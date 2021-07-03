10 самых умных женщин в мире, которые по IQ превзошли мужчин

Бытует мнение о том, что женщина – существо нежное и ранимое, а ещё немного глупое. Но как же заблуждаются все те, кто, придерживаясь данного стереотипа, до сих пор свято верят в подобную ерунду. Уже давным-давно ни для кого не секрет, что слабая половина человечества превзошла по своему интеллекту и знаниям мужчин во многих областях, будь то наука, образование, работа или жизнь в целом. И, как оказалось, есть в мире такие особы, чей IQ значительно выше, чем у самых умных людей, которые когда-либо существовали. Эти женщины действительно очень умны, и по-своему они внесли колоссальный вклад в развитие мира и своих стран, и их имена на века запечатлелись в истории.
1. Эдит Стерн (IQ 200)
Одна из самых умных женщин в мире.
Эдит Стерн – одна из самых умных женщин на свете, которая занимает первое место в данном списке. Она была гениальным ребёнком и ещё до того, как ей исполнился год, умела делать вычисления и говорить целые предложения. Как и другие гениальные дети, она получила много дипломов, прежде чем ей исполнилось восемнадцать. У неё более ста двадцати восьми американских патентов на своё имя. Ко всему прочему, Эдит получила множество различных наград, в том числе в области машиностроения и инженерии. И совсем неудивительно, что показатель её IQ составляет примерно двести, а в некоторых тестах IQ она набрала ещё больше.
2. Ипатия (IQ 190+)
Изобретательная Ипатия.
Как оказалось, ещё за долго до XXI века были женщины, которые внесли непомерный вклад в развитие науки, подарив миру удивительные изобретения. Ипатия – одна из них (родилась в 351-370 гг.) Её отец Теон Александрийский был популярным математиком, и она не раздумывая пошла по его стопам. Ипатия – греческий философ, математик и астроном, прославившийся своими знаниями и достижениями не только в Египте, а и Восточной Римской империи. Углубившись в изучение различных наук, эта удивительная женщина изобрела астролябию и гидрометр, а также множество других полезных приборов. Помимо всего этого, она написала огромное количество научных трактатов и комментариев, а её уровень IQ с показателем более 190 делает её почетным членом списка самых образованных женщин на планете.
3. Мэрилин вос Савант (IQ 190)
А чтобы вы спросили у Мэрилин?
Мэрилин вос Савант – ещё одна обладательница высокого интеллекта. Будучи журнальным обозревателем и писателем, девушка ведёт в журнале собственную колонку под названием «Спроси меня», где каждый желающий может задать ей вопрос, а также прислать свою загадку или головоломку. Кстати, её имя, благодаря высокому уровню IQ, появилось в мировой книге рекордов, сделав её обладательницей третьего места в рейтинге самых высокоинтеллектуальных дам в мире.
4. Мария Кюри (IQ 185)
Легендарная Мария Кюри.
Мария Кюри тоже не стала исключением. Будучи франко-польским химиком и физиком, в основном известным своей работой в сфере радиации и всего, что с ней связано, она обладала высоким показателем ума, а именно – 185 баллов. Именно это и стало причиной, по которой она получила целых две премии имени Нобеля в области не только физики, но и химии в частности. Это и сделано её самой известной женщиной в области науки, которой восхищаются и по сей день. Чтобы перечислить все её грандиозные открытия и предложения, потребуются ещё сотни тысяч страниц. Ведь она сыграла большую роль в формировании современного мира, и об этом всегда будут помнить.
5. Жермен Сталь (IQ 180-185)
Мадам де Сталь.
Жермен Сталь больше известная в мире Мадам де Сталь. Эта женщина является уроженкой французской столицы, где появилась на свет в далёком 1766 году. Стоит отметить, что она – самый известный французский социальный комментатор, политический и общественный деятель-активист, а также литератор, писатель, подаривший миру великое множество прекрасных работ. Отметим также, что она широко известна общественности, как главный противник французского полководца Наполеона, что в своё время выписал указ на запрет на въезд для неё в страну из-за некоторых памфлетов и сочинений. После отшельничества в Германии, женщина стала частью группы Гёте. Различные тесты рассчитали её уровень IQ, и оценка была между 180 и 185. И несмотря на то, что она занимает пятую строчку в списке, тем не менее де Сталь считается самой умной женщиной своего времени.
6. Грейс Хоппер (IQ 175)
Знаменитая Грейс Хоппер.
Грейс Хоппер была популярным и ярким компьютерным учёным из Соединенных Штатов, обнаружившим первые инструменты, связанные с компилятором. Когда ей было тридцать четыре, она попыталась поступить на флот, но безуспешно. Позже женщина решила присоединиться к области вычислений, и она до сих пор остаётся непревзойденной в этой области. Благодаря своему военно-морскому званию и большим успехам она заслужила звание «Удивительная благодать», а также получила сорок почётных степеней во многих университетах мира, и у неё был IQ 175 баллов.
7. Рут Лоуренс (IQ 175)
Рут Лоуренс - юная выпускница Оксфорда.
На седьмом месте оказалась блистательная Рут Лоуренс – математик и профессор родом из Туманного Альбиона. Она работала и трудилась всю жизнь в таких сложных областях, как теория узлов, а также алгебра повышенного уровня сложности. Женщина появилась на свет в далёком 1971 году, и с самых пелёнок прославилась на весь свет как самый гениальный ребёнок, которого ещё называли вундеркиндом, поскольку Рут имела показатель IQ свыше 175 баллов, что и сделало её одной из самых интеллектуальных женщин в мире. Удивительно, но в возрасте всего десяти лет отроду, она с лёгкостью сдала вступительный экзамен в лучший университет Англии – в Оксфорд, где и стала получать образование. А после, окончив его, получила звание самого молодого студента, когда-либо получавшего окскфордский диплом.
8. Джудит Полгар (IQ 170)
Гениальная шахматистка.
Джудит Полгар, родившаяся 23 июля 1976 года, является венгерским шахматным гроссмейстером и считается лучшей женщиной-шахматисткой. Когда ей было всего пятнадцать лет, она заслужила громкий титул гроссмейстера в шахматах и вошла в список ста лучших игроков ФИДЕ в очень молодом возрасте, побив практически все рекорды. У Джудит есть и другие достижения, и титулы. Имея уровень IQ 170, ей выпала честь сыграть с невероятно известными шахматистами, среди которых был Вишванатан Ананда и Гарри Каспаров.
9. Фабиола Манн (IQ 162)
Девушка, чей интеллект превзошёл интеллект Эйнштейна.
Фабиола Манн – молодая девушка, которой чуть больше двадцати, и она набрала высокие 162 балла на Mensa, что примерно на два балла выше, чем заработали популярный учёный Альберт Эйнштейн и известный физик Стивен Хокинг. Манн любит играть в шахматы, но при этом она всегда хотела учиться в области медицины, а также работать в этой самой сфере. И несмотря на то, что девушка закончила школу для девочек в Лондоне, она является владельцем фиолетового пояса по каратэ, любит музыку и исполняет её на гитаре.
10. Оливия Мэннинг (IQ 162)
О ней узнали в 2012 году и говорят до сих пор.
Двенадцатилетний возраст, в котором все дети ещё с радостью играют на улице и редко появляются дома, скрепя сердце выполняя поручения из школы и различные задания, не помешал девочке, по имени Оливия Мэннинг, успешно пройти тест Менса на уровень IQ. И весь мир был удивлён, когда они узнали о её результате в 2012 году, который был более 160. Оценка 160 важная и особенная, потому что она была достигнута ни кем иным, как Альбертом Эйнштейном и Стивеном Хокингом. Но чудесная Оливия в столь юном возрасте сумела превзойти эти популярные легенды в том, что касается IQ, прочно заняв десятую строчку в списке самых умных женщин и людей в мире.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии