Мифы об итальянской кухне, в которые мы наивно верим

Многие из нас уже не представляют похода в кафе без заказа «Карбонары» со сливками или жгучей пиццы «Пеперони». Вот только в реальности эти блюда имеют весьма отдаленное отношение к настоящей итальянской кухне. И кстати, привычку завершать любой прием пищи чашкой капучино жители Рима и Милана искренне считают признаком дурного тона.

Нам стало любопытно, какие мифы, связанные с итальянской кухней, плотно засели у нас в голове. А из бонуса вы узнаете о неписаном законе чистых тарелок.



12. «Карбонара» подается только со сливками

11. Еду можно запивать чаем

10. «Пеперони» — это пицца с колбасой

9. Одной пиццей может наесться целая компания

8. Рыбу сыром не испортишь

7. Хлеб создан для того, чтобы обмакивать его в масло

6. Паста — это гарнир. А с кетчупом она в 2 раза вкуснее

5. Капучино можно пить, когда захочется

4. Ничего вкуснее яиц на завтрак еще не придумали

3. Для каждого салата нужен свой соус

2. Неважно, в каком порядке заказывать блюда

1. Пармезаном можно посыпать и пасту, и пиццу

Мы привыкли к тому, что эту пасту нам приносят в лужице сливок. Но в Италии о таком способе подачи даже и не слышали. Традиционную «Карбонару» готовят с яйцом и беконом. Пармезан в оригинальном рецепте тоже не упоминается. Зато местные жители советуют посыпать блюдо щепоткой пекорино — твердого сыра из овечьего молока.Во время основного приема пищи рядом может стоять стакан с водой. Исключение делается лишь для пиццы: вместе с ней разрешается заказать газировку. Конечно, вам не откажут в просьбе принести чай с пастой или капучино со стейком, но приготовьтесь к тому, что на лице официанта может быть написано явное разочарование.Слово peperoni на итальянском означает «болгарские перцы».Поэтому если вы попросите принести «Пеперони», то вам, скорее всего, подадут пиццу со сладким перцем. Лучше всего заказать «Pizza alla diavola» — это и будет привычная вам лепешка с острой колбасой. И еще один совет итальянцев: лучшие пиццерии открываются только по вечерам, потому что в них готовят на дровяных печах, для разогрева которых требуется много времени.В местных кафе не принято говорить: «Мы закажем одно блюдо на троих». У каждого человека за столом должна быть своя пицца. Исключение, пожалуй, делается только для маленьких детей, которые могут таскать кусочки из родительских тарелок. Так что, если чувствуете, что не сильно проголодались и наедитесь всего одним ломтиком пиццы, лучше купите его навынос и заплатите только за вес.Нам кажется, что тертый пармезан неплохо сочетается с макаронами. Но паста с морепродуктами — это совершенно иной случай. Эксперты итальянской кухни считают, что сыр напрочь перебивает нежный вкус рыбы и креветок.В итальянских ресторанах корзинка с хлебом часто ставится на стол еще до того, как вам принесут первое блюдо. Вот только в оливковое масло его макать не принято. Считается, что проголодавшиеся гости могут просто перекусить хлебом в ожидании еды или чуть позже сделать маленький бутерброд с прошутто или другими копченостями. А в конце приема пищи кусочек хлеба может стать «скарпеттой» («маленькой туфелькой»), которой можно собрать остатки вкусного соуса со своей тарелки.Пожалуй, больше всего возмущения у итальянцев вызовет использование кетчупа с макаронами. Опытные повара считают это сочетание «настоящим кулинарным грехом». Кроме того, всегда стоит помнить, что паста — это самостоятельное блюдо, и не стоит заказывать ее в качестве гарнира к фрикаделькам или стейку.Местные жители считают, что такой кофе стоит заказывать только на завтрак, потому что молоко — продукт, который сложно и долго переваривается. Вместо капучино днем и вечером можно попросить у официанта эспрессо или кофе макиато (с крошечной каплей молока).Да, яйца нередко можно найти на шведских столах в итальянских отелях. Но сами местные жители никогда не будут есть их на завтрак: для них это чересчур сытный и тяжелый продукт для утреннего приема пищи. Итальянцы обычно ограничиваются чашкой кофе со сладкой выпечкой или ломтиком хлеба с джемом.В здешних ресторанах не нужно ждать авторских сложных соусов: их просто не существует. Вместо этого вам предложат заправить салат оливковым маслом, добавить бальзамический уксус и немного соли по вкусу. Дело в том, что повара не любят перебивать настоящий вкус ингредиентов.При заказе блюд стоит помнить, что primo (первое блюдо) — это паста, ризотто или суп, а secondo (второе) состоит из мяса. Но можно остановиться только на primo: оно почти всегда вкуснее, сытнее и, что немаловажно, дешевле. А вот вам классический порядок заказа в итальянском ресторане: закуска (антипасто), первое блюдо, второе блюдо и десерт.Многие из тех, кто вырос не в Италии, считают, что пармезан — это именно тот сыр, которым можно в огромных количествах посыпать любую пиццу или пасту. Но кулинары в этой стране используют множество разных сыров. Взять хотя бы тот же пекорино, о котором мы говорили в пункте № 12: его советуют добавлять в классическую «Карбонару». А если сыр в рецепте не предлагается, значит, на это есть веская причина. Например, его яркий вкус забивает все остальные продукты в блюде.