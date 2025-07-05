10 незавершенных проектов в истории архитектуры, ставших точкой притяжения туристов

1. Алай Минар в Дели (Индия)

Старейший недострой Алай Минар является символом зависти и дрязг, ведь планировалось более чем амбициозное строительство в противовес соседнему сооружению (Дели, Индия). | Фото: 1000mest.ru.

Каменное основание несбывшейся мечты все равно привлекает туристов, которые не прочь сфотографировать Алайский минар, хотя он и находится рядом с величественным Кутб-Минаром (Дели, Индия).

2. Комплекс Башня Хасана или Тур Хасана в Рабате (Марокко)

Недостроенная Башня Хасана в окружении множества колонн даже в таком виде поражает размахом и величием (Рабат, Марокко). | Фото: memphistours.com.

Башню Хасана, которая должна была стать самой высокой мечетью в исламском мире, до сих пор бережно хранят для будущих поколений (Рабат, Марокко).| Фото: memphistours.com.

Историческая часть Рабата и недостроенный комплекс внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Tour Hassan, Марокко).

3. Кафедральный собор Сиены (Италия)

Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии, являющийся эталоном итальянской готики, признан красивейшим памятником архитектуры (Сиена, Италия). | Фото: planetofhotels.com.

Та самая часть собора, которую до сих пор не достроили (Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии, Сиена). | Фото: planetofhotels.com.

4. Пагода Мингун Пахтодавги в Мингуне (Мьянма)

Грандиозное монументальное строение, выполненное на одну треть, так и осталось недостроем (Мингун, Мьянма). | Фото: likemetrip.ru.

Специально выдуманное пророчество остановило изнуряющий труд и опустошение королевской казны (Мингун, Мьянма). | Фото: likemetrip.ru.

6. Храм Бходжешвар Мандир в Бходжпуре (штат Мадхья-Прадеш, Индия)

Храм Бходжешвар Мандир – главная достопримечательность Бходжпура, которую пусть и не достроили, но выглядит он гораздо привлекательней и надежней остальных объектов деревни Бходжпур (Индия). | Фото: re-thinkingthefuture.com.

Храм Бходжешвар Мандир хоть и не достроен, но все же привлекает множество паломников и туристов (Мадхья-Прадеш, Индия). | Фото: re-thinkingthefuture.com.

7. Замок Болдт на острове Харт (штат Нью-Йорк, США)

Замок Болдт на острове Харт – популярнейшая достопримечательность, притягивающая романтиков, любителей атмосферной архитектуры, истории и необязательно любовной (штат Нью-Йорк, США).

Даже генераторная станция на воде больше напоминает средневековый замок (Boldt Castle, США). | Фото: masterok.livejournal.com.

8. Церковь Святого Георгия на острове Сент-Джордж (Бермудские острова)

«Незаконченная церковь» – одна из самых интригующих достопримечательностей Сент-Джорджа (Бермудские острова).

Величественная красота недостроенной церкви Святого Георгия стала самой притягательной точкой для проведения свадебных церемоний (Сент-Джордж, Бермудские острова). | Фото: re-thinkingthefuture.com.

9. Здание Ryugyong Hotel в Пхеньяне (Северная Корея)

Треугольная башня, ярко выделяющаяся на фоне остальных зданий в Пхеньяне, является самым высоким недостроенным отелем мира (Северная Корея). | Фото: ru.pinterest.com.

Здание Ryugyong Hotel до сих пор так и остается недостроенным несмотря на то, что фасад дает возможность насладиться эффектными архитектурными деталями (Пхеньян, Северная Корея).

10. Храм Святого Семейства в Барселоне (Испания)

Храм Святого Семейства в Барселоне – самый прекрасный и чарующий долгострой мира (Испания). | Фото: barcelonatm.ru.

Только спустя 140 лет удалось начать внутренние отделочные работы, а пока барселонцы и гости города могут наслаждаться сюрреалистичной красотой величественного храма (La Sagrada Familia, Испания). | Фото: espanarusa.com.