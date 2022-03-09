Футуристическая «жилищная машина», которая могла появиться 100 лет назад

Дом «Димаксион».
Представим себе дом с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и просторной гостиной/столовой. Дом, который является самонагревающимся, самоохлаждающимся, самоочищающимся, самостоятельно вырабатывающим энергию, экологически чистым и стоит всего как новый Cadillac. Наверняка, такие дома были бы нарасхват. Но планы такого дома действительно существовали, а что самое безумное, они впервые были разработаны в 1920-х годах.
Бакминстер Фуллер и макет его дома.
Дом «Димаксион» был изобретением Бакминстера Фуллера, прославленного создателя геодезического купола. А поводом для подобного изобретения послужила мечта Фуллера создать «жилищную машину», которая бы сумела скорректировать проблемы, которые он видел в существующих на тот момент домах и процессе домостроительства.
Проект широко осуждался в прессе.
Он был сделан, чтобы максимально использовать его 102 квадратных метра площади, а если разобраться в его конструкции, то очевидным станет, откуда взялось слово «напряжение». Дом был сделан из алюминия, который является очень прочным и требует очень мало обслуживания, поэтому не было никакой необходимости в покраске дома или переделке крыши.
Опытный образец.
Первоначально дом был спроектирован в форме шестиугольника, хотя более поздние прототипы конструкции Фуллера были круглыми и чем-то напоминали металлический цирк. В центре дома находилась центральная распорка из нержавеющей стали, от которой отходили «спицы», поддерживающие крышу.
Инженеры проводят «ходовые испытания» .
Это позволяло снять нагрузку со стен, что делало «Димаксион» безопасным во время землетрясений, смерчей, бурь или даже войн. В центральной распорке также содержались все коммуникации, что позволяло возможность легкой перепланировки, к примеру расширяя гостиную за счет кухни для проведения вечеринки.
Прототип 1.
«Димаксион» был также разработан, чтобы автоматически поддерживать чистоту. В нем используется система нисходящих потоков, которая подразумевала засасывание пыли через фильтры в плинтуса. Это означало, что на уборку уходило в разы меньше времени. Название, придуманное Фуллером, был контаминацией слов «dynamic,maximum, tension» («динамика, максимум, напряжение»).
Прототип 2.
Дом был динамичным в том смысле, что он был очень компактным и имел гибкую планировку этажей. Искусственная вентиляция верхней части дома была сделана в виде вентилятора с гигантскими лопастями, который вращался благодаря конвекционным потокам. Это снижало затраты на отопление в зимнее время и расходы на охлаждение в летнее время.
Армейский вариант.
Фуллер предусмотрел все нюансы, чтобы дом эффективно использовал энергию, ресурсы и пространство: от автоматизированных шкафов O-volving до душа Fogger из водяного пара (в котором для принятия душа требовалась всего одна чашка горячей воды), а также специального туалета, который вообще не требовал воды.
Взгляд в будущие.
В доме также была установлена ветряная турбина на крыше, чтобы генерировать свою собственную энергию и система желобов для сбора дождевой воды с целью ее использования в домашних нуждах. «Димаксион» был предназначен для массового производства и должен был поставляться в разобранном варианте, причем его можно было легко собрать на месте.
Вид сверху.
Каждый компонент весил не более 3 килограммов, а общий вес Dymaxion составлял 3 тонны (для сравнения, обычный дом идентичного размера весит 150 тонн). А что самое примечательное, это то, что «умный дом» можно было приобрести по цене нового Cadillac. Дом был очень компактным и имел гибкую планировку этажей.
Проект типовой застройки.
Все казалось прекрасным, но Великая Депрессия и начало Второй мировой войны заставили Фуллера отказаться от своей затеи на некоторое время. Однако, он вернулся к своей мечте о «доме-машине» в 1940 году, когда жилищный бум, созданный потоком американских солдат, возвращающихся домой, привел к большому спросу на массово производимые и легко сборные дома.
Гардеробная Wichita House.
Фуллер подписал после войны контракт с авиастроительной компанией на поставку большого количества алюминия (основной материал, из которого строились «Димаксион») и сделал два прототипа домов. «Димаксион» имел большой потенциал и в апреле 1946 года журнал Fortune Magazine предсказал, что подобный дом будет иметь большее социальное влияние, чем автомобиль.
Гостинная Wichita House.
К сожалению, от концепции в конечном итоге отказались, поскольку Фуллер не был готов пойти на компромисс. А дело было в том, что он не был полностью удовлетворен обоими прототипами, что привело к разногласиям с другими людьми в компании. Дома так и не пошли в массовое производство. В 1948 году бывший инвестор Фуллера купил оба прототипа и объединили их в то, что стало известно как «Дом Уичита» (Wichita House).
Интерьер Wichita House.
Со временем «Дом Уичита» был изменен, чтобы соответствовать потребностям семьи. Но он также не пошел дальше опытного образца, как и «Димаксион». «Дом Уичита» был в конце концов разобран и отправлен в музей Генри Форда в Мичигане, где его восстановили и экспонируют до сих пор.
«Дом Уичита» с прозрачными стенами.
Бакминстер Фуллер считался фриком в мире дизайна XX века. Под брендом «Димаксион» появился не только дом. К примеру, он также разработал трехколесный автомобиль «Димаксион», который был признан одним из 50 худших автомобилей всех времен. Но, как бы то ни было, Фуллер получил 25 патентов на свои изобретения, а также был удостоен множества наград и научных степеней.
Макет дома в музее Генри Форда.
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