки фейлов. Всем хорошего просмотра!

1. Роскошь, шик, стиль - это все не про эту шубу...


Мне кажется, или эту шубу уже носили? | Фото: Reddit.

Мне кажется, или эту шубу уже носили? | Фото: Reddit.

 

2. «Дорогой, я похожа на русалочку?»


14 уморительных примеров ожиданий, которые немного разошлись с суровой реальностью

«Не думала, что хвост русалки будет выглядеть именно так...» | Фото: Timeshola.ru.

 

3. «Кажется, с моим Бобом Россом что-то не так!»


По мнению Novate.ru, моего Боба Росса пора побрить. | Фото: Indofw.

По мнению Novate.ru, моего Боба Росса пора побрить. | Фото: Indofw.

 

4. А вот тут как раз никакого обмана... Что видели, то и получили!


А вы думали, что внутри коробка будет полной? | Фото: Redditlite.

А вы думали, что внутри коробка будет полной? | Фото: Redditlite.

 

5. «Этот шарик они почему-то назвали единорогом!»


Единорогов не существует, а значит никто не знает, как они выглядят! | Фото: Reddit.

Единорогов не существует, а значит никто не знает, как они выглядят! | Фото: Reddit.

 

6. На ногах эти носки выглядят не так уж мило


Согласитесь, носки просто очаровательные! | Фото: Tumblr.

Согласитесь, носки просто очаровательные! | Фото: Tumblr.

 

7. Нет, ну, если смотреть в общем - очень даже похоже!


Главное, не присматриваться к деталям. | Фото: klikabol.com.

Главное, не присматриваться к деталям. | Фото: klikabol.com.

 

8. «Не уверена, что это можно назвать кардиганом!»


Тот редкий случай, когда вещь села еще до стирки... | Фото: Today Show.

Тот редкий случай, когда вещь села еще до стирки... | Фото: Today Show.

 

9. Ну, что сказать, костюмчик как с картинки!


Как говорится, главное, чтобы костюмчик сидел... А он - не сидит! | Фото: Watson.

Как говорится, главное, чтобы костюмчик сидел... А он - не сидит! | Фото: Watson.

 

10. «А можно мне то, что на картинке!»


14 уморительных примеров ожиданий, которые немного разошлись с суровой реальностью

«Что-то открыл коробку и аппетит пропал!» | Фото: CatDumb.

 

11. Легкий сарафан оказался слишком легким...


По мнению Novate.ru, качество - шик! | Фото: CatDumb.

По мнению Novate.ru, качество - шик! | Фото: CatDumb.

 

12. Когда попал в руки к мастеру сюрреализма


Своеобразная интерпретация рисунка. | Фото: EgybeMinden.

Своеобразная интерпретация рисунка. | Фото: EgybeMinden.

 

13. «Девушка, производитель не виноват, что вы так сильно выросли!»


Похоже, это платье для младенца. | Фото: Worldation.

Похоже, это платье для младенца. | Фото: Worldation.

 

14. Платье, достойное королевы!


Наряд для особого случая| Фото: Taringa!

Наряд для особого случая| Фото: Taringa!

 

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14 уморительных примеров ожиданий, которые немного разошлись с суровой реальностью

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14 уморительных примеров ожиданий, которые немного разошлись с суровой реальностьюПодписаться на мой Instagram
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