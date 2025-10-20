Почему асфальт требует ремонта уже через пару месяцев после укладки, и как с этим бороться

На сегодняшний день асфальт является наиболее используемым дорожным покрытием - он недолго укладывается, ровно ложится, а водителям по нему комфортно ездить. Но вот последнее происходит лишь при условии, если полотно новое и еще не имеет повреждений. А вот тут как раз возникает проблема: все чаще происходят ситуации, когда даже относительно свежий асфальт покрывается трещинами.
С этой удручающей ситуацией давно нужно что-то делать. /Фото: gtrk-vyatka.ru
Чтобы найти причины «хрупкости» асфальта, нужно прежде всего разобраться с тем, что он из себя представляет. С научной точки он является горной смолой - черным веществом, которое плавится при температуре в сто градусов по Цельсию. При этому асфальт бывает как природного, так и искусственного происхождения: первый применяют как составную часть для лаков и других веществ, а вот второй - как раз при строительстве дорог.
Фрагмент строительного битума. /Фото: stroyres.net
Отечественный дорожный асфальт, по сути, является асфальтобетоном, так как в его составе содержится щебень, песок, минеральный порошок и, собственно, битум. Этот «рецепт» за годы использования основные компоненты не изменял, но при этом давно заметно, что современное покрытие разрушается куда быстрее, чем материал, произведенный шестидесятые годы прошлого столетия. Выяснить причину снижения качества асфальта взялась группа японских ученых.
При сравнении образцов разных лет причина нашлась довольно быстро: оказалось, все дело в том, что в современный асфальт добавляют довольно много лишних компонентов и примесей, как, например, фталаты, фосфаты и ряд других химических соединений, а также компоненты, которые усиливают водоотталкивающую функцию покрытия. Причем первые вообще случайно попадают в материал - обычно на этапе его создания. И, несмотря на сравнительно небольшую концентрацию лишних соединений, их оказывается достаточно, чтобы дорожное покрытие стало хрупким и покрывалось трещинами уже через несколько месяцев после укладки.
Изменился состав и технология производства - и асфальт стал чаще трескаться. /Фото: asfaltok.ru
На сегодняшний день ученые в сотрудничестве с производителями асфальтобетона пытаются изменить состав материала. Кроме того, имеет смысл пересмотреть и механизм укладки асфальта. Однако любые инновации не смогут спасти дорожное полотно от неминуемого разрушения, ведь еще одной причиной появления трещин и ям является влияние окружающей среды - в первую очередь, воды - и от этого никуда не деться. Поэтому рано или поздно асфальт придется и ремонтировать, и менять. Но ученым под силу максимально отсрочить этот процесс.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии