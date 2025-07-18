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7 советских продуктов, которые сегодня невозможно найти в магазинах



Казалось бы, сегодняшний ассортимент продовольствия попросту несопоставим с тем, который мог предложить Советский Союз. Вот только в реальности это совсем не значит, что на полках магазинов можно найти абсолютно всё. И на этот раз дело совсем не в дефиците - просто некоторые товары, которые при СССР были абсолютной нормой, сегодня попросту не производятся.
Вашему вниманию «семёрка» советских продуктов, которые сегодня невозможно найти.

1. Тимус


Телята снабжали советских детей полезной железой, которая сегодня малоизвестна. /Фото: snitsya.com

Телята снабжали советских детей полезной железой, которая сегодня малоизвестна. /Фото: snitsya.com

 

Кажется, что разнообразие субпродуктов, в том числе и телятины, на современных рынках и в супермаркетах не уступает советским. Однако кое-что практически нереально отыскать - это так называемый тимус. Несмотря на мудрёное название за ним скрывается одна из желёз телёнка, зобная. Собственно, поэтому она также имеет наименование телячьи молока. Популярность и, соответственно, распространённость её в Советском Союзе объяснялась тем, что она позиционировалась как очень полезный продукт, особенно для малышей, поэтому тимус зачастую оказывался именно в детском меню.

2. Прессованный чай


Чай, который можно было и заваривать, и грызть. /Фото: livejournal.com

Чай, который можно было и заваривать, и грызть. /Фото: livejournal.com


В СССР чай в основном продавался в рассыпном виде, что лишь доказывало его натуральность. Однако был и другой популярный вариант фасовки - прессованный в тонкие прямоугольные брикеты. Чаще всего таким образом фасовали грузинские сорта чая, которые обычно состояли не только из чайных листьев, но и кусочков фруктов. В итоге вкус этого продукта был таким приятным даже в незаваренном виде, что его, по аналогии со знаменитым советским киселём в брикетах - просто грызли в качестве лакомства.
Сегодня же подобный вариант можно с трудом найти в магазинах на просторах всемирной сети, но, конечно, с тем самым чаем из СССР он вряд ли будет иметь что-то общее, кроме фасовки.

3. «Золотой початок»


Оригинальная слабоалкогольная шипучка из советских магазинов. /Фото: violity.com

Оригинальная слабоалкогольная шипучка из советских магазинов. /Фото: violity.com

 

Ассортимент газированных напитков в советской продовольственной отрасли также был велик, и сегодня найти аналогов многим из тех товаров попросту нереально. Ярким примером такого, навсегда утерянного рецепта стала газировка с интересным названием «Золотой початок». Но фишка её была не только в наименовании - по информации редакции novate.ru, она содержала в себе немного, но всё-таки спирта. Поэтому детям её давали намного реже, чем другие напитки, но и они порой выпрашивали немного интересной золотистой шипучки с ароматом миндаля.

4. «Аленький цветочек»


Советский напиток с не самой лучшей славой. /Фото: meshok.net, picuki.com, livejournal.com

Советский напиток с не самой лучшей славой. /Фото: meshok.net, picuki.com, livejournal.com

 

Куда менее известным, в том числе среди тех, кто застал Советский Союз, была газировка «Аленький цветочек». Она имела несколько вкусов, впрочем, самым распространённым был виноградный вариант. Однако забытие этого напитка связано с довольно неприятной историей - оказывается в его составе был компонент, который наносил вред здоровью человека. Речь идёт о веществе под индексом Е 123, который на протяжении многих лет находился в списке запрещённых в большинстве государств, но именно его советские производители использовали в качестве красителя. Рецептура затем неоднократно менялась, и популярность «Аленького цветочка» снизилась настолько, что его просто перестали выпускать.

5. Сорго


Крупа, которую когда-то ели каждый день. /Фото: polzavred-edi.ru

Крупа, которую когда-то ели каждый день. /Фото: polzavred-edi.ru

 

Сегодня о существовании сорго обывателям известно куда меньше, чем ещё полвека назад, да и то, исключительно в качестве технической культуры, которая, в частности, используется для вязания веников. Но в советском обществе был хорошо известен её пищевой сорт, который не то, что было легко найти в условиях тогдашнего дефицита, однако при наличии на полках магазинов её покупали с большой охотой. Отличалась она отличным вкусом и была довольно простой в приготовлении, поэтому частенько её давали детям по утрам на завтрак.

6. Толокно


Толокно впору назвать советским суперфудом. /Фото: reactor.cc

Толокно впору назвать советским суперфудом. /Фото: reactor.cc

 

Современные тенденции в здоровом питании толкуют о пользе для организма продуктов и блюд из цельнозерновой муки, хотя её рекомендовано употреблять не всем из-за своей «тяжести». А вот о том, что в советские годы был очень популярен и при этом доступен как подобный тип муки, мало кто вспомнит. Назывался продукт толокно и изготовлялся из цельных овсяных зёрен. Мука эта сочетала в себе два несомненных плюса: первый - она считалась очень полезной и часто становилась ингредиентом диетических блюд; второй - она была очень доступна, продаваясь практически в любом продовольственном магазине как в фасованном виде, так и на развес.

7. Напиток «Степной»


Уникальный советский напиток, аналогов которому не было и нет. /Фото: ekabu.ru

Уникальный советский напиток, аналогов которому не было и нет. /Фото: ekabu.ru

 

В продолжение темы утраченных напитков, которые были популярны в советскую эпоху, невозможно не вспомнить о «Степном», потому что он был совершенно уникальным. Ведь если большинству газировок и другой сладкой водичке из СССР сегодня ещё можно найти хотя бы условные аналоги, то в случае этого продукта поиски чего-то похожего окажутся полным провалом, при всём разнообразии современного ассортимента. Причина феномена «Степного» в оригинальной рецептуре: по данным редакции Novate.ru, в составе напитка можно было найти лимонную кислоту, экстракты трав средней полосы, вытяжку грецкого ореха и даже настойку элеутерококка.

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