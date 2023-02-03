Форд Бойар: грандиозное творение Наполеона, которое сгодилось лишь для телевизионного шоу

Форт Бойяр (Fort Boyard) расположен на западном побережье Франции, омываемом Атлантическим океаном. Эту постройку возвели по указанию императора Наполеона, а всемирную известность этот каменный форт получил как место съемок одноименного телевизионного шоу.











Себастьен Ле Претр де Вобан – инженер Людовика XIV, маршал Франции.



Задумка возвести форт в этом месте, посреди пролива Антьош, возникла у французов в ходе наращивания вооруженных сил при Людовике XIV еще в XVII веке. Огнем артиллерии он должен был охранять подступы к морскому порту Рошфор от набегов вражеских кораблей.







Форт Бойар с высоты птичьего полета.



Однако, при осмотре места строительства, главный королевский инженер де Вобан осознал сложность задачи. Он заявил Королю-Солнце: «Сир, легче зубами ухватиться за луну, чем построить крепость в таком месте».







Строительство форта было начато только в 1801 году по приказу Наполеона Бонапарта и, с длительными перерывами, завершено в 1857 г.







Старая схема форта, 1854 год.



Возведенная постройка была овальной формы, 68 метров в длину и 31 метр в ширину. Возведенные стены достигают 20-метровой высоты. В центре форта находится открытый дворик. На первом этаже – склады и помещения для солдат и офицеров. Этажом выше содержаться казематы для орудий и склады. Еще выше – комнаты для барбетных орудий и мортир.







О стены форта разбиваются штормовые волны зимней Атлантики.







Орудия форта Бойар на верхней террасе.



Гарнизон форта Бойяр насчитывал 250 человек. К моменту завершения его постройки в мире стало широко использоваться нарезное оружие. Пушки с нарезными стволам стреляли дальше и более метко, чем старые гладкоствольные. Пролив Антьош, теперь мог контролироваться дальнобойной артиллерией с берега. Форт Бойяр оказался не нужен.







Форт Бойар в начале XIX века.



После 1871 года форт Боярд короткое время был военной тюрьмой, прежде чем от него полностью отказались в начале ХХ века. Время шло, форт медленно разрушался и покрылся полуметровым слоем птичьего гуано. В 1950-х – 1980-х годах его перепродают из рук в руки.







Паспарту – хранитель тайн и традиций форта Бойяр.



В 1990 году начинается самая яркая страница в истории доселе неизвестного сооружения. В форте Бойар начинаются съемки одноименной телепередачи. Уже 26 сезонов подряд ее правила остаются неизменны в общих чертах: команда смельчаков бросает вызов заданиям, тайнам и загадкам форта. В случае выигрыша их ожидает денежная награда. При этом их окружают харизматичные карлики Паспарту и Пастам, старец Фура, месье Лябуль, укротительница тигров Фелиндра.







Старец Фура – любитель загадок из форта Бойяр.



Пожалуй, все знают главных героев этой передачи, в которой принимали участие и отечественные команды звезд эстрады, политиков, спортсменов. Для победы им пришлось столкнуться с загадочными личностями жителей форта, живыми тиграми, змеями и пауками.



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