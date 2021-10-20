Карьера, семейное счастье и шальная пуля: Как сложились судьбы королев красоты 1990-х

Мария Кежа 30 лет назад и сегодня.

"Мисс СССР-1990" Мария Кежа: модельная Золушка

Маша Кежа конкурс 1990 мисс СССР.

"Мисс СССР-1991" Ильмира Шамсутдинова: образцовая красавица

Ильмира Шамсутдинова.

"Мисс Россия-93 "Анна Байчик: из королев в доценты

Анна Байчик (Санкт-Петербург). На конкурсе ей было 16 лет.

"Мисс Россия-95" Эльмира Туюшева: больше жена, чем модель и актриса

Эльмира Туюшева.

"Мисс Россия-96" Александра Петрова: горькая судьба красоты

Александра Петрова? Мисс России 1996

"Мисс Россия-97" Елена Рогожина: две короны и трагедия

Елена Рогожина

"Мисс Россия-99" Анна Круглова: бегство от славы

Анна Круглова.