7 советских продуктов, которые сегодня невозможно найти в магазинах

1. Тимус

Телята снабжали советских детей полезной железой, которая сегодня малоизвестна. /Фото: snitsya.com

2. Прессованный чай

Чай, который можно было и заваривать, и грызть. /Фото: livejournal.com

3. «Золотой початок»

Оригинальная слабоалкогольная шипучка из советских магазинов. /Фото: violity.com

4. «Аленький цветочек»

Советский напиток с не самой лучшей славой. /Фото: meshok.net, picuki.com, livejournal.com

5. Сорго

Крупа, которую когда-то ели каждый день. /Фото: polzavred-edi.ru

6. Толокно

Толокно впору назвать советским суперфудом. /Фото: reactor.cc

7. Напиток «Степной»

Уникальный советский напиток, аналогов которому не было и нет. /Фото: ekabu.ru