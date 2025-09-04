Почему арабы пишут справа налево, а не слева направо, как латины и славяне

Арабская письменность сильно отличается от латинской и кириллической. Так, например, в арабском нельзя дробить слова на части для переноса на новую строку, знаки препинания здесь ставятся в обратном порядке – слева направо, а кроме того, с данной письменности нет заглавных букв. Поэтому даже имена собственные пишутся точно так же, как и все остальные слова.
Выглядит странно. /Фото: syl.ru.
На самом деле точного ответа на поставленный вопрос – почему арабы пишут справа налево, у ученых-историков и лингвистов нет до сих пор. Существует несколько теорий разной степени убедительности и осознание того, что формирование арабской письменности, как и любой другой письменности в мире происходило под влиянием целого перечня факторов. Корни современной арабской письменности уходят в глубину веков. Принято считать, что появилась она на базе набатейского письма, а то в свою очередь возникло на базе арамейского письма, ему предшествовали финикийское письмо и протосинайское письмо.
Древнее письмо Набатеи. /Фото: icxod.ru.
Протосинайское письмо имело 30 знаков и использовалось на Синайском полуострове в 1500-х годах до нашей эры. Оно развилось в том числе в финикийскую и ханаанскую письменности, использовавшиеся с 1500 по 1050 годы до нашей эры и имевшие по 20-22 знака. Финикийское письмо в свою очередь стало основой для появления не только арамейского, но также еврейского, греческого и многих других алфавитов. Набатейский алфавит с теми же 22 знаками.
В основе был финикийский алфавит. /Фото: fineartamerica.com.
И здесь важно понять главное, а именно – что объединяло большинство перечисленных древних алфавитов за изъятием греческого. Это то, что «писали» предки североафриканских и ближневосточных народов главным образом на камнях и записи эти делали они именно справа на лево! Точнее, они высекали надписи на камнях при помощи молотка и долота. До наших дней дошло множество соответствующих археологических памятников. Какое отношение молоток и долото имеют к направлению письма? Ученые считают, что ключевое.
Наиболее убедительная версия сводится к тому, что древним людям будучи в основном правшами, было интуитивно привычнее писать справа налево. Кроме того, молоток удерживался, как правило, в правой руке, а долото в левой. Что также интуитивно подталкивало древнего человека, «не испорченного» традицией латинского и кириллического письма к созданию записей в том самом направлении.
Всему виной молотки и долота. /Фото: nuartmemorial.com.
