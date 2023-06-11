Два простых ингредиента для большого урожая овощей

Чтобы получить богатый урожай овощей даже с небольшого количества кустиков, не нужно покупать дорогие химические препараты. Все, что необходимо для приготовления эффективного средства, которое поможет увеличить урожай, есть на каждой кухне.

Для приготовления эффективной подкормки измельчите в блендере скорлупу от двух яиц и 10 лавровых листьев. В скорлупе содержится большое количество кальция, необходимого для активного роста и развития растений и образования крупных плодов. Лавровый лист богат витаминами и минералами, он также помогает повысить иммунитет растений, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям.







Залейте полученную массу 2 л теплой воды и еще раз взбейте блендером.







Оставьте средство настаиваться на 12 часов под крышкой.







Процедите подкормку и добавьте к ней еще 1 литр воды. Для полива растений под корень разведите 1 стакан препарата в 5 л воды.





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