8 выигрышных фонов для безупречной фотографии для соцсети

Даже если вы новичок в фотографии, вы интиутивно понимаете, что яркие и броские фоны сложно «подружить» с остальными объектами на фото (человек или предмет), они часто перетягивают на себя внимание. Материал расскажет о восьми текстурных фонах, которые отлично сработают как для портретов, так и для фуд-фотографии.
1. Старые доски
Старые доски. / Фото: phonoteka.org
На даче или во дворе всегда можно найти старые доски, которые время превратило в прекрасный состаренный фон. Это может быть дверца от старинного комода, доски от забора или разобранного дома, старый сарай и не только.
2. Плоский шифер
Плоский шифер. / Фото: novgorod.pulscen.ru
Плоский шифер здорово имитирует фон «под бетон». Купите один лист, и отныне вам всегда будет доступен как портрет, так и фуд-фото в модном стиле «индастриал».
3. Ткань
Белая ткань. / Фото: livemaster.ru
В любом магазине тканей можно купить льняной или хлопчатобумажный отрез, который будет отлично имитировать скатерть или портретный экран фотостудии. Фоном также может быть плед или белая простыня.
4. Металл со ржавчиной
Металл со ржавчиной. / Фото: pixabay.com
Круто, если получится найти кусок металла со ржавчиной. На таком фоне отлично смотрятся любые натюрморты, а портрет на аватарку точно станет топовым.
5. Керамогранит
Матовый керамогранит. / Фото: remshop.by
Можно купить в строительном магазине серый или бежевый лист керамогранита, главное, чтобы он был матовый. На его фоне получаются отпадные фуд-фотки и портреты.
6. Плитка
Тренд 2021 - снимать на плитке. Если у вас она осталась после ремонта, используйте ее при съёмке сверху для фуд-фоток и задником для обычных сэлфи.
7. Обои
Обои. / Фото: phonoteka.org
Кусок обоев за копейки попросту подарит вам мини фотостудию дома. Сейчас так много вариантов обоев под разные поверхности, что можно просто купить кусок обоев, например, под бетон, под дерево, тематический, фентезийный, под плитку и так до бесконечности. И далее уже полёт фантазии для портретов и фуд-фоток просто нельзя будет сдержать.
8. Бумага
Бумага.
В магазинах для художников можно купить большие листы разных цветов. Чаще всего они называются бумага для пастели. Желательно выбирать ту, где нет текстуры. И теперь вам доступны сэлфи и фуд-фотки без перетягивания внимания зрителя на лишнее.
