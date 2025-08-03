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Куда подевались все хорошие советские бренды, которыми гордилась страна



Советский Союз был известен не только своей политической силой и экономическими достижениями, но и множеством брендов, которые стали неразрывной частью повседневной жизни его граждан. Однако, с течением времени и распадом СССР, судьба этих брендов оказалась под вопросом: что же с ними стало?

Начнем с архетипического символа советской эпохи – ЗиЛа. Автомобиль ЗИЛ был неотъемлемой частью городской среды и являлся воплощением статуса и достатка.
Однако, с распадом СССР, производство ЗиЛа остановилось, а встретить его на дорогах стало невозможно. Теперь этот бренд превратился в нечто вроде легенды, напоминающей о прошлом и временах, когда автомобиль был роскошью. Тоже самое касается и холодильников, которые выпускал завод, помимо автомобилей. Завод был известен своим автомобильным производством, назывался «Заводом имени Сталина».
Машины завода ЗИЛ /Фото:trip-for-the-soul.ru

Машины завода ЗИЛ /Фото:trip-for-the-soul.ru

 

В 1956 году его название было изменено на Завод имени Лихачева. Производство холодильников началось в 50 г. Несмотря на то, что эта модель стала исторической и используется во многих домах до сих пор, она знаменита своей шумностью и высоким энергопотреблением. В 2016 г. заводу имени Лихачева исполнилось 100 лет, но он увидел свой юбилей в процессе демонтажа. В планах сохранить небольшую часть завода как художественный объект, а производство не планируется возобновлять. Сегодня не существует даже такого завода. На месте Завода имени Лихачёва на Автозаводской уже строится жилой комплекс.

Холодильники завода ЗИЛ /Фотdzen.ru


Еще одним брендом, который существовал в СССР, был «Минск». Этот мотоцикл был добротным и надежным транспортным средством, которым пользовались многие советские граждане.
Однако, производство «Минска» сократилось, и теперь эти мотоциклы можно встретить в основном у коллекционеров и энтузиастов. Холодильники под брендом «Минск» начали производить в Белоруссии в 62 г. Сегодня эти холодильники производятся под брендом Аtlаnt в Минске.. В настоящее времявся продукция  Atlan tотлтчно экспортируется в Россию, страны Восточной Европы, Балтию и CНГ.

Еще одним успешным продуетом являются плиты «Бpест». Они не только не прекратили свое производство, но и стали качественной и привлекательной продукцией. Под названием  Gеfеst выпускаются газовые, электрические и комбинированные плиты, а также настольные плиты и духовые шкафы. Большая часть продукции также экспортируется.
Сотрудница завода Минск с продукцией /Фото:m.fotostrana.ru

Сотрудница завода Минск с продукцией /Фото:m.fotostrana.ru

 

Когда речь заходит о бытовой технике, стоит упомянуть стиральные машины «Вятка-автомат» и «Эврика». Эти машины с их характерным гремящим звуком и скачущими движениями были верными помощниками в быту. Однако, с появлением новых моделей и технологий, данные бренды стали уже устаревшими и исчезли с рынка. Сейчас их можно встретить только в ретро-магазинах или в качестве коллекционных экспонатов.

В СССР введение стиральных машин автоматов «Bятка» оказалось значимым событием, ведь на тот момент в домашних хозяйствах широко использовались стиральные машины активаторного вида с тазами и моторчиками. Переход к процессу стирки автоматом занял длительное время, и только в 81 г. завод «Электробытприбор» начал производство первых моделей стиральных машин «Bятка-12» по цене почти пятьсот рублей, что было значительной суммой для советской семьи.

Стиральная машина Вятка /Фото:posttype.ru

 

Стиральная машина «Эврика», воду в которую нужно было наливать вручную, но слив происходил автоматически по таймеру, выполняла отжим без необходимости вынимать белье. Несмотря на грозное рычание во время отжима, советские «Эврики» были востребованы из-за своей доступности и надежности. Желание возродить марку некоторое время назад не увенчалась успехом.

Завод, названный в честь Серго Орджоникидзе и расположенный в городе Зеленодольск, Республика Татарстан, с 59 г. начал выпуск холодильников модели «Миp». Они были высокого качества, но имели большой уровень шума и потребляли много энергии.

Начиная с 2000 г, производство холодильников прошло через процесс модернизации и реконструкции, с обновлением оборудования и установлением партнерства с ведущими мировыми инженерными компаниями. Это позволило компании расширить свою продуктовую линейку и начать выпуск медицинских и бытовых холодильников. В 2005 г. завод перешел на использование экологически безопасного хладагента изобутана, отказавшись от устаревших веществ. Бренд Pozis также знаменит своей продукцией с дизайнерским вкладом  с оригинальными росписями, которые ценятся выше среднего уровня стоимости.
Холодильник Мир /Фото:krasivoe-foto.ru

Холодильник Мир /Фото:krasivoe-foto.ru

 

Смоленский завод холодильников, основанный в 64 г, неоднократно пытался восстановиться после распада Советского Союза. В 2001 г. морозильник «Смоленск» был отмечен как участник «100 лучших товаров России». Однако, завод так и не прошел полноценнуюреконструкцию и переименование. В 2014 г. предшественник торговой марки «Смоленск», «Айсберг», объявился банкротом.

Еще одним брендом, связанным с регионом, является «Бердск» в Новосибирской области. Бердский электромеханический завод также специализируется на производстве компонентов  приборостроения для космоса,, авиации, резинотехнических товаров. Их электробритвы отличаются низкой стоимостью, хорошей бритвой и надежностью, несмотря на устаревший дизайн.
Бритва Бердск /Фото:gs-russia.ru

Бритва Бердск /Фото:gs-russia.ru

 

Бренд холодильников «Бирюса» из Красноярска является одним из ведущих производителей холодильной техники в России. Завод специализируется на выпуске  холодильников для быта и коммерческих холодильных систем. Благодаря использованию материалов и запчастей от знаиенитых мировых брендов, большая часть компонентовделается непосредственно в цехах завода. Продукция «Бирюса» пользуется успехом как на российском рынке, так и в других странах, включая Казахстан, Узбекистан, Киргизию и др.

Орский механический завод, начавший выпуск холодильников в 60 г., быстро завоевал популярность среди домашних хозяйств в Советском Союзе. В восьмидесятые и после распада СССР завод был полностью реконструирован, чтобы соответствовать современным стандартам производства. В настоящее время на заводе производятся холодильники, отвечающие высоким требованиям потребителей. В 2016 г. завод также начал выпуск плит, расширяя свой ассортимент продукции.

Московский завод «Микромашина» специализируется на производстве кофемолок и электробритв. Завод пережил периоды восстановления после распада Советского Союза, в том числе сотрудничал с китайскими производителями и выпускал эпиляторы Рhiliрs. В 2016 г.он  возобновилвыпуск и представилновую модель «Микма-33». Завод продолжает развиваться и предлагать хороштй продукт на рынке электробытовой техники.

Продукция завода Микромашина /Фото:xchip.ru

 

В эпоху СССР разнообразные торговые марки производили свои пылесосы, включая «Вихрь», «Ракета», «Буран», «Тайфун», «Чайка», и «Уралец», чтобы перечислить лишь некоторые. Практически последним в серии, в конце восьмидесятых, был пылесос под названием «Шмель».
Пылесос Вихрь /Фото:darudar.org

Пылесос Вихрь /Фото:darudar.org

 

На сегодняшний день заводы Советского союза в основном остались историческими артефактами и символами прошлого. Превратились в ностальгические вещи, которые напоминают нам о временах давно минувших. Некоторые из них до сих пор могут быть найдены у коллекционеров или энтузиастов, но большинство этих брендов покинули рынок и остались лишь в памяти людей, которые их использовали.

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