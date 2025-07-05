10 незавершенных проектов в истории архитектуры, ставших точкой притяжения туристов

Превращение эскиза в шедевр архитектуры или хотя бы в простенькое, но реальное сооружение — это долгий и очень трудоемкий путь, где подстерегают самые неожиданные препятствия. Экономические факторы, смерть заказчика, войны, геополитические потрясения, вспышки эпидемий, природные катаклизмы и масса других неожиданностей, могут навсегда похоронить прекрасную задумку. Остановившись на разных стадиях процесса, самые известные недострои обрастают легендами и поверьями, передаваемыми из поколения в поколение. Теперь же их подхватывают Сети, делая незавершенные проекты довольно привлекательными пунктами назначения для любителей пощекотать себе нервы.
1. Алай Минар в Дели (Индия)
Старейший недострой Алай Минар является символом зависти и дрязг, ведь планировалось более чем амбициозное строительство в противовес соседнему сооружению (Дели, Индия). | Фото: 1000mest.ru.
Каменное основание несбывшейся мечты все равно привлекает туристов, которые не прочь сфотографировать Алайский минар, хотя он и находится рядом с величественным Кутб-Минаром (Дели, Индия).
Масштабное каменное основание, построенное рядом с известными достопримечательностями – мечетью Кувват уль-Ислам и мавзолеем Кутб-Минаром в столице Индии, застыло в таком же состоянии, в коком было еще в начале XVI века. Алайский минар планировал построить султан Алауддин Халджи из династии Халджи. Он мечтал превзойти соседскую усыпальницу, которая, кстати сказать, по сей день является самой высокой кирпичной башней в мире, и затеял грандиозную стройку, но амбиции свои так и не удалось потешить. Внезапная смерть, остановила процесс строительства башни на высоте 23 метра, а наследники не торопились продолжать возводить начатый мавзолей.
2. Комплекс Башня Хасана или Тур Хасана в Рабате (Марокко)
Недостроенная Башня Хасана в окружении множества колонн даже в таком виде поражает размахом и величием (Рабат, Марокко). | Фото: memphistours.com.
Еще более заоблачным мечтам правителя Аба Юсуфа Якуба аль-Мансура, третьего халифа династии Альмохадов, также не суждено было сбыться. В XII веке, окрыленный своими военными успехами Якуб аль-Мансур, затеял строительство самой большой мечети в мире в рамках грандиозного проекта по превращению города Рабат (столица Марокко) в самый могущественный город в мире. Башню должны были видеть из любого уголка города, поэтому планировалось, что ее высота должна достигать 80 метров. При этом позаботились и об окружающей территории, которую должны были украшать более 300 каменных колонн, фонтан и другие захватывающие объекты.
Башню Хасана, которая должна была стать самой высокой мечетью в исламском мире, до сих пор бережно хранят для будущих поколений (Рабат, Марокко).
Как и в предыдущем случае, строительство остановилось после смерти правителя. На середину 1199 года высота башни достигала 44 метров, были уложены даже мраморные полы и установлено около 200 каменных колонн, но несмотря на грандиозную задумку, потомки не стали продолжать строительство. Спустя столетия, в 1960-х гг. рядом с исторической башней (недостроем) возвели гробницу Мухаммеда V (короля Марокко) и его двух сыновей, которая стала общепризнанным шедевром марокканского искусства.
Историческая часть Рабата и недостроенный комплекс внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Tour Hassan, Марокко).
Примечательно: Тур Хасана в Рабате является одним из величайших произведений архитектуры Альмохадов, а также считается одним из лучших образцов западной исламской архитектуры. Если бы строительство башни было бы завершено, это была бы самая большая мечеть в западной части исламского мира, даже больше, чем Великая мечеть Кордовы. Хотя и в недостроенном виде величие и размеры комплекса не имеют себе равных в Марокко и по сей день. Чтобы сохранить историческое наследие, в 2012 весь комплекс и исторический район Рабата внеси в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
3. Кафедральный собор Сиены (Италия)
Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии, являющийся эталоном итальянской готики, признан красивейшим памятником архитектуры (Сиена, Италия). | Фото: planetofhotels.com.
Та самая часть собора, которую до сих пор не достроили (Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии, Сиена). | Фото: planetofhotels.com.
Глядя на прекрасное творение рук человеческих в Сиене, мало кто догадывается, что знаменитый Кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Девы Марии, строительство которого завершилось в 1348 году, является недостроем. А все потому, что во время реализации проекта поменялись планы. В 1339 году был начат амбициозный проект расширения, остановленный менее чем через десять лет, в год введения основного здания в эксплуатацию, когда бубонная чума охватила город. Строительство так и не возобновилось. Лишь несколько незавершенных наружных стен намекают на планы расширения, а частично построенный этаж со временем попросту преобразовали в музей.
4. Пагода Мингун Пахтодавги в Мингуне (Мьянма)
Грандиозное монументальное строение, выполненное на одну треть, так и осталось недостроем (Мингун, Мьянма). | Фото: likemetrip.ru.
Казалось бы, как может выдуманное предсказание остановить строительство, инициированное королем. Оказывается, в истории Бирмы (ныне Мьянма) имеется такой неординарный случай. А началось все с подарка китайских послов, подаривших королю Бодопайею (шестой правитель династии Конбаунг), зуб Будды. Поскольку в то время реликвия, связанная с Буддой, имела большое значение среди верующих, было принято решение построить 152-метровую пагоду, чтобы увековечить это событие и достойно почтить реликвию. Король настолько увлекся строительством, что оставил государственные дела своему сыну, приказал построить резиденцию на острове недалеко от места возведения храма и постоянно контролировал процесс.
Специально выдуманное пророчество остановило изнуряющий труд и опустошение королевской казны (Мингун, Мьянма). | Фото: likemetrip.ru.
Несмотря на то, что для его строительства использовался труд десятков тысяч военнопленных, на принудительные работы сгоняли и местных жителей, что повлекло за собой недовольство, причем не только простолюдинов – назревал бунт. Помимо этого, казна страны истощалась, и чтобы остановить амбиционную стройку было принято решение придумать пророчество, которое и озвучил придворный астролог. Быстро распространили слух, что как только работа будет завершена, правление закончится со смертью короля. Расчет на суеверие властелина был принят верно, король приказал незамедлительно остановить храмовые работы, которые больше никогда не возобновлялись, хотя высота пагоды за 7 лет строительства достигла уже 50 метров (!).
6. Храм Бходжешвар Мандир в Бходжпуре (штат Мадхья-Прадеш, Индия)
Храм Бходжешвар Мандир – главная достопримечательность Бходжпура, которую пусть и не достроили, но выглядит он гораздо привлекательней и надежней остальных объектов деревни Бходжпур (Индия). | Фото: re-thinkingthefuture.com.
Храм Бходжешвар Мандир хоть и не достроен, но все же привлекает множество паломников и туристов (Мадхья-Прадеш, Индия). | Фото: re-thinkingthefuture.com.
Построенный в Средневековье (XI в.) королем Бходжой, основателем города Бхопал в Индии, храм Бходжешвар представляет собой захватывающее сооружение, хоть и является не завершенным. По сей день неизвестны причины остановки строительства, но на камнях сохранился подробный план, каким должно было стать культовое сооружение, возводимое в окружении рукотворных водохранилищ, построенных ранее по приказу самого деятельного короля штата, который «покрыл землю храмами», посвященными различным перевоплощениям Шивы. Несмотря на то, строительство больше никогда не возобновлялось, чудесные хитросплетения храма, частично превратившиеся в руины, до сих пор остаются нетронутыми и вызывают восхищение. Глядя на массивный Шива Лингам, сохранившийся в центре структуры, специалисты смогли определить масштаб здания, они с уверенностью могут сказать, что, если бы храм Бходжешвар был достроен, он легко мог стать одним из крупнейших храмовых комплексов Индии.
7. Замок Болдт на острове Харт (штат Нью-Йорк, США)
Замок Болдт на острове Харт – популярнейшая достопримечательность, притягивающая романтиков, любителей атмосферной архитектуры, истории и необязательно любовной (штат Нью-Йорк, США).
Сказочный замок Болдта, расположенный на острове Харт-Айленд в составе архипелага Тысяча островов на реке Святого Лаврентия на границе с Канадой, стал впечатляющим напоминанием о печальной истории любви. Строительство замка в средневековом стиле началось в 1900 году и посвящалось горячо любимой супруге владельца сети отелей Джорджа Больдта. Но в 1906 году случалась трагедия и его Луиза Августина умерла, что поставило крест и на окончании проекта. И это несмотря на то, что к тому моменту на строительство каменного замка впечатляющих размеров на частном острове, который хозяин назвал Островом сердца (изначально он назывался Dark, что в переводе с англ. — «темный», «мрачный»), уже было потрачено более 5 млн долларов, что по тем временам была запредельная сумма. Однако безвременная кончина его жены привела к тому, что строение было заброшено, и Болдт больше никогда не ступал на этот остров. Несмотря на незавершенность, аура таинственности и особых химических процессов, запускающих если не любовь, то вызывающих восторг привлекает любознательных и романтичных туристов даже сейчас.
Даже генераторная станция на воде больше напоминает средневековый замок (Boldt Castle, США). | Фото: masterok.livejournal.com.
По сведениям авторов Novate.ru, замок, рассчитанный на обустройство 127 комнат, был выкуплен государством у наследников Джорджа Болдта за символическую плату в 1 доллар. Начиная с 2011 года идет активная реставрация двух из шести этажей комплекса, на что уже потрачено около 35 млн. И это только начало!
8. Церковь Святого Георгия на острове Сент-Джордж (Бермудские острова)
«Незаконченная церковь» – одна из самых интригующих достопримечательностей Сент-Джорджа (Бермудские острова).
Величественная красота недостроенной церкви Святого Георгия стала самой притягательной точкой для проведения свадебных церемоний (Сент-Джордж, Бермудские острова). | Фото: re-thinkingthefuture.com.
Полуразрушенная церковь Святого Георгия на Бермудских островах с поврежденными временем и стихийными природными явлениями стенами и без крыши, которую так никто и не построил, стала горячей точкой не только для туристов, прибывающих на отдых и желающих разнообразить свой досуг, но и местных молодоженов. Незавершенный проект впечатляющего культового объекта протерпел несколько неудач на пути к завершению (разногласия между прихожанами, нехватка средств, разрушительный ураган), которые и заставили отказаться от продолжения строительства. И с тех пор (1899 г.) на живописном холме возвышаются колоритные готические руины, которые настолько захватывают, что многим хочется именно здесь пожениться. Кстати сказать, в народе за колоритными руинами закрепилось другое название – «Незаконченная церковь».
9. Здание Ryugyong Hotel в Пхеньяне (Северная Корея)
Треугольная башня, ярко выделяющаяся на фоне остальных зданий в Пхеньяне, является самым высоким недостроенным отелем мира (Северная Корея). | Фото: ru.pinterest.com.
Строительство самого высокого сооружения в Северной Корее Ryugyong Hotel, более известного как Hotel of Doom, началось в 1987 году и до дня приостановки строительства (1992 г.) в полном объеме удалось выстроить лишь бетонную конструкцию и завершить оболочку. Но экономический кризис и кардинальные политические изменения помешали этой амбициозной цели, поскольку Северная Корея погрузилась в серьезные беспорядки после падения Советского Союза, который принимал активное участие в судьбе государства. Долгое время отель пустовал и навевал тоску пустыми окнами и заброшенным видом на жителей и гостей Пхеньяна, пока в 2011 году монументальную пирамиду высотой 330 метров не застеклили и не провели отделочные работы фасада (благодаря египетским инвесторам).
Здание Ryugyong Hotel до сих пор так и остается недостроенным несмотря на то, что фасад дает возможность насладиться эффектными архитектурными деталями (Пхеньян, Северная Корея).
На данный момент все еще идут отделочные работы внутреннего пространства, но поскольку информация жестко контролируется правительством Северной Кореи, более точное состояние проекта и планируемый график завершения пока неизвестны. Единственное, что известно, если бы отель открылся, как планировалось изначально, в нем было бы пять вращающихся ресторанов и около 3 тыс. роскошных номеров.
10. Храм Святого Семейства в Барселоне (Испания)
Храм Святого Семейства в Барселоне – самый прекрасный и чарующий долгострой мира (Испания). | Фото: barcelonatm.ru.
Монументальная католическая церковь Антонио Гауди – La Sagrada Familia (Храм Святого Семейства), строящаяся с 1882 года, является одним из самых захватывающих и масштабных незавершенных архитектурных сооружений в мире. Стоит напомнить, что Гауди взял под свой контроль храмовый объект через год после того, как он был частично построен по старому проекту. Ему пришлось хорошенько поработать, чтобы создать более одухотворенный дизайн, навевающий нужные ассоциации, но культовый зодчий современности в присущей ему манере размахнулся настолько широко, что к моменту смерти (1926 г.), смог увидеть лишь часть своей задумки.
Только спустя 140 лет удалось начать внутренние отделочные работы, а пока барселонцы и гости города могут наслаждаться сюрреалистичной красотой величественного храма (La Sagrada Familia, Испания). | Фото: espanarusa.com.
И даже сегодня, спустя более 140 лет с того момента, как был заложен первый камень, базилика все еще находится в стадии строительства, финансируемого за счет входных билетов для посетителей. Строительство 18 башен церкви планируется завершить к 2026 году, а все ее декоративные элементы должны быть окончательно доделаны к 2032 году, хотя продвижению работ мешают таинственные расчеты амбициозного автора, которые пока не удалось разгадать современникам. Им приходится импровизировать и адаптировать имеющееся строение к новым материалам и строительным возможностям.
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