 Оригинальное использование кухонный аксессуаров

Ранние цветы привлекают яркими лепестками и разнообразной фактурой соцветий. Тюльпаны, гиацинты и нарциссы — это звезды весенних цветников, которые радуют богатой палитрой.

Луковичные растения разрастаются слабо, поэтому используя сорта с разной формой и окраской цветов, можно создавать интересные художественные композиции.





Подсвечники из чашек

Светильник из бутылок

Кашпо из чайника

Вешалка из столовых приборов

Часы из тарелок и разносов

Люстры из вилок и ложек

Органайзер из кастрюли

Лампы из дуршлагов и терок

Подставка для планшета из разделочной доски

Шкатулка из формы для льда

Чайные сервизы нельзя отнести к долговечным предметам. Чашками и блюдцами пользуются ежедневно, поэтому сколы, трещины, отломленные ручки для такой посуды – не редкость. Если хотя бы одна кружка или тарелка разбилась, сервиз уже не выставишь на праздничный стол, приходится покупать новый. Чтобы старая, разрозненная посуда не пылилась в шкафах, стоит подумать над её переработкой.Довольно простой способ дать новую жизнь старой чашке – изготовление подсвечников. Вариантов реализации много, можно сделать аккуратную маленькую свечу или роскошный канделябр.Самый простой способ – поместить фитиль по центру чашки и залить расплавленным воском. Если кружка прозрачная к парафину можно добавить декоративные элементы: сухоцветы, кофейные зерна, корицу.Для тех, кто не желает возиться с воском, подойдет вариант с уже готовой свечкой. Её устанавливают на блюдце, приклеенное к перевернутой чашке.Если внешнюю поверхность кружки украсить шишками, еловой веткой и искусственным снегом, такой подсвечник подойдет для новогоднего декора.Чтобы сделать эффектный канделябр, используют старый подсвечник на несколько свечей. К рожкам приклеивают небольшие чашечки. Для большей декоративности конструкцию покрывают белой краской или позолотой.Если на кухне скопились бутылки из цветного стекла, прозрачные вазы или баночки оригинальной формы, можно сделать стильный потолочный светильник на несколько ламп. Он поможет сделать кухонный интерьер более современным, украсит зону над барной стойкой или добавит «изюминку» в пространство гостиной.У бутылок необходимо аккуратно срезать дно. Можно использовать стеклорез, станок для обработки плитки или один из народных способов, основанных на нагреве или трении. Через горлышко в бутылку пропускают электрический кабель, снизу устанавливают патрон. Сделанный из стеклянной тары плафон крепят к потолку или монтируют к деревянной или металлической опоре. При желании поверхность бутылей декорируют бечевкой, лентами, трафаретными изображениями.Очень необычно выглядят бутылки с помещенными внутрь гирляндами. Их смело можно использовать для создания романтической обстановки или рождественского оформления квартиры.Оставшийся от старого сервиза заварник легко преобразовать в кашпо для небольших цветущих растений, суккулентов и кактусов или использовать в качестве вазы. Жестяные чайники активно используют при создании садовых клумб.При этом важно помнить, что в процессе роста растению требуется все больше питательных веществ и пространства для корней. Не стоит высаживать в компактные чайники культуры с активно развивающейся корневой системой.Ключницы, вешалки для кухонных полотенец, крючки для половников, скалок и других мелочей можно сделать из самых неожиданных кухонных аксессуаров, главное, проявить немного фантазии. Вот лишь несколько вариантов того, что можно использовать для изготовления оригинальных подвесов.Крышки от кастрюль;Загнутые крючком вилки и ложки;Винные пробки;Носики от керамических чайников;Чашки, перевернутые ручкой вниз;Миниатюрные рюмочки;Ручки от старых сотейников;РекламаТакой декор поможет оживить не только кухонное пространство, но и с легкостью приживется в дачном домике, сарае, на открытой веранде.В интерьерах с ярко выраженной этнической ноткой, в стилях прованс и кантри тарелки являются привычным атрибутом настенного декора. На кухне или в гостиной размещают коллекцию посуды, привезенную из путешествий или блюдца, максимально подходящие под интерьер комнаты. Отличное дополнение композиции – сделанные своими руками часы.Часовой механизм можно приобрести в любом магазине для творчества, в качестве циферблата используют тарелку среднего размера или разнос. В центре сверлят небольшое отверстие, через которое механизм соединяется со стрелками. На задней поверхности делают петлю для крепления тарелки к стене.Если роспись магазинных тарелок не подходит по стилистике, за основу можно взять обычное белое блюдце, на которое с помощью трафарета и краски наносится мотивационная фраза или любое понравившееся изображение.Абажур из столовых приборов может стать отличным решением для украшения летней кухни, патио или зоны над обеденным столом в городской квартире. Вариантов реализации множество. Можно пустить в ход как пластиковые вилки и ножи, так и алюминиевые или стальные приборы. Последние, в силу своей практичности, используются особенно часто. Особенно гармонично они вписываются в лофтовый интерьер, где металл является неотъемлемым атрибутом стиля.Столовые приборы крепят на каркас старого, изношенного абажура. Если заготовки нет, придется заранее смастерить основу. Подойдет согнутое из алюминиевой полоски кольцо или сколоченный из остатков вагонки прямоугольник. С нижней стороны сверлят отверстия для крепления вилок и ножей, вверху – для цепочек, которые будут удерживать люстру на потолке.Когда речь заходит об обустройстве уголка для хранения ниток, булавок, вязальных спиц, пуговиц и других мелочей для рукоделия, можно дать волю фантазии. Чем необычнее оформлена домашняя мастерская, тем интереснее в ней творить. Поможет организовать рабочее пространство обыкновенная кастрюля или сотейник без ручки.Из яркой ткани шьют чехол в размер посуды, с внешней стороны крепят кармашки из ткани или широкой ленты. Получается яркий вместительный органайзер, который можно поставить на рабочий стол, а при необходимости взять с собой в поездку, не потеряв ничего нужного.Внутреннюю часть кастрюли-органайзера заполняют клубками, отрезами тканей, а кармашки оставляют под ножницы, сантиметровую ленту, карандаши, крючки и другие мелочи.Оригинальный узор из отверстий на терке или дуршлаге можно обыграть при создании авторского светильника. Если лампа крепится к потолку, в дне дуршлага необходимо просверлить отверстие для провода. К кабелю крепят заранее подготовленный патрон. Конструкцию подвешивают к потолку за крючок или прикручивают шурупами.Если нужен настенный светильник, сначала монтируют лампу, поверх неё закрепляют дуршлаг. Для полноценного освещения комнаты конструкции будет маловато, но в качестве источника дополнительного света подобный комнатный фонарь вполне сгодится.Разделочные доски достаточно часто используются в качестве материала для поделок. Из них мастерят декоративные панно, настенные кашпо, рамки для фотографий, держатели для кухонных полотенец. Еще один способ дать доске вторую жизнь – переделать её в подставку для гаджетов – вещь не только красивую, но невероятно полезную. Можно не отрываться от просмотра любимого сериала или прослушивания онлайн-урока во время готовки или уборки.С лицевой стороны к доске прибивают небольшую горизонтальную планку. На нее в дальнейшем устанавливают планшет или телефон. С обратной стороны крепят подставку, которая позволит доске стоять. При желании поделку красят, украшают декупажем или ручной росписью.Форму для льда нередко используют не по назначению. Это и контейнер для создания домашней уходовой косметики, и емкость для заморозки десертов, и шкатулка, позволяющая рассортировать мелкие предметы.Дети могут хранить в форме для льда цветные мелки, бусины, резинки для волос, взрослые – ювелирные украшения и бижутерию. Большое количество отсеков позволяет отдельно рассортировать серьги, кулоны, цепочки, выделить место для колец и медальонов. Крышку для шкатулки можно сделать из такой же формы, плотного картона, украшенного оригинальным принтом или тонкого пластика.Идея экономии средств за счет переделки кухонных аксессуаров в полезные вещицы для дома преследуется редко. Чаще главная цель рукодельниц – создание авторского, единственного в своем роде предмета интерьера. Такая вещь всегда привлекает внимание, добавляет пространству игривости, легкости, оригинальности и говорит о творческой натуре хозяина.