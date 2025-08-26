С нами не соску...
Бедра китайской культуристки впечатлили Интернет



Китайская культуристка Юань Хэжун хорошо известна у себя на родине и уже начинает завоевывать признание во всем мире. На аккаунт спортсменки подписаны более 50 тысяч пользователей, но благодаря последним снимкам, их число стремительно растет. Снимки, на которых Юань стоит в нижнем белье и готовится примерить свадебное платье, поражают всех без исключения.
Бедра китайской культуристки впечатлили Интернет

Поклонников девушки и просто случайных посетителей ее аккаунта поразили рельефный пресс, натренированные руки и, самое главное, совершенно фантастические бедра. Массивные, накачанные ноги спортсменки сорвали целый шквал комментариев, среди которых в основном возгласы удивления и комплименты. Бедра китайской культуристки впечатлили Интернет

Один из гостей аккаунта сравнил Юань Хэжун с героем видеоигры Street Fighter Чунь Ли, а другой предположил, что такими бедрами можно насмерть задавить человека. Девушка, готовясь к свадьбе, находится в великолепной форме, хотя уже давно не выступает на соревнованиях по бодибилдингу. Бедра китайской культуристки впечатлили Интернет

О своей жизни красавица рассказывает коротко, сразу же отвечая на просьбы множества поклонников и поклонниц помочь заполучить такие же ноги: Я имею медицинское образование и работаю врачом. Иногда я подрабатываю моделью, но точно не тренером по фитнесу. Бедра китайской культуристки впечатлили Интернет

Юань Хэжун, судя по ее сообщениям в инстаграме, не намерена возвращаться на подиум и планирует посвятить дальнейшую жизнь своему супругу и карьере. При этом бросать тренировки девушка также не собирается.




источник

