10 самых умных женщин в мире, которые по IQ превзошли мужчин

1. Эдит Стерн (IQ 200)

Одна из самых умных женщин в мире.

2. Ипатия (IQ 190+)

Изобретательная Ипатия.

3. Мэрилин вос Савант (IQ 190)

А чтобы вы спросили у Мэрилин?

4. Мария Кюри (IQ 185)

Легендарная Мария Кюри.

5. Жермен Сталь (IQ 180-185)

Мадам де Сталь.

6. Грейс Хоппер (IQ 175)

Знаменитая Грейс Хоппер.

7. Рут Лоуренс (IQ 175)

Рут Лоуренс - юная выпускница Оксфорда.

8. Джудит Полгар (IQ 170)

Гениальная шахматистка.

9. Фабиола Манн (IQ 162)

Девушка, чей интеллект превзошёл интеллект Эйнштейна.

10. Оливия Мэннинг (IQ 162)

О ней узнали в 2012 году и говорят до сих пор.