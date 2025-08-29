6 университетских кампусов, которые легко можно назвать инновационными центрами и шедеврами архитект

1. Кампус Gdansk University of Technology в Гданьске (Польша)

Вид с воздуха на главное здание Гданьского технологического университета (Польша). | Фото: app.spaceimpulse.com.

Новый корпус Машиностроительного факультета (Gdansk University of Technology, Польша). | Фото: polytechnic.purdue.edu.

Здания Лаборатории электроэнергетики и возобновляемых источников энергии ЛИНТЕ-2 и Центра нанотехнологий (Gdansk University of Technology, Польша).

Современные общежития и корпус факультета Электроники, телекоммуникаций и информатики (Gdansk University of Technology, Польша).

2. University of Iowa, Stanford: The Art in STEM (штат Айова, США)

Индустриальный вид нового корпуса для Школы искусств STEM Университета Айовы идеально подходит для специфики обучения азам прикладного искусства (штат Айова, США).

Футуристические формы здания повторяются и в организации внутреннего пространства (University of Iowa, Stanford: The Art in STEM).

Студентам доступны всевозможные мастерские и даже индивидуальные студии (University of Iowa, Stanford: The Art in STEM).

3. Новый кампус Cardiff University в Кардиффе (Уэльс, Великобритания)

Главный корпус Кадиффского университета и визуализация нового кампуса Cardiff Innovation Campus (Великобритания).

Научный парк Cardiff Innovation Campus создается на месте старого железнодорожного вокзала, где часть промышленных объектов уже обрели новые формы и стали площадкой для инновационных разработок (Великобритания).

4. Кампус наук, инноваций и технологий Флоридского политехнического университета в Лейкленде (США)

Удивительной красоты задние станет украшением все территории университета (Кампус наук, инноваций и технологий Флоридского политехнического университета в Лейкленде, США).

Алюминиевые жалюзи чутко реагируют на интенсивность и положение солнца, создавая комфортный микроклимат в ажурном здании Кампуса наук, инноваций и технологий Florida Poly (Лейкленд, США).

5. Кампус-сад в Наньянском технологическом университете (Сингапур)

Кампус-сад в Наньянском технологическом университете напоминает ульи диких пчел (Сингапур).

Благодаря атриуму на каждом этаже учебных корпусов имеются открытые балконы, утопающие в зелени (Nanyang Technological University, Сингапур). | Фото: timeshighereducation.com.

Для студентов построили новенькие общежития, спорткомплексы и досуговые центры (Nanyang Technological University, Сингапур).

6. Корпус The Diamond Инженерного факультета в кампусе Шеффилдского университета (Южный Йоркшир, Великобритания)

Строительство нового корпуса The Diamond на месте исторического здания вызвало немало споров и противоречий (Sheffield University, Великобритания).

За эффектным фасадом The Diamond прячется не менее удивительный интерьер (Sheffield University, Великобритания).