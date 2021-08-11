Почему в них не стоит звонить по телефону: 9 секретов о гостиничных номерах, о которых нужно знать

Собираясь в отпуск, люди часто стараются выбрать отель подороже. Считается, что в многозвездочных гостиницах уровень обслуживание гораздо выше, чем в остальных. Вы могли бы подумать, что, заплатив больше, вы получите идеальную чистоту. Это не так. Даже в самых «навороченных» отелях существуют очень грязные места в номерах, где опасные микроорганизмы чувствуют себя комфортно. О чем нужно знать, чтобы не нанести вред своему здоровью во время отдыха, и как предотвратить неприятности?
1. Ванная комната
Ванная комната требует особенно тщательной дезинфекции. /Фото: sparkleandshine.today
Иногда раковину и смесители чистят той же губкой, которая использовалась для унитаза. В этом случае микробы спокойно попадают на те поверхности, где их быть не должно. Здравствуйте, желудочно-кишечные инфекции и респираторные вирусы! Нет уверенности, что средства для уборки не использовались и для мытья полов комнаты. Стаканы в мини-баре и в ванной могут просто ополаскиваться водой. Если вы хотите положить в маленький холодильник еду, обязательно упакуйте ее в полиэтиленовый пакет. Не пейте из стаканов, не ставьте в них зубные щетки до того, как сами помоете их.
2. Телевизионные пульты
На пультах дистанционного управления всегда много микробов. /Фото: 1.bp.blogspot.com
В современных отелях есть телевизоры, управляемые дистанционно. Вредные бактерии E. coli могут найти свое пристанище на телевизионных пультах, так как многие гости не моют руки после посещения туалета. Чтобы не подхватить инфекцию, просто положите ПДУ в тонкий полиэтиленовый пакет (наверняка он найдется в чемодане каждого путешественника) и закрепите резинкой или любой веревочкой. В этом случае вы сможете переключать каналы без страха. Никогда не кладите пульт в кровать, особенно близко к лицу.
3. Столы и тумбочки
Почистите поверхности, прежде чем поставить ноутбук или положить вещи. /Фото: d6jhp3hr7lf1v.cloudfront.net
Инфекционисты утверждают, что респираторные вирусы могут задерживаться на столах, тумбах и комодах на срок до четырех дней. Если вам нужно положить ноутбук, документы или просто какие-то вещи, используйте дезинфицирующее средство. Как следует протрите им рабочую зону. Можете использовать обычный раствор хлоргексидина, который продается в аптеках и стоит копейки. Если вы не взяли его с собой, можно для протирки пожертвовать немного крепкого алкоголя. В ящиках расстелите газеты или пакеты.
4. Телефон
Телефон – рассадник микробов. /Фото: cetis.com.ua
Телефон в гостиничном номере - настоящий магнит для микробов. Метициллинрезистентный стафилококк может спрятаться на телефонной трубке и кнопках. При попадании на кожу он способен вызывать опасные кожные инфекции. И это ещё не всё. Кишечная палочка и респираторный вирус прекрасно себя чувствуют на этом средстве коммуникации. Люди держат трубку возле рта, потому вредителями очень легко попасть на нее. Тут тоже нужно подумать о дезинфекции, как и в случае со столами и тумбочками. В крайнем случае помочь могут пакет или туалетная бумага – обмотайте ими опасные места предметов.
5. Кофеварка и ведерко для льда
Проверьте кофеварку перед приготовлением ароматного напитка. /Фото: cdn.partocrs.com
В дорогих отелях кофеварка и ведерко для льда – обязательный атрибут. Но и тут таится опасность. Кофеварки могут содержать плесень и респираторные вирусы. Если вы не хотите просить горничную привести прибор в порядок или мыть его самостоятельно, лучше отправляйтесь в ресторан или бар и закажите там чашечку эспрессо. Можно позвонить по телефону (не зря же вы его дезинфицировали) и заказать кофе в номер.
А теперь про ведра. К сожалению, в них очень часто находятся микробы, даже норовирусы. Откуда они берутся? Сейчас вам будет немного неприятно, но некоторые гости используют емкость в качестве тазика, когда их тошнит после слишком обильного ужина с большим количеством алкоголя.
6. Постельные принадлежности
Постельное белье требует идеальной чистоты. /Фото: blogcdn.com
Плохо постиранное белье, а также подушки и одеяла, которые бросали на пол во время уборки, могут содержать организмы, переносящие венерические заболевания. Вот это подарочек с отдыха! Не хочется попасть в неприятную ситуацию. Если вы увидите, что горничная положила постельные принадлежности на ковер, или от них исходит несвежий запах, немедленно требуйте принести вам свежие простыни и наволочки.
7. Ключ
Электронный ключ нужно продезинфицировать. /Фото: acumensolutions.com
А вот об опасности этой вещи вряд ли кто-то задумывается. Речь о ключе-карточке от номера – не верится, что хоть раз ее дезинфицировали. На этом предмете микробов примерно столько же, сколько на денежных купюрах. Как только вы заселились в номер, в первую очередь протрите ключик. Не кладите его в сумку без полиэтиленового пакета.
8. Кресла и ковры
Не ходите по коврам босиком. /Фото: lizamunter.files.wordpress.com
Очень приятно после долгой прогулки войти в гостиничный номер, скинуть обувь, пройти босиком по мягкому ковру, усесться в кресло. Увы, так делать не стоит. Остатки биологических жидкостей, которые не всегда видны невооруженным глазом, могут содержать различные вирусы и бактерии. А находятся такие «следы» на тканях, которые нелегко тщательно очистить. Да и когда это делать, если в гостинице поток туристов?
Мягкую мебель лучше застелить чем-нибудь или не садиться без одежды. Что касается ковров, то они являются злостными собирателями бактерий и микробов. Потому никогда не позволяйте своим детям сидеть, лежать или играть на полу. Также всегда используйте тапочки или носки.
9. Вентиляционные отверстия и кондиционеры
В кондиционерах может селиться плесень и микробы. /Фото: homeimprovement-guide.com
Вентиляционные отверстия могут содержать плесень, вызывающую проблемы с дыханием. Если в номере установлен кондиционер, не спешите его включать. Системы без приточного механизма просто гоняют воздух по кругу, то есть по замкнутому циклу. В этом случае все микробы и вирусы при включении прибора направляются прямиком в комнату. Уточните, оснащены ли кондиционеры фильтрами, давно ли они чистились и какова схема их работы в данном конкретном отеле. Не бойтесь показаться занудой, ведь вы заботитесь о своем здоровье.
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