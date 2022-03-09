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Футуристическая «жилищная машина», которая могла появиться 100 лет назад


Дом «Димаксион».

Дом «Димаксион».

Представим себе дом с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и просторной гостиной/столовой. Дом, который является самонагревающимся, самоохлаждающимся, самоочищающимся, самостоятельно вырабатывающим энергию, экологически чистым и стоит всего как новый Cadillac. Наверняка, такие дома были бы нарасхват. Но планы такого дома действительно существовали, а что самое безумное, они впервые были разработаны в 1920-х годах.

Бакминстер Фуллер и макет его дома.

Бакминстер Фуллер и макет его дома.

 

Дом «Димаксион» был изобретением Бакминстера Фуллера, прославленного создателя геодезического купола. А поводом для подобного изобретения послужила мечта Фуллера создать «жилищную машину», которая бы сумела скорректировать проблемы, которые он видел в существующих на тот момент домах и процессе домостроительства.
Проект широко осуждался в прессе.

Проект широко осуждался в прессе.

 

Он был сделан, чтобы максимально использовать его 102 квадратных метра площади, а если разобраться в его конструкции, то очевидным станет, откуда взялось слово «напряжение». Дом был сделан из алюминия, который является очень прочным и требует очень мало обслуживания, поэтому не было никакой необходимости в покраске дома или переделке крыши.
Опытный образец.

Опытный образец.

 

Первоначально дом был спроектирован в форме шестиугольника, хотя более поздние прототипы конструкции Фуллера были круглыми и чем-то напоминали металлический цирк. В центре дома находилась центральная распорка из нержавеющей стали, от которой отходили «спицы», поддерживающие крышу.

Инженеры проводят «ходовые испытания» .

Инженеры проводят «ходовые испытания» .

 

Это позволяло снять нагрузку со стен, что делало «Димаксион» безопасным во время землетрясений, смерчей, бурь или даже войн. В центральной распорке также содержались все коммуникации, что позволяло возможность легкой перепланировки, к примеру расширяя гостиную за счет кухни для проведения вечеринки.
Прототип 1.

Прототип 1.

 

«Димаксион» был также разработан, чтобы автоматически поддерживать чистоту. В нем используется система нисходящих потоков, которая подразумевала засасывание пыли через фильтры в плинтуса. Это означало, что на уборку уходило в разы меньше времени. Название, придуманное Фуллером, был контаминацией слов «dynamic,maximum, tension» («динамика, максимум, напряжение»).
Прототип 2.

Прототип 2.

 

Дом был динамичным в том смысле, что он был очень компактным и имел гибкую планировку этажей. Искусственная вентиляция верхней части дома была сделана в виде вентилятора с гигантскими лопастями, который вращался благодаря конвекционным потокам. Это снижало затраты на отопление в зимнее время и расходы на охлаждение в летнее время.
Армейский вариант.

Армейский вариант.

 

Фуллер предусмотрел все нюансы, чтобы дом эффективно использовал энергию, ресурсы и пространство: от автоматизированных шкафов O-volving до душа Fogger из водяного пара (в котором для принятия душа требовалась всего одна чашка горячей воды), а также специального туалета, который вообще не требовал воды.
Взгляд в будущие.

Взгляд в будущие.

 

В доме также была установлена ветряная турбина на крыше, чтобы генерировать свою собственную энергию и система желобов для сбора дождевой воды с целью ее использования в домашних нуждах. «Димаксион» был предназначен для массового производства и должен был поставляться в разобранном варианте, причем его можно было легко собрать на месте.
Вид сверху.

Вид сверху.

 

Каждый компонент весил не более 3 килограммов, а общий вес Dymaxion составлял 3 тонны (для сравнения, обычный дом идентичного размера весит 150 тонн). А что самое примечательное, это то, что «умный дом» можно было приобрести по цене нового Cadillac. Дом был очень компактным и имел гибкую планировку этажей.
Проект типовой застройки.

Проект типовой застройки.

 

Все казалось прекрасным, но Великая Депрессия и начало Второй мировой войны заставили Фуллера отказаться от своей затеи на некоторое время. Однако, он вернулся к своей мечте о «доме-машине» в 1940 году, когда жилищный бум, созданный потоком американских солдат, возвращающихся домой, привел к большому спросу на массово производимые и легко сборные дома.
Гардеробная Wichita House.

Гардеробная Wichita House.

 

Фуллер подписал после войны контракт с авиастроительной компанией на поставку большого количества алюминия (основной материал, из которого строились «Димаксион») и сделал два прототипа домов. «Димаксион» имел большой потенциал и в апреле 1946 года журнал Fortune Magazine предсказал, что подобный дом будет иметь большее социальное влияние, чем автомобиль.
Гостинная Wichita House.

Гостинная Wichita House.

 

К сожалению, от концепции в конечном итоге отказались, поскольку Фуллер не был готов пойти на компромисс. А дело было в том, что он не был полностью удовлетворен обоими прототипами, что привело к разногласиям с другими людьми в компании. Дома так и не пошли в массовое производство. В 1948 году бывший инвестор Фуллера купил оба прототипа и объединили их в то, что стало известно как «Дом Уичита» (Wichita House).
Интерьер Wichita House.

Интерьер Wichita House.

 

Со временем «Дом Уичита» был изменен, чтобы соответствовать потребностям семьи. Но он также не пошел дальше опытного образца, как и «Димаксион». «Дом Уичита» был в конце концов разобран и отправлен в музей Генри Форда в Мичигане, где его восстановили и экспонируют до сих пор.
Футуристическая «жилищная машина», которая могла появиться 100 лет назад

«Дом Уичита» с прозрачными стенами.

 

Бакминстер Фуллер считался фриком в мире дизайна XX века. Под брендом «Димаксион» появился не только дом. К примеру, он также разработал трехколесный автомобиль «Димаксион», который был признан одним из 50 худших автомобилей всех времен. Но, как бы то ни было, Фуллер получил 25 патентов на свои изобретения, а также был удостоен множества наград и научных степеней.
Макет дома в музее Генри Форда.

Макет дома в музее Генри Форда.

 

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Футуристическая «жилищная машина», которая могла появиться 100 лет назад

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Футуристическая «жилищная машина», которая могла появиться 100 лет назадПодписаться на мой Instagram
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