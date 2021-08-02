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Эффективное средство для чистки унитаза из стирального порошка, которое отлично работает

Эффективное средство для чистки унитаза из стирального порошка, которое отлично работает

Чистый унитаз

Как очистить унитаз от ржавчины, от ужасного известкового налёта, мочевого камня и желательно без хлора? Задача, которую приходится решать постоянно многим хозяйкам. И она вполне разрешима. Даже, если вы не хотите использовать магазинные средства из-за их дороговизны сильного запах или по иным причинам, привести унитаз в порядок можно и без них. Причём делается это достаточно быстро. Не верите? А зря! Один из таких методов я вам сегодня расскажу.

Готовим простое средство для чистки унитаза из обычного стирального порошка

Сам стиральный порошок не настолько агрессивен, чтобы самостоятельно справиться с известковым налетом в унитазе. Сделать это у него не получится в одиночку. Но эта проблема вполне решаема. При грамотном усилении стирального порошка он превращается в мощное средство для успешного удаления многих загрязнений. А потребуется для такого усиления совсем немного – пара составляющих.

Ингредиенты для приготовления чистящего средства

Вместе со стиральным порошком их всего 3. Вот они:

  • 1 ложка столовая стирального порошка
  • 3 ложки столовых уксуса
  • 1 ложка столовая соли

Как приготовить средство?

Просто смешиваем все выше названные компоненты в указанных пропорциях и чистящая смесь готова к применению.

Смешивать ингредиенты лучше всего в пластиковой посуде или стеклянной.

Чистка унитаза

Как использовать чистящее средство?

Наносим приготовленный состав на загрязнённую поверхность унитаза, ждём несколько минут и тщательно трём ёршиком обработанную поверхность. Это домашнее средство отлично очищает грязь, смягчает известковый налёт и оставляет после себя свежий стойкий аромат.

Этой пастой также можно чистить раковину, подойдёт оно для биде и ванны.

Если же унитаз у вас слишком грязный, то смесь нужно нанести на более длительный срок. А чтобы она не стекала с наклонных поверхностей унитаза, после нанесения смеси накройте эти участки туалетной бумагой. Бумага быстро пропитается чистящим средством и будет удерживать его на поверхности столько, сколько вам нужно. Пройдёт какое-то время и унитаз нужно будет тщательно протереть.

Ещё один вариант приготовления домашнего чистящего средства для унитаза вам покажут вот в этом видео. Смотрим.

 

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