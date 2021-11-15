Очередной интересный проект из газового баллона! Будем делать печь длительного горения — простой и бюджетный вариант для обогрева помещения.

Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала «ІГОР АНДРЕЙЧУК». Рекомендуем взять на заметку эту идею.

Необходимые материалы:

газовый (пропановый) баллон;

стальной круглый пруток;

петли — для крепления дверцы;

арматура;

круглая труба;

квадратный пруток.

Обратите внимание: длительное горение внутри камеры сгорания печи происходит за счет возможности регулировки подачи воздуха.

Подготовка баллона

Первым делом необходимо будет открутить вентиль на баллоне (точнее — выкрутить его совсем).

После этого наполняем газовый баллон водой (можно добавить немного моющего средства для посуды) и хорошо ополаскиваем. Сливаем грязную воду (желательно не под окнами дома — вонять будет страшно). Затем снова наполняем водой.

Вооружаемся болгаркой и отрезаем дно баллона вместе с «башмаком». Необходимо будет потом отделить дно от «башмака».

Основные этапы работ

Обрезаем «башмак» до необходимой высоты и загибаем верхний край. Затем сгибаем кольцо из круглого прутка. Свариваем все три детали вместе и получаем дверцу печи.

Дополнительно изготавливаем регулируемую заслонку.

В дверце вырезаем болгаркой круглое отверстие и привариваем заслонку. К корпусу печи дверца крепится с помощью петель.

Ножки автор решил изготовить из квадратного прутка. Отрезаем четыре одинаковых заготовки, привариваем их к баллону под углом. К нижней части ножек привариваем «подпятники», вырезанные из листового металла.

Изготавливаем еще одну регулируемую заслонку и привариваем ее к верхней части печи, вырезаем под нее отверстие.

В эту заслонку будет устанавливаться дымоходная труба.

На последнем этапе отрезаем заготовки из арматуры, сгибаем их под углом 90 градусов и привариваем к верхней части печи. Получилась подставка для посуды.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать печь длительного горения, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже.