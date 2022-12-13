С нами не соскучишься!

8 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Mezina
    С нетерпением жду момента,когда можно будет посеять новые сорта глоксиний.Красота!Цветок, который с...
  • Россиянин
    Шоколад значит расплавился в кармане, а почему яйца не взорвались?😄5 известных изобр...
  • людмила Храмова
    Я отношусь именно к тем советским женщинам, которые носили комбинации. Советское бельё -- действительно было не презе...7 причин, почему ...

Как спасти орхидею без корней

Загнивание корней — одна из самых распространенных причин гибели прекрасных орхидей. Однако если вовремя принять меры, растение можно будет спасти.
При правильном уходе буквально за 2 месяца орхидея отрастит здоровую корневую систему, а также восстановит тургор листьев. Свою эффективность доказал необычный способ восстановления орхидеи с использованием поролона.
Прежде чем приступать к восстановлению орхидеи, прекратите полив растения на 3-4 дня. Удалите старый посадочный материал и обрежьте загнившие и поврежденные корни. Удалите засохшие листья и промойте растение под проточной водой.

Как спасти орхидею без корней

Для обеззараживания растения после обрезки используйте 3% перекись водорода. Обильно полейте перекисью ствол орхидеи. Листья протрите с помощью ватных дисков, смоченных в перекиси.
Из тонкого листа поролона вырежьте длинную полосу и оберните ей ствол орхидеи. Поместите орхидею в пластиковый стакан. Наполните стакан водой так, чтобы она слегка касалась поролона, но при этом не доставала до ствола орхидеи. Все необходимую влагу растение будет получать от поролона.

Как спасти орхидею без корней

Поставьте орхидею в прохладное светлое место, регулярно подливайте воду и каждые два дня обрызгивайте листья. Другой уход за растением не потребуется.
Если у вас нет возможности регулярно опрыскивать листья, вы можете поместить орхидею в целлофановый пакет со срезанным уголком. Это создаст парниковый эффект.

Как спасти орхидею без корней

Примерно через 20 дней начнут появляться молодые корешки, листья станут более упругими и сочными.

Как спасти орхидею без корней

Во время восстановления орхидеи листья у основания могут желтеть, это абсолютно нормально.

Как спасти орхидею без корней

Продолжайте ухаживать за орхидеей таким образом, пока растение не будет готово для пересадки на постоянное место.

Как спасти орхидею без корней
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Орхидеяуход

Картина дня

наверх