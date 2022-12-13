Как спасти орхидею без корней

Загнивание корней — одна из самых распространенных причин гибели прекрасных орхидей. Однако если вовремя принять меры, растение можно будет спасти.

При правильном уходе буквально за 2 месяца орхидея отрастит здоровую корневую систему, а также восстановит тургор листьев. Свою эффективность доказал необычный способ восстановления орхидеи с использованием поролона.

Прежде чем приступать к восстановлению орхидеи, прекратите полив растения на 3-4 дня. Удалите старый посадочный материал и обрежьте загнившие и поврежденные корни. Удалите засохшие листья и промойте растение под проточной водой.







Для обеззараживания растения после обрезки используйте 3% перекись водорода. Обильно полейте перекисью ствол орхидеи. Листья протрите с помощью ватных дисков, смоченных в перекиси.

Из тонкого листа поролона вырежьте длинную полосу и оберните ей ствол орхидеи. Поместите орхидею в пластиковый стакан. Наполните стакан водой так, чтобы она слегка касалась поролона, но при этом не доставала до ствола орхидеи. Все необходимую влагу растение будет получать от поролона.







Поставьте орхидею в прохладное светлое место, регулярно подливайте воду и каждые два дня обрызгивайте листья. Другой уход за растением не потребуется.

Если у вас нет возможности регулярно опрыскивать листья, вы можете поместить орхидею в целлофановый пакет со срезанным уголком. Это создаст парниковый эффект.







Примерно через 20 дней начнут появляться молодые корешки, листья станут более упругими и сочными.







Во время восстановления орхидеи листья у основания могут желтеть, это абсолютно нормально.







Продолжайте ухаживать за орхидеей таким образом, пока растение не будет готово для пересадки на постоянное место.





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