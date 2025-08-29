6 университетских кампусов, которые легко можно назвать инновационными центрами и шедеврами архитект

Студенческий городок (он же кампус) – это особая среда со своей инфраструктурой, призванной обеспечить студентов не только учебными корпусами, лабораториями и мастерскими, но и местом для проживания, общения, развития и досуга. Зачастую университетская среда превращается в удивительные социокультурные пространства, привлекающие неординарной архитектурой, особенной организацией образовательных процессов и жизни вне стен учебных корпусов., что кампусы университетов могут опережать время, мы подобрали 6 инновационных студенческих пространств, в которых явно просматриваются черты городов-будущего, где царят высокие технологии.
1. Кампус Gdansk University of Technology в Гданьске (Польша)
Вид с воздуха на главное здание Гданьского технологического университета (Польша). | Фото: app.spaceimpulse.com.
Новый корпус Машиностроительного факультета (Gdansk University of Technology, Польша). | Фото: polytechnic.purdue.edu.
Кампус Гданьского технологического университета (Gdansk University of Technology) входит в десятку красивейших кампусов Европы (по версии Times Higher Education). Масштабный студгородок находится в районе Вжеща, расположенного между центром города и Балтийским морем. Учитывая, что главное здание университета было построено в 1904 году, неудивительно, что на территории кампуса можно увидеть как величественные исторические здания, так и современные корпуса, где возведены исследовательские центры, лаборатории, общежития, а также обустроены обширные зеленые зоны. За более чем 100-летнюю историю территория студенческого годка увеличилась в 10 раз и теперь составляет 77 га.
Здания Лаборатории электроэнергетики и возобновляемых источников энергии ЛИНТЕ-2 и Центра нанотехнологий (Gdansk University of Technology, Польша).
Стоит отметить, что главное здание, построенное в стиле голландского Возрождения, до сих пор является украшением кампуса и символом всего университета. За монументальным величием исторического фасада спрятаны учебные аудитории и ультрасовременные лаборатории, переоборудованные по последнему слову науки, впечатляющие конференц-залы и зоны отдыха для преподавателей и студентов.
Современные общежития и корпус факультета Электроники, телекоммуникаций и информатики (Gdansk University of Technology, Польша).
Среди последних дополнений наиболее ярко выделяются: ультрасовременный Центр нанотехнологий, Лаборатория электроэнергетики и возобновляемых источников энергии ЛИНТЕ-2, Лаборатория иммерсивной 3D-визуализации, где виртуальная реальность вышла на новый уровень, корпус факультета Электроники, телекоммуникаций и информатики. Недавно был построен уникальный центр прототипирования ProtoLab – первый в мире (в своем роде) центр, где студенты, научные сотрудники, преподаватели и исследователи могут реализовывать свои идеи 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Помимо учебы и исследований студенты могут рассчитывать на комфортные комнаты отдыха, спортивные залы и площадки, досуговые центры, а также на место в одном из 12 общежитий, в которых проживает более 3 тыс. человек.
2. University of Iowa, Stanford: The Art in STEM (штат Айова, США)
Индустриальный вид нового корпуса для Школы искусств STEM Университета Айовы идеально подходит для специфики обучения азам прикладного искусства (штат Айова, США).
Если миф о сотворении Силиконовой долины начинается с гаража Стива Джобса (теперь это историческое место), то миф о сотворении кампусов начинается с кампуса Building 32 Массачусетского технологического института. Старое здание Центра визуальных искусств, пострадавшее от наводнения, было снесено и заменено на новый футуристический комплекс Stata Center, который спроектировал Фрэнк Гери. Именно этот удивительный архитектурный ансамбль положил начало экспериментам в проектировании нестандартных корпусов университетских кампусов. Новый корпус для Школы искусств Университета Айовы STEM, получивший название Building 20, стал примером того, как можно совмещать ветхую эстетику с ультрасовременными технологиями в области строительства и экстраординарные веяния в искусстве.
Футуристические формы здания повторяются и в организации внутреннего пространства (University of Iowa, Stanford: The Art in STEM).
Корпус факультета The Art in STEM – это лабиринт из креативных блоков, модулей и переходных зон, призванных упростить учебный процесс будущих художников, скульпторов, архитекторов и дизайнеров, которые должны не засиживаться в учебных аудиториях, а побольше творить своими руками. По этой причине на вычурности или классических нормах проектирования учебных кабинетов и мастерских решили не останавливаться, предпочтение было отдано индустриальному стилю без особой приглаженности и приватности. У студентов, которые выбрали это направление, больше шансов найти дверь мастерской и 3D-принтер, чем заставленные книгами читальные залы и закрытые классы. У них гораздо больше свобод в выборе методов обучения, они могут собраться с единомышленниками за круглым столом или в студии на крыше своего корпуса, а не сидеть в лекционном зале, рассчитанном на 100 слушателей.
Студентам доступны всевозможные мастерские и даже индивидуальные студии (University of Iowa, Stanford: The Art in STEM).
Интересный факт: Новый Центр визуальных искусств площадью 11,7 тыс. кв. м предоставляет учебные и творческие пространства для изучения всех видов изобразительного искусства, начиная с древних методов кузнечного дела до инновационных технологий, связанных с виртуальной реальностью. Студентам доступны не только теоретические основы, они на практике могут изучать гончарное и ювелирное ремесло, кузнечное дело, 3D-дизайн и 3D-печать, ваять скульптуры, вырезать гравюры, рисовать, проектировать мебель или одежду, заниматься медийными проектами, видеоартом и фотографией. Для каждого из видов искусства в открытом доступе и с разнообразием необходимых материалов имеются мастерские, оборудованные по последнему слову техники цеха и студии, где им разрешается творить в любое удобное время.
3. Новый кампус Cardiff University в Кардиффе (Уэльс, Великобритания)
Главный корпус Кадиффского университета и визуализация нового кампуса Cardiff Innovation Campus (Великобритания).
Авторы Novate.ru, хотели бы обратить внимание на один их самых амбициозных и инновационных университетов Великобритании – Cardiff University (Кардиффский университет), основанный в 1883 году. Изначально он был одним из колледжей-основателей Уэльского университета, а сегодня – ведущий ВУЗ Великобритании, который может похвастаться ультрасовременной научно-исследовательской базой, уникальными архитектурными ансамблями и организацией незабываемой студенческой жизни для молодого поколения из многих стран мира. Кстати сказать, университет имеет мощную учебную базу и масштабный кампус, способный вместить около 33 тыс. студентов, большой штат сотрудников и научных работников.
Научный парк Cardiff Innovation Campus создается на месте старого железнодорожного вокзала, где часть промышленных объектов уже обрели новые формы и стали площадкой для инновационных разработок (Великобритания).
Сейчас руководство Cardiff University активно работает над созданием собственного научного парка Innovation Campus. Он станет своеобразным бизнес-инкубатором для преподавателей, ученых и студентов университета, представителей индустрии, различных отраслей хозяйствования и государственных органов, которые стремятся разрабатывать и создавать новые продукты, стартапы и социальные проекты.
4. Кампус наук, инноваций и технологий Флоридского политехнического университета в Лейкленде (США)
Удивительной красоты задние станет украшением все территории университета (Кампус наук, инноваций и технологий Флоридского политехнического университета в Лейкленде, США).
Кампус наук, инноваций и технологий Флоридского политехнического университета (Florida Polytechnic University или Florida Poly) по праву считается одним из самых прекрасных в мире. Да, это и не удивительно, ведь его проектировал сам Сантьяго Калатрава – гениальный архитектор современности, чьи произведения можно узнать из тысяч строений. Это первый архитектурный объект кампуса университета, который в скором времени заработает на полную силу в Лейкленде. Ну а пока, преподаватели и студенты могут довольствоваться единственным корпусом, расположенным среди озера, воды которого превращают его в завораживающее зрелище.
Алюминиевые жалюзи чутко реагируют на интенсивность и положение солнца, создавая комфортный микроклимат в ажурном здании Кампуса наук, инноваций и технологий Florida Poly (Лейкленд, США).
Несмотря на кажущуюся воздушность ажурного объекта, в нем предусмотрены учебные аудитории и лаборатории, которые окружают изогнутые коридоры, покрытые перголами, позволяющими солнечным лучам дозировано проникать внутрь помещений, создавая тень в обеденное время. Помимо ажурных стальных пергол, здание покрыто жалюзийной крышей, управляемой гидравлическими подъемниками. Вот они-то и помогают уменьшать солнечную нагрузку (более чем на 30%) и создавать надежную защиту от дождей в зависимости от траектории движения светила и во время ухудшения погодных условий.
5. Кампус-сад в Наньянском технологическом университете (Сингапур)
Кампус-сад в Наньянском технологическом университете напоминает ульи диких пчел (Сингапур).
Благодаря атриуму на каждом этаже учебных корпусов имеются открытые балконы, утопающие в зелени (Nanyang Technological University, Сингапур). | Фото: timeshighereducation.com.
В Сингапуре, в крупнейшем университете страны Nanyang Technological University, недавно появился кампус-сад под названием Yunnan Garden campus. Власти выделили 200 га земли, чтобы главный технологический университет Сингапура имел возможность расширить учебную базу и обеспечить студентов ультрасовременными лабораториями и мастерскими, спортивными центрами, комфортабельными общежитиями, центрами досуга и творческого развития.
Для студентов построили новенькие общежития, спорткомплексы и досуговые центры (Nanyang Technological University, Сингапур).
Учитывая, что корпуса нового кампуса проектировала архитектурная студия Heatherwick, неудивительно, что здания не имеют прямых углов и даже парадного входа, зато все пространства утопают в зелени, создавая иллюзию экзотического сада. Благодаря стараниям разработчиков в корпусах не увидишь ни скучных интерьеров, ни узких темных коридоров, ни прямоугольных аудиторий и лабораторий, зато бесконечно можно любоваться биоразнообразием флоры, прогуливаясь по балконам, террасам и внутреннему дворику, наслаждаться светом из гигантских размеров атриума, объединяющего учебные здания.
6. Корпус The Diamond Инженерного факультета в кампусе Шеффилдского университета (Южный Йоркшир, Великобритания)
Строительство нового корпуса The Diamond на месте исторического здания вызвало немало споров и противоречий (Sheffield University, Великобритания).
В кампусе Шеффилдскоого университета (Sheffield University) в 2016 году появился новый корпус для Инженерного факультета, который получил название The Diamond («Алмаз»). Удивительная форма здания, точнее сказать его ячеистая оболочка, напоминает молекулярную структуру алмаза, что и подтолкнуло к выбору названия. Ромбовидный узор сделан из анодированного алюминия и закреплен впереди железобетонной конструкции с масштабным остеклением, что выделяет его из общей массы исторических строений студгородка.
Новый корпус является учебным центром крупнейшего факультета университета, в нем обустроены: 19 исследовательских и учебных лабораторий, 9 просторных лекционных залов, более тридцати учебных аудиторий, которые размещаются вокруг эффектного атриума. В центре атриума расположены кафе и конференц-зал, а по краям организованы IT-лаборатории и несколько небольших помещений для проведения семинаров.
За эффектным фасадом The Diamond прячется не менее удивительный интерьер (Sheffield University, Великобритания).
Несмотря на то, что проект нового здания получил премию от Британской ассоциации строительных металлоконструкций (Structural Steel Design Awards) за «оригинальный дизайн и инновационные методы строительства», его номинировали на премию конкурса Carbuncle Cup 2016 года, которая присуждается «Самым уродливым новым зданиям Великобритании».
