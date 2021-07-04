Зачем на моторных самолетах натягивали трос между кабиной и хвостом

Если посмотреть на качественные фотографии самолетов времен Второй мировой войны, то можно заметить, что у многих истребителей и штурмовиков самых разных стран между кабиной пилота и оперением хвоста натянут какой-то загадочный трос. Чаще всего люди не придают внимание таким мелочам, списывая их на тезис о том, что «если оно есть, значит зачем-то нужно». Так, почему бы не выяснить для себя раз и навсегда, что это за такая «веревочка».
Это антенна. /Фото: steamcommunity.com.
Что является одной из важнейших вещей в современной войне? Если пораскинуть мозгами, то на ум придется сразу несколько вещей и определенно, у ребят которое более или менее «в теме» одной из перечисленных точно окажется связь. Вот и загадочный «шнурок», натянутый между кабиной самолета времен Второй мировой войны и его хвостовым оперением, вовсе никакой не шнурок, а скрученный из проволоки трос, который является частью антенны радиосвязи. Как это часто бывает, самые загадочные и непонятные вещи на поверку оказываются очень простыми.
Сначала с радио было туго. /Фото: oruzhie.info.
Примечательно, что если попытаться отсортировать фотографии советской авиации Великой Отечественной войны по годам, то можно сделать любопытное наблюдение – в первые годы конфликта у советских самолетов таких антенн нет. Как же тогда экипаж машины общался с землей и товарищами в небе? Ответ – никак, потому что рации на большинстве самолетов в 1941 году просто не было.
Приходилось летать без связи. /Фото: yandex.com.
Индустриализация в СССР проводилась в сжатые сроки в условиях жесткой мобилизационной системы управления государством. Уже в 1933 году на русский язык была переведена «Моя борьба» Адольфа Гитлера. Пропагандистский труд нацистов перевел для служебного пользования первых лиц государства Григорий Зиновьев. Все понимали, что новая война надвигается с пугающей скоростью. Несмотря на колоссальные усилия и жертвы, успеть сделать все и на отлично не могла даже такая страна, как Советский Союз. Так, к 1941 году в СССР было всего три завода, которые занимались производством радиотехники для армии и в том числе – ВВС. При этом в первую очередь связь шла в сухопутные войска и на флот.
В 1943 дело сильно пошло на лад. /Фото: il2sturmovik.ru.
С началом войны ситуация осложнилась еще больше. Все три завода в первые месяцы пришлось эвакуировать в глубокий тыл. Поэтому, вплоть до конца 1942 года с радиотехникой в СССР было очень туго. Как правило, антенны и рации получали только командные самолеты, а также (по возможности) машины, занимающиеся наведением артиллерийского огня. Впрочем, уже в начале 1943 года радиостанции стояли не только на всех советских самолетах, но и на большинстве видов боевой техники (в том числе танках). Поэтому, если посмотреть на снимки самолетов после 1943 года, то на каждом из них можно заметить красующийся «шнурок» от хвоста до кабины.
Удобно, однако. /Фото: ya.ru.
У Германии, а также у стран антигитлеровской коалиции с Запада, с радиотехникой было лучше. Большинство самолетов Великобритании, США, Германии и Италии оборудовались собственными рациями еще до 1941 года. Некоторые «умники» любят шутить о том, что на самом деле это вовсе не антенна, а трос для сушки белья, и… они правы, в том числе! Данное утверждение красноречиво подтверждает фотография немецкого летчика рядом со своей машиной, наверное, как раз постирал портки после последней встречи с советскими самолетами (шутка).
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