С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    от беспросветной нищеты и бедности в совдепии армию и снабжали всем самым дешёвым и малозатратным... савейский солдат...История перловки ...
  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...
  • Ингерман Ланская
    видимо у фантазёра этого бреда никогда собаки не было.... да и про японию он из своего носа наковырялЗачем Японцы став...

Панорамы Южной Америки



Панорамы Южной Америки Южная Америка расположена в Западном полушарии Земли и омывается водами Атлантического и Тихого океанов. Этот удивительный материк является, пожалуй, абсолютный лидером по количеству природных мировых рекордов.

Здесь находится самая длинная в мире горная цепь (Анды, 7 600 км). Это самый дождливый материк: на западных склонах Анд дожди выливают за год столько воды, что, не стекая, она могла бы покрыть землю слоем до 15 метров.
Недалеко от этого места находится пустыня Атакама в Чили — самое засушливое место на Земле: там годами не выпадает ни единой капли дождя. В Южной Америке находится самый высокий водопад планеты Анджел Фолз (979 м), самое высокогорное судоходное озеро Титикака, самая большая лагуна Дос Патос... Сегодня у нас 12 больших панорам Южной Америки. Панорамы Южной Америки Панорамы Южной Америки Панорамы Южной Америки Панорамы Южной Америки Панорамы Южной Америки Панорамы Южной Америки Панорамы Южной Америки Панорамы Южной Америки Панорамы Южной Америки Панорамы Южной Америки Панорамы Южной Америки Панорамы Южной Америки


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
дос патос
наверх