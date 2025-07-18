7 советских продуктов, которые сегодня невозможно найти в магазинах

Казалось бы, сегодняшний ассортимент продовольствия попросту несопоставим с тем, который мог предложить Советский Союз. Вот только в реальности это совсем не значит, что на полках магазинов можно найти абсолютно всё. И на этот раз дело совсем не в дефиците - просто некоторые товары, которые при СССР были абсолютной нормой, сегодня попросту не производятся.
1. Тимус
Телята снабжали советских детей полезной железой, которая сегодня малоизвестна. /Фото: snitsya.com
Кажется, что разнообразие субпродуктов, в том числе и телятины, на современных рынках и в супермаркетах не уступает советским. Однако кое-что практически нереально отыскать - это так называемый тимус. Несмотря на мудрёное название за ним скрывается одна из желёз телёнка, зобная. Собственно, поэтому она также имеет наименование телячьи молока. Популярность и, соответственно, распространённость её в Советском Союзе объяснялась тем, что она позиционировалась как очень полезный продукт, особенно для малышей, поэтому тимус зачастую оказывался именно в детском меню.
2. Прессованный чай
Чай, который можно было и заваривать, и грызть. /Фото: livejournal.com
В СССР чай в основном продавался в рассыпном виде, что лишь доказывало его натуральность. Однако был и другой популярный вариант фасовки - прессованный в тонкие прямоугольные брикеты. Чаще всего таким образом фасовали грузинские сорта чая, которые обычно состояли не только из чайных листьев, но и кусочков фруктов. В итоге вкус этого продукта был таким приятным даже в незаваренном виде, что его, по аналогии со знаменитым советским киселём в брикетах - просто грызли в качестве лакомства.
3. «Золотой початок»
Оригинальная слабоалкогольная шипучка из советских магазинов. /Фото: violity.com
Ассортимент газированных напитков в советской продовольственной отрасли также был велик, и сегодня найти аналогов многим из тех товаров попросту нереально. Ярким примером такого, навсегда утерянного рецепта стала газировка с интересным названием «Золотой початок». Но фишка её была не только в наименовании - по информации редакции novate.ru, она содержала в себе немного, но всё-таки спирта. Поэтому детям её давали намного реже, чем другие напитки, но и они порой выпрашивали немного интересной золотистой шипучки с ароматом миндаля.
4. «Аленький цветочек»
Советский напиток с не самой лучшей славой. /Фото: meshok.net, picuki.com, livejournal.com
Куда менее известным, в том числе среди тех, кто застал Советский Союз, была газировка «Аленький цветочек». Она имела несколько вкусов, впрочем, самым распространённым был виноградный вариант. Однако забытие этого напитка связано с довольно неприятной историей - оказывается в его составе был компонент, который наносил вред здоровью человека. Речь идёт о веществе под индексом Е 123, который на протяжении многих лет находился в списке запрещённых в большинстве государств, но именно его советские производители использовали в качестве красителя. Рецептура затем неоднократно менялась, и популярность «Аленького цветочка» снизилась настолько, что его просто перестали выпускать.
5. Сорго
Крупа, которую когда-то ели каждый день. /Фото: polzavred-edi.ru
Сегодня о существовании сорго обывателям известно куда меньше, чем ещё полвека назад, да и то, исключительно в качестве технической культуры, которая, в частности, используется для вязания веников. Но в советском обществе был хорошо известен её пищевой сорт, который не то, что было легко найти в условиях тогдашнего дефицита, однако при наличии на полках магазинов её покупали с большой охотой. Отличалась она отличным вкусом и была довольно простой в приготовлении, поэтому частенько её давали детям по утрам на завтрак.
6. Толокно
Толокно впору назвать советским суперфудом. /Фото: reactor.cc
Современные тенденции в здоровом питании толкуют о пользе для организма продуктов и блюд из цельнозерновой муки, хотя её рекомендовано употреблять не всем из-за своей «тяжести». А вот о том, что в советские годы был очень популярен и при этом доступен как подобный тип муки, мало кто вспомнит. Назывался продукт толокно и изготовлялся из цельных овсяных зёрен. Мука эта сочетала в себе два несомненных плюса: первый - она считалась очень полезной и часто становилась ингредиентом диетических блюд; второй - она была очень доступна, продаваясь практически в любом продовольственном магазине как в фасованном виде, так и на развес.
7. Напиток «Степной»
Уникальный советский напиток, аналогов которому не было и нет. /Фото: ekabu.ru
В продолжение темы утраченных напитков, которые были популярны в советскую эпоху, невозможно не вспомнить о «Степном», потому что он был совершенно уникальным. Ведь если большинству газировок и другой сладкой водичке из СССР сегодня ещё можно найти хотя бы условные аналоги, то в случае этого продукта поиски чего-то похожего окажутся полным провалом, при всём разнообразии современного ассортимента. Причина феномена «Степного» в оригинальной рецептуре: по данным редакции Novate.ru, в составе напитка можно было найти лимонную кислоту, экстракты трав средней полосы, вытяжку грецкого ореха и даже настойку элеутерококка.
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