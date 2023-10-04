40 признаков настоящего джентльмена

Британский журнал для настоящих джентельменов Country Life решил напомнить своим читателям, что это значит — быть джентельменом. Получился потрясающий список правил, которые можно взять на вооружение для улучшения своего имиджа и манер.



Мы решили опубликовать этот замечательный список для своих читателей — вдруг кому пригодится.







Джентльмен легко договаривается.



Джентльмен не отпустит дверь так, что бы она ударила кого-нибудь по лицу. Он и не хлопнет ею перед носом идущего следом.



Джентльмен способен выдрессировать кого угодно — хоть собаку, хоть розу.



Джентльмен в курсе, что щетина на лице — это временное явление, а татуировка — постоянное.



Джентльмен знает когда следует промолчать.



Джентльмен — не зануда, не отягощает окружающих своей эрудицией.



Джентльмен имеет по крайней мере один хорошо сшитый темный костюм, один твидовый костюм и пиджак, в котором можно выйти к обеду.



Джентльмен чистит свои ботинки до блеска и не надевает лиловые носки.



Джентльмен выключает мобильный телефон за обедом.



Принимая гостей в доме, джентльмен помогает им донести багаж до их комнаты.



Джентльмен оставляет чаевые прислуге и крупье в казино.



Джентльмен называет свое имя, когда его кому-нибудь представляют.



Если джентльмен захочет прервать отношения, то он сделает это лицом к лицу, а не по телефону или посредством SMS-ки.



Джентльмен не боится говорить правду.



Джентльмен знает, когда нужно аплодировать.



Джентльмен приходит на встречу за 5 минут до назначенного времени.



Джентльмен вежлив с официантами.



У джентльмена всегда наготове, как минимум, два трюка, пригодные для того, чтобы развеселить детей.



В нужный момент джентльмен может расстегнуть застежку на бюстгальтере леди одной рукой.



Джентльмен проникновенно подпевает в церкви.



Джентльмен не вегетарианец.



Джентльмен умеет ходить под парусом и ездить верхом.



Джентльмен отличит один виски от другого.



Джентльмен либо целуется, либо разговаривает.



Джентльмен умеет приготовить потрясающий омлет.



Джентльмен умеет устроить фейерверк.



Джентльмен, придя на вечеринку, обязательно первым делом найдет ее хозяина.



Джентльмен знает, когда надо дать волю эмоциям.



Джентльмен никогда не заведет чихуахуа.



Джентльмен умеет повязывать галстук.



Джентльмен не поедет отдыхать в Пуэрто Рико.



Джентльмен отличит грача от вороны.



Джентльмен не наденет сандали.



В петлицу джентльмен воткнет розу, а не гвоздику.



Джентльмен бьет мух, но щадит пауков.



Занимаясь любовью, джентльмен дает понять даме, что интимные отношения это не гонки с препятствиями и вообще — не соревнование.



Джентльмен не сушит волосы феном.



Джентльмен знает, что из любого правила бывают исключения.



Подчёркиваем: эти правила отнюдь не шуточные. Им реально можно следовать, если появится желание стать джентльменом хотя бы частично.



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