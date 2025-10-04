Почему советские магнитофоны «жевали» пленку

Советские магнитофоны были очень коварны: они то и дело «зажевывали» пленку. Иногда казалось, что данное устройство хлебом не корми, только дай испортить еще одну кассету. Сегодня такой техники больше нет. Осталась стоять она разве что в пыльных кладовых и музеях. При этом многим наверняка интересно, почему подобная аппаратура в принципе могла «жевать» пленку?
Пленку жевали все магнитофоны. |Фото: arctic-online.ru.
На самом деле пленку жевали абсолютно все кассетные магнитофоны. Все потому, что принцип их устройства почни никак не менялся со времен первого кассетного магнитофона фирмы «Рhilips». Для того, чтобы ответить на вопрос про «зажевывание», сначала придется получить некоторое представление о том, как эти механизмы работали в принципе. Итак, в основе работы магнитофона лежит электродвигатель, который при помощи резинового пассика осуществляет передачу вращения на маховик тонвала. Это приводит в вращению шкива подмотки. Именно этот шкив и отвечал за то, чтобы из магнитной пленки не образовывалось гармошки во время работы устройства.
Сложный механизм. |Фото: forumimage.ru.
Постепенно в ходе работы происходит уменьшение частоты работы приемного подкассетника в результате увеличения диаметра намотки ленты. Шкив при этом работал через систему «сцепления» обеспечивая должную степень натяжения ленты. Такая сложная конструкция была для того, чтобы магнитная лента постоянно оставалась под должным уровнем натяжения. Если усилие будет слишком высоким, то лента кассеты растянется и лопнет. Если усилие будет слишком слабым, то лента превратится в «гармошку» и скомкается.
Магнитофоны нужны было чистить. |Фото: drive2.ru.
Таким образом в вопросе эксплуатации магнитофона было два подводных камня: качество самого магнитофона и качество кассет. В самом магнитофоне проблема исходила непосредственно от тонвала. В ходе эксплуатации он загрязнялся. Поэтому опытные пользователи регулярно чистили его при помощи одеколона. Скопившаяся грязь приводила к нарушению работы устройства, соскакиванию пленки и ее зажевыванию. Второй подводный камень крылся в самих кассетах, которые далеко не всегда были качественно сделаны из-за чего их конструкция не позволяла добиться должного уровня натяжения магнитной ленты.
Грешили абсолютно все магнитофоны. ¦Фото: m.fishki.net.
источник
