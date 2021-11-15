Очередной интересный проект из газового баллона! Будем делать печь длительного горения — простой и бюджетный вариант для обогрева помещения.
Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала «ІГОР АНДРЕЙЧУК». Рекомендуем взять на заметку эту идею.
Необходимые материалы:
- газовый (пропановый) баллон;
- стальной круглый пруток;
- петли — для крепления дверцы;
- арматура;
- круглая труба;
- квадратный пруток.
Обратите внимание: длительное горение внутри камеры сгорания печи происходит за счет возможности регулировки подачи воздуха.
Подготовка баллона
Первым делом необходимо будет открутить вентиль на баллоне (точнее — выкрутить его совсем).
После этого наполняем газовый баллон водой (можно добавить немного моющего средства для посуды) и хорошо ополаскиваем. Сливаем грязную воду (желательно не под окнами дома — вонять будет страшно). Затем снова наполняем водой.
Вооружаемся болгаркой и отрезаем дно баллона вместе с «башмаком». Необходимо будет потом отделить дно от «башмака».
Основные этапы работ
Обрезаем «башмак» до необходимой высоты и загибаем верхний край. Затем сгибаем кольцо из круглого прутка. Свариваем все три детали вместе и получаем дверцу печи.
Дополнительно изготавливаем регулируемую заслонку.
В дверце вырезаем болгаркой круглое отверстие и привариваем заслонку. К корпусу печи дверца крепится с помощью петель.
Ножки автор решил изготовить из квадратного прутка. Отрезаем четыре одинаковых заготовки, привариваем их к баллону под углом. К нижней части ножек привариваем «подпятники», вырезанные из листового металла.
Изготавливаем еще одну регулируемую заслонку и привариваем ее к верхней части печи, вырезаем под нее отверстие.
В эту заслонку будет устанавливаться дымоходная труба.
На последнем этапе отрезаем заготовки из арматуры, сгибаем их под углом 90 градусов и привариваем к верхней части печи. Получилась подставка для посуды.
Видео по теме
Подробно о том, как сделать печь длительного горения, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже.
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