Карьера, семейное счастье и шальная пуля: Как сложились судьбы королев красоты 1990-х

Мария Кежа 30 лет назад и сегодня.
Хотя первые советские конкурсы красоты состоялись еще в конце 1980-х гг., на излете перестройки, их звездным часом стали "лихие" 1990-е. Судьбы бывших королев красоты этого бурного десятилетия сложились по-разному: чья-то история превратилась в сказку, а чья-то обернулась трагедией.
"Мисс СССР-1990" Мария Кежа: модельная Золушка
Маша Кежа конкурс 1990 мисс СССР.
После неожиданной победы на конкурсе, кратковременного брака с немецким журналистом и работы моделью в Москве Мария улетает в Париж. Она была в шаге от славы, но модельную карьеру прервал несчастный случай: Кежа попала в автокатастрофу. Вынужденно покинув подиум, Мария не ушла из мира моды. Дизайнер по образованию, она много лет работала в парижском бренде Lancel, проектируя сумки.
Накопленный в Lancel опыт позволил ей создать свой бренд Masha Keja, изделия которого носят П.Хилтон и А.Лавин. С личной жизнью у успешной парижской бизнес-леди тоже все хорошо: в 2004 г. она вышла замуж за биржевого брокера Оливье Гардеро. У пары подрастает сын Никита.
"Мисс СССР-1991" Ильмира Шамсутдинова: образцовая красавица
Ильмира Шамсутдинова.
Ильмире суждено было стать последней королевой красоты СССР: страна распалась через несколько месяцев. Однако это не помешало ей принять участие во многих заграничных конкурсах - "Мисс Интернешнл", "Мисс Европа-95", "Мисс Вселенная". Она работала моделью вплоть до середины нулевых, а заработанные деньги вкладывала в бизнес. В родном Саратове ей принадлежат школа моделей и салон красоты, но руководят ими родители Ильмиры. Сама бывшая королева предпочитает жить в подмосковном особняке с мужем Александром - главным и единственным мужчиной в ее жизни - и воспитывать двоих детей.
"Мисс Россия-93 "Анна Байчик: из королев в доценты
Анна Байчик (Санкт-Петербург). На конкурсе ей было 16 лет.
Для многих победа скромной Анны стала неожиданностью, но еще больше удивления вызвало ее дальнейшее поведение. Попробовав себя в модельном бизнесе, поучаствовав еще в нескольких конкурсах и съездив в США, Байчик махнула рукой на мир моды и поступила в Петербургский университет. Став дипломированным журналистом, она много лет работала на телевидении. В 2005 г. экс-королева защитила кандидатскую, а в настоящее время Анна - доцент кафедры журналистики. В мужья она также выбрала ученого, а не бизнесмена, и, возможно, их сын Степан пойдет по той же стезе.
"Мисс Россия-95" Эльмира Туюшева: больше жена, чем модель и актриса
Эльмира Туюшева.
Когда на 18-летнюю Эльмиру надели корону королевы, не многие поклонники красавицы знали, что ее сердце уже занято. Главным мужчиной в жизни Туюшевой был и остается Влад Метревели - тогда менеджер модельного агентства, ныне - успешный бизнесмен. Более 20 лет они состоят в браке, а в 2011 г. у четы родился сын Ян. Как говорят, именно счастливая семейная жизнь помешала Эльмире добиться чего-то большего, чем кратковременная модельная карьера и несколько второстепенных ролей в сериалах. В активе у красавицы, окончившей Школу-студию МХАТ, есть лишь одна серьезная роль - в фильме А.Кончаловского "Глянец".
"Мисс Россия-96" Александра Петрова: горькая судьба красоты
Александра Петрова? Мисс России 1996
С самого начала конкурса "Мисс Россия" всем было ясно, кто возьмет главный приз: натуральная красота 16-летней Александры не имела равных. Казалось, что впереди международная карьера и долгие годы жизни, но работе за границей помешало незнание Петровой английского, а для российского модельного бизнеса девушка была слишком доверчива и беззащитна. В итоге Александра вернулась в родные Чебоксары, где случайно познакомилась с бизнесменом из "криминальных авторитетов" К.Чувилиным. Это знакомство оказалось роковым: 16 сентября 2000 г. Чувилина застрелил киллер, нанятый конкурентами. На беду, красавица оказалась свидетельницей убийства и погибла вслед за женихом.
"Мисс Россия-97" Елена Рогожина: две короны и трагедия
Елена Рогожина
В детстве Елена мечтала стать стюардессой, но статус королевы красоты открыл перед ней куда более широкие перспективы. Умение держаться на сцене, красота и знание иностранных языков принесли ей еще одну корону - в 1999 г. она стала "Мисс Европа", а актерские способности - роль в фильме А.Абдулова. На рубеже нулевых бывшая королева, взявшая творческий псевдоним Elena Ray, была успешной моделью, много снимавшейся в Западной Европе.
Ей приписывали много романов, но брак с богатым бизнесменом Денис Ершовым положил конец слухам. Елена и Денис поселились в Болгарии и прожили вместе 13 лет, воспитывая дочь. Конец идиллии положила смерть: в конце 2017 Ершов скончался после тяжелой болезни, оставив Елену вдовой.
"Мисс Россия-99" Анна Круглова: бегство от славы
Анна Круглова.
Пока шли репетиции конкурса, Анна несколько раз порывалась уехать домой, в Казань: не верила в себя и даже победу восприняла как случайность. Не прельстила ее и модельная карьера, кружившая в то время головы почти всем девушкам. Красавица поспешила скрыться от СМИ, вышла замуж и уехала с мужем в Западную Европу. Если верить соцсетям, сейчас Анна живет на Сардинии, растит сына и ни в чем не нуждается. Возможно, это и есть подлинное счастье, недоступное большинству королев красоты: жить своей жизнью, не вздрагивая от вспышек фотоаппаратов папарацци.
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