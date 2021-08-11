Почему в них не стоит звонить по телефону: 9 секретов о гостиничных номерах, о которых нужно знать

1. Ванная комната

Ванная комната требует особенно тщательной дезинфекции. /Фото: sparkleandshine.today

2. Телевизионные пульты

/Фото: 1.bp.blogspot.com На пультах дистанционного управления всегда много микробов./Фото: 1.bp.blogspot.com

3. Столы и тумбочки

Почистите поверхности, прежде чем поставить ноутбук или положить вещи. /Фото: d6jhp3hr7lf1v.cloudfront.net

4. Телефон

Телефон – рассадник микробов. /Фото: cetis.com.ua

5. Кофеварка и ведерко для льда

Проверьте кофеварку перед приготовлением ароматного напитка. /Фото: cdn.partocrs.com

6. Постельные принадлежности

Постельное белье требует идеальной чистоты. /Фото: blogcdn.com

7. Ключ

Электронный ключ нужно продезинфицировать. /Фото: acumensolutions.com

8. Кресла и ковры

Не ходите по коврам босиком. /Фото: lizamunter.files.wordpress.com

9. Вентиляционные отверстия и кондиционеры

В кондиционерах может селиться плесень и микробы. /Фото: homeimprovement-guide.com