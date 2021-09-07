14 уморительных примеров ожиданий, которые немного разошлись с суровой реальностью

Когда ожидания не совпадают с реальностью.
В интернете можно найти немало уморительных подборок ожидания и реальности покупок из онлайн-магазинов Поднебесной. Хотелось бы возразить, что промахи китайских производителей - дело давнее, сейчас качество товаров куда лучше, однако, периодически все-таки появляются новые картинки фейлов. Всем хорошего просмотра!
1. Роскошь, шик, стиль - это все не про эту шубу...
Мне кажется, или эту шубу уже носили? | Фото: Reddit.
2. «Дорогой, я похожа на русалочку?»
«Не думала, что хвост русалки будет выглядеть именно так...» | Фото: Timeshola.ru.
3. «Кажется, с моим Бобом Россом что-то не так!»
По мнению Novate.ru, моего Боба Росса пора побрить. | Фото: Indofw.
4. А вот тут как раз никакого обмана... Что видели, то и получили!
А вы думали, что внутри коробка будет полной? | Фото: Redditlite.
5. «Этот шарик они почему-то назвали единорогом!»
Единорогов не существует, а значит никто не знает, как они выглядят! | Фото: Reddit.
6. На ногах эти носки выглядят не так уж мило
Согласитесь, носки просто очаровательные! | Фото: Tumblr.
7. Нет, ну, если смотреть в общем - очень даже похоже!
Главное, не присматриваться к деталям. | Фото: klikabol.com.
8. «Не уверена, что это можно назвать кардиганом!»
Тот редкий случай, когда вещь села еще до стирки... | Фото: Today Show.
9. Ну, что сказать, костюмчик как с картинки!
Как говорится, главное, чтобы костюмчик сидел... А он - не сидит! | Фото: Watson.
10. «А можно мне то, что на картинке!»
«Что-то открыл коробку и аппетит пропал!» | Фото: CatDumb.
11. Легкий сарафан оказался слишком легким...
По мнению Novate.ru, качество - шик! | Фото: CatDumb.
12. Когда попал в руки к мастеру сюрреализма
Своеобразная интерпретация рисунка. | Фото: EgybeMinden.
13. «Девушка, производитель не виноват, что вы так сильно выросли!»
Похоже, это платье для младенца. | Фото: Worldation.
14. Платье, достойное королевы!
Наряд для особого случая| Фото: Taringa!
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