Загнивание корней — одна из самых распространенных причин гибели прекрасных орхидей. Однако если вовремя принять меры, растение можно будет спасти.
При правильном уходе буквально за 2 месяца орхидея отрастит здоровую корневую систему, а также восстановит тургор листьев. Свою эффективность доказал необычный способ восстановления орхидеи с использованием поролона.
Прежде чем приступать к восстановлению орхидеи, прекратите полив растения на 3-4 дня. Удалите старый посадочный материал и обрежьте загнившие и поврежденные корни. Удалите засохшие листья и промойте растение под проточной водой.
Для обеззараживания растения после обрезки используйте 3% перекись водорода. Обильно полейте перекисью ствол орхидеи. Листья протрите с помощью ватных дисков, смоченных в перекиси.
Из тонкого листа поролона вырежьте длинную полосу и оберните ей ствол орхидеи. Поместите орхидею в пластиковый стакан. Наполните стакан водой так, чтобы она слегка касалась поролона, но при этом не доставала до ствола орхидеи. Все необходимую влагу растение будет получать от поролона.
Поставьте орхидею в прохладное светлое место, регулярно подливайте воду и каждые два дня обрызгивайте листья. Другой уход за растением не потребуется.
Если у вас нет возможности регулярно опрыскивать листья, вы можете поместить орхидею в целлофановый пакет со срезанным уголком. Это создаст парниковый эффект.
Примерно через 20 дней начнут появляться молодые корешки, листья станут более упругими и сочными.
Во время восстановления орхидеи листья у основания могут желтеть, это абсолютно нормально.
Продолжайте ухаживать за орхидеей таким образом, пока растение не будет готово для пересадки на постоянное место.
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Как спасти орхидею без корней
Загнивание корней — одна из самых распространенных причин гибели прекрасных орхидей. Однако если вовремя принять меры, растение можно будет спасти.
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