С нами не соскучишься!

8 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Murad Saparov
    👍👍👍Предки и мы жили в эпохе тотального приспособленчества, где лжи побеждали истин: каждые творили себе счастье, т...Как выглядят инди...

Как сделать печь длительного горения

Как сделать печь длительного горения

Как сделать печь длительного горения

Очередной интересный проект из газового баллона! Будем делать печь длительного горения — простой и бюджетный вариант для обогрева помещения. 

Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала «ІГОР АНДРЕЙЧУК». Рекомендуем взять на заметку эту идею.

Необходимые материалы:

  • газовый (пропановый) баллон;
  • стальной круглый пруток;
  • петли — для крепления дверцы;
  • арматура;
  • круглая труба;
  • квадратный пруток.

Обратите внимание: длительное горение внутри камеры сгорания печи происходит за счет возможности регулировки подачи воздуха.

Подготовка баллона

Первым делом необходимо будет открутить вентиль на баллоне (точнее — выкрутить его совсем).

Как сделать печь длительного горения

После этого наполняем газовый баллон водой (можно добавить немного моющего средства для посуды) и хорошо ополаскиваем. Сливаем грязную воду (желательно не под окнами дома — вонять будет страшно). Затем снова наполняем водой. 

Вооружаемся болгаркой и отрезаем дно баллона вместе с «башмаком». Необходимо будет потом отделить дно от «башмака». 

Как сделать печь длительного горения

Как сделать печь длительного горения

Как сделать печь длительного горения

Основные этапы работ

Обрезаем «башмак» до необходимой высоты и загибаем верхний край. Затем сгибаем кольцо из круглого прутка. Свариваем все три детали вместе и получаем дверцу печи. 

Дополнительно изготавливаем регулируемую заслонку.

 

В дверце вырезаем болгаркой круглое отверстие и привариваем заслонку. К корпусу печи дверца крепится с помощью петель. 

Как сделать печь длительного горения

Ножки автор решил изготовить из квадратного прутка. Отрезаем четыре одинаковых заготовки, привариваем их к баллону под углом. К нижней части ножек привариваем «подпятники», вырезанные из листового металла. 

Как сделать печь длительного горения

Изготавливаем еще одну регулируемую заслонку и привариваем ее к верхней части печи, вырезаем под нее отверстие. 

Как сделать печь длительного горения

Как сделать печь длительного горения

Как сделать печь длительного горения

В эту заслонку будет устанавливаться дымоходная труба. 

Как сделать печь длительного горения

На последнем этапе отрезаем заготовки из арматуры, сгибаем их под углом 90 градусов и привариваем к верхней части печи. Получилась подставка для посуды. 

Как сделать печь длительного горения

Видео по теме

Подробно о том, как сделать печь длительного горения, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх