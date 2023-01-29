Жарим правильно: как сохранить гладкость антипригарной сковороды

Сковородки с антипригарным покрытием значительно облегчают готовку, что сделало их фаворитами на кухнях и шеф-поваров, и домохозяек. К тому же приятно наблюдать, как легко и без малейших усилий поджаренное яйцо или аппетитная котлетка соскальзывают на тарелку. Но это возможно, только если со сковородой правильно обращаются и бережно за ней ухаживают. В подборке Novate.ru 13 ошибок, укорачивающих срок службы посуды, с комментариями и советами шеф-поваров.
1. Использование металлической кухонной утвари
Металлическая утварь – верный способ быстро испортить антипригарное покрытие. /Фото: robbreport.com
Эта ошибка хорошо известна, но ее по-прежнему совершают очень многие. Даже если производитель заявляет об устойчивости покрытия к царапинам, о металлической утвари нужно забыть сразу, как только антипригарная сковородка появилась на кухне. Достаточно один раз помешать рагу ложкой или перевернуть рыбу лопаткой, чтобы повредить покрытие и все, еда сразу начнет прилипать. Чтобы не возникало даже соблазна попробовать разочек взять котлету вилкой, следует завести арсенал деликатных приборов: щипцы с мягкими наконечниками, ложки для помешивания и лопатки из дерева, пластика или силикона.
2. Применение антипригарных спреев
Кулинарные спреи принесут больше вреда, чем пользы. /Фото: mk0worldofpans5agtlg.kinstacdn.com
Как это ни удивительно, но антипригарные спреи – еще один способ быстро отправить антипригарную сковороду в утиль. Уоррен Уикс, повар-инструктор Школы кулинарного искусства Огюста Эскофье, настоятельно советует их избегать. И объясняет, что остатки накапливаются со временем, и их трудно отчистить. Дело в том, что масло – не единственный компонент спрея. В состав входят также пропеллент, пенообразующее вещество и лецитин. Последний компонент с течением времени образует тонкую пленку, которую практически невозможно удалить, не повредив покрытие. Уикс указывает, что поверхность качественной сковороды и без использования каких-либо средств достаточно гладкая, чтобы жаркое или лосось соскользнули прямо на сервировочное блюдо.
3. Приготовление кислых продуктов
Кислые продукты способствуют разрушению антипригарного слоя. /Фото: i2.wp.com
Антипригарные сковородки плохо воспринимают контакт с кислотосодержащими продуктами. Поэтому для приготовления томатных соусов или блюд с добавлением цитрусовых нужно использовать другую посуду. «Эти продукты могут ускорить процесс старения антипригарной поверхности, так как кислота будет способствовать ее медленному разрушению», – объясняет Уоррен Уикс.
4. Готовка на сильном огне
Сильный огонь ускорит выход сковороды «на пенсию». /Фото: i2.wp.com
Сильный огонь – еще одна ошибка, которую допускают довольно часто. На большом огне блюдо быстрее не приготовится, а вот антипригарная сковорода не выносит высоких температур и может утратить полезные свойства. «Готовьте на медленном (низком) огне, или на среднем – это тоже хороший способ. Просто избегайте слишком сильного нагрева под посудой с антипригарным покрытием», – советует Ханна Кроули, исполнительный редактор America's Test Kitchen.
«Не используйте сковороду для обжигающе горячего приготовления. Экстремальные температуры сократят срок службы сковороды и выбросят в воздух токсичные химические вещества», – говорит Уикс.
5. Нагрев пустой сковороды
Нагрев пустой сковороды портит антипригарное покрытие. /Фото: legionathletics.com
Привычка предварительно разогревать пустую сковороду появилась благодаря чугунным изделиям. Однако ее автоматический перенос на антипригарные модели – ошибка, способная испортить специальное покрытие. «Не позволяйте нагреваться пустой сковороде, иначе она начнет выделять химические вещества. Убедитесь, что на дне есть немного жира, прежде чем ставить на огонь», – говорит Кроули. Он советует ориентироваться на точку горения масел. Дымление растительного и сливочного масла наступает при температуре ниже той, при которой достигается перегрев антипригарного покрытия, так что это отличный визуальный сигнал, показывающий, что сковорода уже горячая.
6. Перекаливание сковороды
Перекаливание убийственно для антипригарного слоя. /Фото: thumbor.unica.ro
О недопустимости высоких температур следует помнить и тогда, когда антипригарная посуда смазана маслом. Никогда не нужно доводить до сильного раскаливания, это ухудшает качество покрытия и вызывает высвобождение химических веществ. «Если сковорода начинает дымиться, необходимо уменьшить огонь. Если дыма много, откройте окно или включите вентилятор», ¬– говорит Кроули.
7. Ожидание хрустящей корочки
Для зажарки стейка лучше подойдет чугунная или стальная сковорода. /Фото: thespruceeats.com
Мы уже выяснили, что антипригарное покрытие не любит сильный огонь, и отсюда вытекает еще одна распространенная ошибка – попытка получить на такой сковороде мясо или птицу с хрустящей корочкой. Для запечатывания соков нужна высокая температура, что недопустимо при использовании антипригарной посуды. Есть, конечно, специальные варианты сковородок-гриль, но по мнению Кроули, если стоит цель получения блюд с хрустящей корочкой, лучший результат будет при использовании моделей из стали и чугуна.
8. Чистка жесткими средствами
Металлические губки несовместимы с антипригарным покрытием. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Еще одна типичная ошибка новичков – использование при мытье металлических губок, порошков и гелей с абразивными частицами, а также сильнодействующих чистящих средств. Как отмечает Кроули, они способны повредить антипригарный слой. Она советует воспринимать покрытие на сковороде как свою кожу и чистить его очень аккуратно и деликатно.
Полезный совет от Novate.ru: Если на сковороде остались пригоревшие кусочки пищи, ни в коем случае не стоит пытаться их соскрести даже пальцами. Для очистки посуду заполняют водой и нагревают. Затем сковороду снимают с огня, добавляют жидкое моющее средство и оставляют для отмокания примерно на час. После чего остатки пищи удаляют при помощи нейлоновой губки.
9. Мытье в посудомоечной машине
Посуду с антипригарным покрытием лучше мыть руками. /Фото: mk0worldofpans5agtlg.kinstacdn.com
Даже если производитель говорит, что сковороду можно ставить в посудомоечную машину, никогда не нужно этого делать. «Посуду с антипригарным слоем нельзя мыть в посудомоечной машине. Химические вещества и колебания температуры в конечном итоге вызовут отслаивание покрытия», – объясняет Уикс.
10. Неаккуратное хранение
Бумажные тарелки помогут сберечь покрытие при складывании сковородок штабелем. /Фото: youtube.com
Следующая ошибка после чистки – неаккуратное хранение сковородок с антипригарным слоем. Складывая одну в другую, можно легко повредить деликатное покрытие. Уикс советует прокладывать между сковородками чистое мягкое полотенце. Кроули предлагает еще один вариант для прослойки – бумажные тарелки.
11. Выбрасывание сковородки сразу, когда еда начинает прилипать
Начинающаяся липкость – еще не приговор, можно попробовать вернуть гладкость поверхности. /Фото: i0.wp.com
Поскольку антипригарное покрытие – всего лишь тонкий поверхностный слой, то такая посуда не так долговечна, как сковороды, сделанные из других материалов (стали или чугуна). Но если антипригарное покрытие начинает терять свои свойства, не торопитесь выбрасывать изделие прямо сейчас. Кроули советует попробовать нехитрый трюк, который может помочь вернуть гладкость рабочей поверхности: «Поставьте сковороду на плиту на слабый огонь на 30 секунд, затем налейте чайную ложку нейтрального масла, например рапсового. Распределите его по всей поверхности бумажным полотенцем, и сотрите все лишнее. Повторяйте этот процесс всякий раз, когда заметите липкость».
12. Нерегулярная «масляная профилактика»
Смазывание маслом поможет антипригарному покрытию выдержать весь срок службы. /Фото: firstforwomen.com
Хотя в этом нет особой необходимости, как в случае с чугунным изделием, но все же смазывание маслом сковороды с антипригарным покрытием поможет ей прослужить весь ожидаемый срок службы. Для этого каждый раз по завершении очистки после готовки, дно и бортики посуды изнутри смазывают любым маслом.
13. Хранение сковороды с пищей в холодильнике
Сковороде с антипригарным покрытием не место в холодильнике. /Фото: media.npr.org
Сковорода с антипригарным покрытием не любит не только высоких, но и низких температур. Поэтому не стоит емкость с приготовленной в ней едой ставить в холодильник, даже если планируется съесть блюдо быстро, за день-два. Пищевые кислоты негативно влияют на покрытие, да и в целом, сковорода предназначена только для готовки, а не хранения еды. Кроме того, есть риск «убить» посуду термическим шоком, если поставить ее на огонь сразу после холодильника.
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