Как правильно ухаживать за розами летом

Не знаете, как ухаживать за розами летом в саду, чтобы продлить их цветение на весь сезон? Поверьте, ничего сложного в этом нет. Обработка роз летом сводится к нескольким простым, но необходимым работам, о которых нельзя забывать.



Полив, обрезка, удобрение, мульчирование и черенкование – как в летней суете не замотаться и не упустить что-то важное.

Полив роз летом

Удобрение для роз летом

Обрезка роз летом

Защита роз от болезней и вредителей летом

Мульчирование роз летом

Черенкование роз летом

На случай, если уход за розами летом – не ваш конек, мы составили подробную шпаргалку, изучив которую, вы точно станете если не гуру, то вполне сносным розоводом.Вопрос о том, как поливать розы летом кажется простым большинству садоводов, однако есть в ответе на него и нюансы. Конечно, в жаркую погоду цветущие кусты нуждаются в обилии влаги, однако лить ее прямо на листья и цветы не стоит. Ведь именно холодная вода, избыточная сырость и плохое проветривание могут стать причиной многих летних болезней розы.Для полива роз стоит выбирать утренние или вечерние часы, отстоянную теплую воду и смачивать именно грунт либо мульчу у корней, а не само растение. Кроме того, нужно обеспечить хорошее проветривание куста, не давая ему загущаться, своевременно проводя санитарную обрезку и не высаживая рядом крупных растений, которые закроют приток воздуха к стеблям и листьям.В сухую погоду поливать розы нужно 1 раз в 3-4 дня, промачивая грунт на глубину 20-25 см.Для завязывания бутонов и продления периода цветения розам необходимы фосфор и калий. Также положительно сказываются на внешнем виде колючих красавиц магний, который влияет на окраску, железо, как защита от хлороза, марганец и бор.А вот азот в почву стоит вносить только весной, ведь он отодвигает процесс цветения, способствует наращиванию листвы и ослабляет кусты перед лицом болезней.Вносить удобрения можно в жидком или сухом виде. Какой бы способ вы не выбрали, предварительно обильно пролейте землю вокруг куста и удобряйте не центр розы, а грунт на расстоянии 10-15 см от стеблей.На протяжении всего лета (по 1 разу в месяц) розы можно подкармливать раствором из 10 г суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. В июле в раствор добавляют 500 г куриного помета и 10 г нитрофоски, а также 2 стакана золы.Подкормка роз после цветения важна для следующего сезона. Чтобы куст не ослабел от вынашивания пышных соцветий, осенью внесите под него смесь из 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата, растворенных в 10 л воды. Поливать кусты стоит из расчета 2 л удобрения на взрослый куст и 1 л на куст первого года жизни.Также можно провести внекорневую подкормку роз во время цветения. Для нее используйте профильные препараты, например, Бутон Плюс, разводя 1 пакетик средства в 2 л воды.Начинающее цветоводы полагают, что обрезать розы стоит весной или осенью, а обрезка роз летом – занятие травмирующее и ненужное. На самом деле это не так, и в летнее время проводят санитарную обрезку большинства групп и типов роз. Именно от того, какой цветок вы выращиваете, зависит как обрезать розу летом.Сломавшиеся, засохшие, больные или слишком тонкие веточки, а также побеги, растущие внутрь куста, нужно удалять с роз сразу после их обнаружения, независимо от времени года.Обрезка роз летом во время цветения проводится постоянно, чтобы засохшие соцветия не отнимали у куста силы. Розе ни к чему формировать коробочку с семенами, поэтому хотя бы раз в неделю чистите свой розарий.У роз, цветущих кистями (флорибунды, многие плетистые клаймберы и шрабы), срезают кисть целиком на уровне третьего листа под ней.Чайно-гибридные розы, дающие один цветок на высоком стебле, в первой половине лета срезают низко, оставляя 2-3 листа над уровнем земли. Это позволяет растению дать новые побеги. Начиная с середины июля так обрезать нельзя – побеги не успеют вырасти, а цветки раскрыться и лишь ослабят куст. Поэтому во второй половине лета удаляют только засохшие цветки вместе с сухой частью стебля.Плетистые розы, цветущие на побегах второго года, также лишают сразу всей кисти, правда, до первого ближайшего листа. Такая обрезка плетистой розы летом способствует разветвлению куста и гарантирует более пышное цветение на следующий сезон.Тля, гусеницы, личинки пилильщика, цикадка и слюнявка-пенница – полакомиться розой не против множество насекомых. И если вы не хотите бороться с последствиями их аппетита, желательно заранее подумать о профилактике появления вредителей в вашем розарии.Вы можете регулярно (раз в 7-10 дней и после каждого дождя) опудривать розу смесью золы и табачной пыли или опрыскивать настоем чеснока в сочетании с мылом, но, если в народные средства вы не верите, отдайте предпочтение профессиональным препаратам. В конце концов, розу вам есть не придется, а значит можно воспользоваться инсектицидами.Обычно хватает двух профилактических опрыскиваний биоинсектицидами (Актофит, Фитоверм и т.д.) для того, чтобы насекомые не появились в вашем цветнике. Есть и еще один способ – профилактикой можно не заниматься, а решать проблемы по мере их появления, т.е. сперва обнаружить вредителя, а потом с ним бороться. Однако в этом случае для того, чтобы не оказалось слишком поздно, все кусты нужно внимательно осматривать хотя бы раз в неделю.Самыми распространенными болезнями роз являются ржавчина, мучнистая роса, черная пятнистость и хлороз. Чтобы предупредить их появление нужно проводить профилактические обработки растений. При первых признаках заболевания удалите с кустов и сожгите все пораженные листья, бутоны и побеги, а затем проведите опрыскивание. Хорошо помогают такие препараты как Ридомил Голд, Профит или 1%-ный раствор бордоской жидкости. Обработку стоит провести дважды с интервалом в 10-14 дней.В идеале, мульчировать розы желательно сразу после посадки, а осенью слой мульчи обновлять, чтобы избавиться от попавших в него сорняков, насекомых-вредителей и спор грибка. Однако если вы по каким-то причинам не сделали этого весной, замульчируйте розы во время цветения.Мульча для роз может быть весьма разнообразной и даже повышать декоративность клумбы. Кроме того, под слоем в 7-10 см не будет слеживаться грунт, дольше задержится влага, к корням будут равномерно поступать питательные вещества из постепенно перепревающей мульчи.Если вы не знаете, чем мульчировать розы, попробуйте солому, торф, перегной, сосновые шишки. В крайнем случае подойдут картон и некрашеная бумага, но выглядеть такая клумба будет не слишком презентабельно.Кстати, летом можно заняться и черенкованием роз открытого грунта. Конечно, не все они хорошо укореняются, но до конца июля вы можете успеть обогатить свою коллекцию экземплярами плетистых, миниатюрных, почвопокровных, полиантовых роз и флорибунды.Для черенкования вам потребуются здоровые кусты в фазе бутонизации (с окрашенными бутонами), секатор, вода, стимулятор корнеобразования и мини-теплички.Как видите, чтобы розы цвели все лето, придется приложить немало усилий. Однако вид и аромат вашего благоухающего сада принесет вам столько радости, что разочарованными вы точно не останетесь.