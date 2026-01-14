Места, где есть реальный шанс столкнуться со снежным человеком

Почти в каждой стране мира для снежного человека есть свое прозвище. Некоторые считают снежного человека просто огромной человекообразной обезьяной, а кое-кто полагает, что он является потерянным звеном в цепочке эволюции человека. Снежный человек, кем бы он не являлся, избегает любых контактов с человеком и предпочитает селиться в густых лесах и на высокогорье – там, где поймать его совсем непросто, а может быть, даже невозможно.
Предположительно, скальп йети, хранящийся в непальском монастыре.
Гималаи
Элиас Ходстон – молодой британец, в 1831 году уехавший жить в Гималаи, не раз писал своим родственникам в Британии о снежном человеке. В своих письмах Элиас подробно описывал странное существо, которое видел несколько раз в горах. По его словам, он видел человекообразную обезьяну, 2,5 метра ростом с густой короткой шерстью по всему телу, жившую где-то у подножия ледников. С тех пор йети в Гималаях встречали еще не один раз, а легенд в этой местности про него собрано еще больше.
Калифорния
В 1958 году Рэй Уоллес, владелец строительной компании в северной Калифорнии, продемонстрировал широкой публике цветной фильм, на котором было видно как бигфут (американское наименование снежного человека) пробирается через лесные заросли. Пленка взбудоражила весь мир, но после смерти Уоллеса выяснилось, что кинофильм и другие «неопровержимые доказательства» были сфабрикованы им и его семьей. Тем не менее существуют люди, утверждающие, что снежный человек действительно здесь обитает. След снежного человека.
Таджикистан
Летом 1979 года рассказ участников экспедиции по поимке снежного человека из Киева опубликовала газета «Комсомольская правда».количество рассказов местных жителей об их встречах со снежным человеком.
Сибирь
В непроходимой сибирской тайге йети именуют лесным или волосатым человеком. Там, с середины прошлого века люди все чаще сталкиваются с лохматым огромным приматом, крайне ловко передвигающимся по лесам. По словам очевидцев, лесной человек не агрессивен, но умеет буквально исчезать из виду при попытках его заснять или поймать. Череп Квита, предположительно, одного из сыновей Заны.
Абхазия
Существует легенда о том, что в 19 веке в одном из сел Абхазии жила настоящая самка снежного человека. Селяне, нарекшие особь Заной, держали ее в деревянной клетке. Зана имела внушительные размеры и вся была покрыта густой шерстью. К сожалению, Заны давно уже нет в живых, и точное местонахождение ее захоронения никто не может указать. Зато, по рассказам местных жителей, она успешно скрещивалась с человеком и оставила после себя многочисленное потомство.
Техас
Со слов техасцев, бигфута не раз видели в национальном заповеднике Сэм Хьюстон. На огромной территории, сплошь покрытой густыми лесами, действительно может легко спрятаться целая популяция этих загадочных существ. Туристов привлекает возможность легально поохотиться на бигфута. Возможно, это жестоко, но, тем не менее, еще ни одна охота не увенчалась успехом, так что, скорее всего, это просто рекламный трюк для привлечения туристов.
Индия
В джунглях Индии также неоднократно видели манде барунга – местное наименование снежного человека. Они живут в труднодоступных местах в горах, и спускаются в долины только зимой в поисках пропитания. В 2003 году лесник Дипу Марак 3 дня подряд натыкался на 3-хметровое существо, покрытое черной шерстью. В последнюю их встречу Мараку удалось собрать образец шерсти барунга и передать его на анализ. Британские генетики заявили, что образец очень похож на образец волос йети, взятый Э. Хиллари – британским альпинистом, покорившим Эверест.
Ванкувер
В 2007 году Роберт Уилсон, проживающий на острове Ванкувер, заявил о своей встрече с существом, напоминавшим своим видом пещерного человека. По его описанию, таинственное существо было размером с медведя, носило длинные волосы и чертами лица напоминало древних неандертальцев. После заявления Уилсона, возникло предположение, что йети, всегда считавшийся огромной обезьяной, на самом деле может являться доисторическим человеком.
Ямал
Следы снежного человека на Ямале регулярно раз в несколько лет обнаруживают местные охотники. Большая их часть приходится на область между тремя поселками: Горки, Азовы и Мужи. Ям мерабаде («человек, меряющий землю шагами» с ненецкого) оставляет огромные следы длиной 50-60 см, а ширина его шагов составляет до 2-х метров.
Орегон
Ведущие программы «В поисках снежного человека», идущей по каналу Animal Planet, считают заповедник Сэлмон-Гекльберри в Орегоне одним из наиболее вероятных мест обитания снежного человека. Если вы собираетесь посетить этот штат в ближайшем будущем, не забудьте захватить с собой видеокамеру – возможно, именно вы встретите здесь знаменитого бигфута и станет звездой Animal Planet.
