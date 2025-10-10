Панорамы Южной Америки

Южная Америка расположена в Западном полушарии Земли и омывается водами Атлантического и Тихого океанов. Этот удивительный материк является, пожалуй, абсолютный лидером по количеству природных мировых рекордов.
Здесь находится самая длинная в мире горная цепь (Анды, 7 600 км). Это самый дождливый материк: на западных склонах Анд дожди выливают за год столько воды, что, не стекая, она могла бы покрыть землю слоем до 15 метров.
