7 фактов о вселенной, о которых вы могли не знать

Вселенная огромна. Настолько огромна, что даже если знать ее приблизительные размеры, то цифра будет невообразимой. Если вы попытаетесь представить ее размер, то утоните в океане нулей.



Вселенная не перестает удивлять нас своей красотой и скрытыми тайнами. Даже современное оборудование, телескопы, космический транспорт и годы исследований не дают нам полного понятия о вселенной. Это удручает и в то же время означает, что множество интересных открытий все еще впереди.



Мы расскажем вам о некоторых известных фактах о нашей вселенной, о которых вы могли не знать.







1. Мы состоим из звезд.



Мы сами и все, что мы видим, состоит из звезд. А точнее из мертвых частичек звезд. В начале зарождения вселенной были только простые элементы, такие как водород и гелий. После они образовали первые звезды, которые создали железо и золото. Через некоторое время первые звезды погибли, создав новые элементы.



Наше тело включает почти все элементы вселенной. И даже золото.







2. Глядя в небо мы видим прошлое.



Звезды, которые мы видим в небе, не что иное, как свет звезд дошедший до нас спустя годы, десятки, сотни и тысячи лет.







3. Во вселенной 10 миллиардов триллионов звезд.



Пока ученые не могут прийти к согласию о точном количестве звезд, но приведенное число пока считается наиболее точным.







4. Мы можем быть инопланетянами.



Мы имеем огромный интерес к поиску инопланетян, но мы сами можем быть инопланетянами. Некоторые ученые считают, что простые микроорганизмы и бактерии были занесены на землю метеоритами.







5. Вселенных может быть несколько.



Да, наша вселенная может быть лишь одной из многих бесчисленных других вселенных, которые отличаются от нашей.







6. Черные дыры тоже умирают.



Черные дыры из-за своей сильной гравитации притягивают к себе объекты и даже свет. Ученый Стивен Хокинг считает, что если черная дыра слишком долго остается без «пищи», то она может исчезнуть.







7. Вселенная растет.



До 1920 года ученые считали вселенную статичной, но астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что вселенная расширяется. Кроме того в 1998 году космический телескоп Хаббл зафиксировал это расширение.



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