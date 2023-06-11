С нами не соскучишься!

8 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • света снегирева Снегирева
    Спасибо!Готовить как Горд...
  • Boris Max
    Столько слов... и что? теперь весь Мир ходит в говне, под предлогом так удобней... и что?Шапка «буратино» ...
  • Алиса Майская
    Автор, Вы - школьник?1.Про ковры и "дорогие" обои - чушь полная. Во-первых, обои были дешевые, (другое дело, что выбо...4 вещи времён ССС...

7 фактов о вселенной, о которых вы могли не знать

Вселенная огромна. Настолько огромна, что даже если знать ее приблизительные размеры, то цифра будет невообразимой. Если вы попытаетесь представить ее размер, то утоните в океане нулей.

Вселенная не перестает удивлять нас своей красотой и скрытыми тайнами. Даже современное оборудование, телескопы, космический транспорт и годы исследований не дают нам полного понятия о вселенной. Это удручает и в то же время означает, что множество интересных открытий все еще впереди.

Мы расскажем вам о некоторых известных фактах о нашей вселенной, о которых вы могли не знать.

7 фактов о вселенной, о которых вы могли не знать

1. Мы состоим из звезд.

Мы сами и все, что мы видим, состоит из звезд. А точнее из мертвых частичек звезд. В начале зарождения вселенной были только простые элементы, такие как водород и гелий. После они образовали первые звезды, которые создали железо и золото. Через некоторое время первые звезды погибли, создав новые элементы.

Наше тело включает почти все элементы вселенной. И даже золото.

7 фактов о вселенной, о которых вы могли не знать

2. Глядя в небо мы видим прошлое.

Звезды, которые мы видим в небе, не что иное, как свет звезд дошедший до нас спустя годы, десятки, сотни и тысячи лет.

7 фактов о вселенной, о которых вы могли не знать

3. Во вселенной 10 миллиардов триллионов звезд.

Пока ученые не могут прийти к согласию о точном количестве звезд, но приведенное число пока считается наиболее точным.

7 фактов о вселенной, о которых вы могли не знать

4. Мы можем быть инопланетянами.

Мы имеем огромный интерес к поиску инопланетян, но мы сами можем быть инопланетянами. Некоторые ученые считают, что простые микроорганизмы и бактерии были занесены на землю метеоритами.

7 фактов о вселенной, о которых вы могли не знать

5. Вселенных может быть несколько.

Да, наша вселенная может быть лишь одной из многих бесчисленных других вселенных, которые отличаются от нашей.

7 фактов о вселенной, о которых вы могли не знать

6. Черные дыры тоже умирают.

Черные дыры из-за своей сильной гравитации притягивают к себе объекты и даже свет. Ученый Стивен Хокинг считает, что если черная дыра слишком долго остается без «пищи», то она может исчезнуть.

7 фактов о вселенной, о которых вы могли не знать

7. Вселенная растет.

До 1920 года ученые считали вселенную статичной, но астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что вселенная расширяется. Кроме того в 1998 году космический телескоп Хаббл зафиксировал это расширение.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх