8 причин отказаться от кофе

Все мы привыкли к волшебной силе кофе. Трудно просыпаетесь по утрам? Не можете настроиться на работу, не выпив чашечку бодрящего напитка?







Бесспорно, аромат кофе нельзя не оценить по достоинству. Он тонизирует, наполняет собой каждую клеточку организма. Может ли кофе быть вредным и даже опасным? Согласно научным исследованиям, которые проводились учеными университета в Мельбурне, доказано, что кофеин является одним из наиболее сильных психически активных наркотиков. Также он оказывает пагубное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы, может спровоцировать нарушение работы желудочно-кишечного тракта, негативно сказывается на детородной функции.



Итак, рассмотрим 8 самых ярких причин, почему стоит отказаться от употребления кофе:



1. Воздействие на усвоение витаминных и минеральных комплексов

2. Негативное влияние на нервную систему, результатом которого может стать психическое расстройство и истощение

3. Ухудшается состояние зубов

4. Ожирение

5. Негативное воздействие на иммунную систему

6. Сухость кожных покровов, ломкость ногтей и волос

7. Проблемы с фертильностью

8. Наличие химикатов и пестицидов в кофе