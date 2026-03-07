7 способов заставить ваши кастрюли блестеть как новые!

Почти все люди ненавидят убираться, а особенно чистить то, что плохо чистится, но не стоит отчаиваться: эти советы заставят ваши кастрюли снова блестеть как новые!







Как отмыть пригоревшую кастрюлю

Как отмыть кастрюлю от пригоревшего молока

Как отмыть эмалированную кастрюлю от темного налета

Как отмыть алюминиевую кастрюлю

Как отмыть кастрюли от застарелого жира

Как отмыть кастрюлю от пригоревшей каши

Как отмыть кастрюлю от гари внутри

Для начала определите тип загрязнений. Пригоревшие кастрюли — это результат использования посуды в быту или наша невнимательность в процессе приготовления пищи.Если загрязнения не сильные, то в ход могут идти народные средства или обычный мыльный раствор. В нем следует ненадолго замочить кастрюлю, а затем удалить гарь с помощью щеток и губок.А как отмыть кастрюлю от сильной гари? Как правило, следует прибегнуть к помощи тяжелой артиллерии: посоветуйтесь с подругами и купите проверенное чистящее средство.Выбор народного средства зависит от материала, из которого сделана кастрюля. Если вам дорога посуда, то стоит отнестись к этому серьезно: эмалированную посуду нельзя чистить кислотой, а для нержавейки не подходит соль.Как отмыть эмалированную пригоревшую кастрюлю? Щедро засыпьте место пригара солью. Сверху добавьте немного воды и оставьте кастрюлю на 2–3 часа. Затем поместите посуду под горячую воду и интенсивно потрите губкой.Как отмыть пригоревшую кастрюлю из нержавейки? На самом деле гораздо проще предотвратить загрязнения. Кастрюли из нержавеющей стали достаточно устойчивы к высоким температурам, поэтому пригорают они редко. Важно вовремя чистить кастрюли от жира и грязи, иначе нержавейка теряет свои свойства. Тогда посуда может пригореть.Если неприятность все же случилась, попробуйте очистить посуду домашними средствами. Нанесите на губку немного уксуса или растворенного в воде лимонного сока (в соотношении 1 чайная ложка лимонного сока на 1 стакан воды).Тщательно протрите кастрюлю, а затем сполосните ее теплой водой. Вместо уксуса и лимонного сока, можно использовать кофейную гущу. Принцип тот же.Отдельно стоит рассказать о пригоревшем молоке. Пригорает оно, как правило, внезапно и в самый неподходящий момент, но на этом неприятности не заканчиваются. В кухне становится невозможно дышать, а гарь от молока так прочно въедается в поверхность кастрюли, что даже самые опытные хозяйки могут опустить руки.Не стоит паниковать! Посуду можно спасти, и сделать это совсем не трудно. Так, в борьбе с гарью от молока хорошо помогает активированный уголь. Измельчите его в порошок и добавьте в пригоревшую посуду. Залейте уголь водой и оставьте на 15–20 минут. Затем промойте кастрюлю под проточной водой.Теперь вы знаете, как отмыть подгоревшую кастрюлю, если виновником загрязнений стало убежавшее молоко. Делитесь полезным советом с подругами!Эмалированную посуду любят многие хозяйки. Она абсолютно безопасна и при нагревании не выделяет никаких веществ, которые могут попасть в вашу еду. Но со временем даже такая посуда теряет свой первозданный вид. Обычные чистящие средства могут не справиться с эмалью, но тяжелая артиллерия тоже не подходит — к эмали нужно относиться бережно.Засыпьте загрязнения солью и хорошенько потрите мягкой губкой. Можно также приготовить соляной раствор (соль и вода), влить в кастрюлю и прокипятить в течение 20 минут. Есть и другой действенный способ — чистка эмали обычным песком. Его необходимо нанести на загрязнения и хорошенько потереть губкой или мочалкой. Работает по принципу скраба.Алюминиевая посуда популярна: она практична и удобна в использовании. Но со временем она теряет свой магазинный блеск. На посуде образуется накипь и другие загрязнения. И тогда перед каждой хозяйкой встает вопрос: как отмыть пригоревшую кастрюлю из алюминия?Во-первых, важно знать, что алюминиевую кастрюлю следует мыть только остывшей, но ни в коем случае не горячей и даже не теплой, иначе она деформируется. Во-вторых, необходимо выбрать правильный способ. Обработайте загрязнений уксусом или лимонным соком, а затем залейте кастрюлю водой и поставьте на огонь на 10–15 минут. Затем выключите огонь и немного прогрейте кастрюлю на плите. Сполосните кастрюлю под проточной водой.Застарелый жир — самый нелюбимый тип загрязнений у большинства хозяек. Справиться с ним не так уж просто. Но на помощь придет чудодейственный микс из обычной поваренной соли и горячей воды.Поместите кастрюлю в большой эмалированный таз. Залейте посуду горячей водой и насыпьте соль (в соотношении 2–3 столовые ложки соли на 1 литр воды). Чем горячее будет вода, тем активнее будет расщепляться жир. Оставьте посуду на 30–40 минут. Можно периодически подливать горячую воду.Каша — лучший завтрак. Это утверждение с легкостью можно оспорить, если полезный завтрак пригорел, а вам предстоит отмывать кастрюлю от загрязнений.Как эффективно удалить следы от пригоревшей каши? Самый простой способ — добавить в кастрюлю чистящее средство или жидкое мыло и залить ее водой, а затем хорошенько прокипятить. Все загрязнения отойдут моментально.Пищевая сода поможет очистить эмалированную кастрюлю от гари, которая въелась в ее поверхность изнутри. Налейте в кастрюлю один литр воды и всыпьте полстакана обычной пищевой соды. Размешайте и поставьте смесь на медленный огонь. Кипятите в течение одного часа. Затем снимите с огня и оставьте еще на пару часов при комнатной температуре. Возьмите губку и протрите загрязнения.