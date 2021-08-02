Эффективное средство для чистки унитаза из стирального порошка, которое отлично работает

Как очистить унитаз от ржавчины, от ужасного известкового налёта, мочевого камня и желательно без хлора? Задача, которую приходится решать постоянно многим хозяйкам. И она вполне разрешима. Даже, если вы не хотите использовать магазинные средства из-за их дороговизны сильного запах или по иным причинам, привести унитаз в порядок можно и без них. Причём делается это достаточно быстро. Не верите? А зря! Один из таких методов я вам сегодня расскажу.

Готовим простое средство для чистки унитаза из обычного стирального порошка

Сам стиральный порошок не настолько агрессивен, чтобы самостоятельно справиться с известковым налетом в унитазе. Сделать это у него не получится в одиночку. Но эта проблема вполне решаема. При грамотном усилении стирального порошка он превращается в мощное средство для успешного удаления многих загрязнений. А потребуется для такого усиления совсем немного – пара составляющих.

Ингредиенты для приготовления чистящего средства

Вместе со стиральным порошком их всего 3. Вот они:

1 ложка столовая стирального порошка

3 ложки столовых уксуса

1 ложка столовая соли

Как приготовить средство?

Просто смешиваем все выше названные компоненты в указанных пропорциях и чистящая смесь готова к применению.

Как использовать чистящее средство?

Смешивать ингредиенты лучше всего в пластиковой посуде или стеклянной.

Наносим приготовленный состав на загрязнённую поверхность унитаза, ждём несколько минут и тщательно трём ёршиком обработанную поверхность. Это домашнее средство отлично очищает грязь, смягчает известковый налёт и оставляет после себя свежий стойкий аромат.

Этой пастой также можно чистить раковину, подойдёт оно для биде и ванны.

Если же унитаз у вас слишком грязный, то смесь нужно нанести на более длительный срок. А чтобы она не стекала с наклонных поверхностей унитаза, после нанесения смеси накройте эти участки туалетной бумагой. Бумага быстро пропитается чистящим средством и будет удерживать его на поверхности столько, сколько вам нужно. Пройдёт какое-то время и унитаз нужно будет тщательно протереть.

Ещё один вариант приготовления домашнего чистящего средства для унитаза вам покажут вот в этом видео. Смотрим.