Места, где есть реальный шанс столкнуться со снежным человеком

Почти в каждой стране мира для снежного человека есть свое прозвище. Некоторые считают снежного человека просто огромной человекообразной обезьяной, а кое-кто полагает, что он является потерянным звеном в цепочке эволюции человека. Снежный человек, кем бы он не являлся, избегает любых контактов с человеком и предпочитает селиться в густых лесах и на высокогорье – там, где поймать его совсем непросто, а может быть, даже невозможно.

Гималаи

Калифорния

Таджикистан

Сибирь

Абхазия

Техас

Индия

Ванкувер

Ямал

Орегон