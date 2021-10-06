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8 причин отказаться от кофе

Все мы привыкли к волшебной силе кофе. Трудно просыпаетесь по утрам? Не можете настроиться на работу, не выпив чашечку бодрящего напитка?

8 причин отказаться от кофе

Бесспорно, аромат кофе нельзя не оценить по достоинству. Он тонизирует, наполняет собой каждую клеточку организма. Может ли кофе быть вредным и даже опасным? Согласно научным исследованиям, которые проводились учеными университета в Мельбурне, доказано, что кофеин является одним из наиболее сильных психически активных наркотиков. Также он оказывает пагубное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы, может спровоцировать нарушение работы желудочно-кишечного тракта, негативно сказывается на детородной функции.

Итак, рассмотрим 8 самых ярких причин, почему стоит отказаться от употребления кофе:

1. Воздействие на усвоение витаминных и минеральных комплексов


8 причин отказаться от кофе

Употребление кофеина (кофе, чай, лекарственные препараты) значительно уменьшает количество витаминов группы В и РР в организме человека, снижает уровень железа, кальция, магния, натрия, цинка и калия, что приводит к ломкости и хрупкости костей. Часто возникают сильные головные боли, приступы головокружения, раздражительность.

2. Негативное влияние на нервную систему, результатом которого может стать психическое расстройство и истощение


8 причин отказаться от кофе

Кофеин стимулирует работу нервных клеток, человек постоянно пребывает в состоянии возбуждения.
Возможны эпилептические приступы, неврозы, проявление паранойи и немотивированной агрессии, нарушается сон, снижается уровень умственной деятельности.

3. Ухудшается состояние зубов


8 причин отказаться от кофе

Таннины, которые есть в составе кофе, окрашивают зубную эмаль, что может спровоцировать возникновение кариеса, зубного налета, пародонтоза

4. Ожирение


8 причин отказаться от кофе

Выработка кортизола (гормона стресса) в больших количествах провоцирует неправильную работу щитовидной железы. Чем это опасно? Гормональным дисбалансом и нарушением обмена веществ, в результате чего увеличивается масса тела. Если планируете скинуть пару килограмм к началу лета, то, как минимум, необходимо отказаться от злоупотребления напитками с кофеином.

5. Негативное воздействие на иммунную систему


8 причин отказаться от кофе

Часто болеете? Не успели выздороветь, как снова почувствовали легкое недомогание? Медики не могут определить причину такого состояния? Все достаточно просто – переизбыток кофеина в организме.

6. Сухость кожных покровов, ломкость ногтей и волос


8 причин отказаться от кофе

Неправильная работа щитовидной железы, недостаток витаминов и минералов провоцируют выпадение волос, кожа на лице и руках становится слишком сухой, огрубевает и шелушится.

7. Проблемы с фертильностью


8 причин отказаться от кофе

Повышение уровня кортизола (гормона стресса) не только приводит к гормональному сбою, но и значительно снижает количество прогестерона в крови женщины. Чем опасно такое состояние? При недостаточном количестве прогестерона возникают сложности с беременностью и вынашиванием ребенка.

8. Наличие химикатов и пестицидов в кофе


8 причин отказаться от кофе

Сегодня вряд ли можно найти натуральный кофе, в котором нет никаких примесей химических микроэлементов и пестицидов. Выпили чашечку кофе, зарядились энергией и хорошим настроением? В действительности дело обстоит совсем иначе. Вместе с кофе в организм попали масса вредных микроорганизмов, которые негативно влияют на работу внутренних органов и систем.

Конечно же, не стоит совсем отказываться от кофе. Волшебный аромат этого чудесного напитка дает заряд энергии на весь день. Однако задумайтесь о своем здоровье! Для этого достаточно ограничить себя в день 1-2 чашечками вкусного и ароматного кофе.

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