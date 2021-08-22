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Как достигнуть сверхпрочного соединения, используя суперклей и соду


Как достигнуть сверхпрочного соединения, используя суперклей и соду

Благодаря интернету в наши дни будет достаточно сложно отыскать хозяина или «самоделкина», который бы не знал о том, если добавить к суперклею соду, то такое соединение должно быть намного прочней. Однако, действительно ли все так просто и однозначно? Что на самом деле происходит с клеем, когда в него добавляют соду.

Пробуем сцепку. /Фото: youtube.com.

Пробуем сцепку. /Фото: youtube.com.

 

Проверить действенность соединения соды и суперклея совсем не сложно. Для начала можно насыпать небольшое количество соды на какую-нибудь поверхность и добавить к ней немного клея. Застывание материала при этом происходит практически мгновенно. Интересно, что во время химической реакции выделяется достаточно большое количество тепла. Если ударить молотком по получившемуся бугорку, то он скорее всего с первого раза не расколется.
Пробуем коробок. /Фото: youtube.com.

Пробуем коробок. /Фото: youtube.com.

 

Далее проводим еще один опыт. Берем пустой спичечный коробок и насыпаем в него соду. После этого заливаем к соде некоторое количество суперклея. Субстанция вновь застынет почти сразу же. Когда материал затвердеет, вооружаемся дрелью и сверлим в коробке отверстие. Подбираем под получившуюся дырочку болт и вставляем его внутрь. На удивление держится надежно.
Проверяем на герметичность. /Фото: youtube.com.

Проверяем на герметичность.
/Фото: youtube.com.

 

В заключение проводим еще один тест – склеивание двух поверхностей. Сначала восстанавливаем герметичность. Несколько секунд и становится понятно, что сода и суперклей обеспечивают высокую надежность. Пытаемся склеить две пластиковые детали. Ждем пару минут после склейки и видим, что соединение действительно вполне надежное.
Проверяем на сцепку. /Фото: youtube.com.

Проверяем на сцепку. /Фото: youtube.com.

 

Примечание: нужно отметить, что суперклей и сода действительно способны обеспечить весьма надежное соединение. Данные материалы рекомендуется использовать только для соединения вещей, на которые в последствии не будет прилагаться значительная физическая нагрузка. По сравнению с этим кустарным методом, использование эпоксидной смолы даст более твердое соединение. Однако клей и сода дают лучшую сцепку соединяемых поверхностей.
Сода и клей работают! /Фото: youtube.com.

Сода и клей работают! /Фото: youtube.com.

 

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Как достигнуть сверхпрочного соединения, используя суперклей и соду

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Как достигнуть сверхпрочного соединения, используя суперклей и содуПодписаться на мой Instagram
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