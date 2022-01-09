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5 самых дорогих в мире парков развлечений

Посещение тематических парков и парков развлечений всегда вызывают счастливые воспоминания детства. Конечно, появление самого первого Диснейленда в 1955 году открыло новую эру создания аттракционов, которые могут теперь быть объединены в единый парк аттракционов со множеством развлечений, точек питания и ресторанов, гостиниц и аквапарков. Тогда впервые был создан огромный парк со всеми аттракционами о которых ребенок мог только мечтать.


Оригинальный Диснейленд доказал огромный успех даже в своих сравнительно скромных начинаниях. Только в первое десятилетие его существования его посетило более пятидесяти миллионов человек. С тех пор Диснейленд имеет разветвленную сеть, в том числе в Париже и в Токио.


5 самых дорогих в мире парков развлечений



Устойчивая популярность таких парков показывает, что такие места являются словно магнит для всех детей и взрослых, и люди готовы платить справедливую сумму денег для того, чтобы провести день на этих «фабриках грез». Данный список содержит пять из самых дорогих тематических парков в мире, которые каждый год посещаются многими тысячами туристов.


5 самых дорогих в мире парков развлечений


SeaWorld, Орландо — стоимость билета 80.00 долларов за день


Парк развлечений SeaWorld существует уже боле пятидесяти лет. Парк предлагает несколько аттракционов в основном на водную тему, которые включают Кракена и Путешествие в Атлантиду.

Главной достопримечательностью Сиуорлда является его представления с морскими животными.


5 самых дорогих в мире парков развлечений


Universal Studios, Голливуд — стоимость билета 92 доллара за день


Этот парк вызывает к жизни знаменитые фильмы, телевизионные шоу и символы, созданные компанией Юниверсал Студиос. Здесь есть аттракционы, которые напомнят посетителям такие фильмы, как Гадкий я фильмов, Месть Мумии и Шрек.


5 самых дорогих в мире парков развлечений


Диснейленд, Калифорния — стоимость билета 96 долларов за день


Один из многочисленных Диснейлендов, на этот раз в Калифорнии. Парк приключений обслуживает гостей всех возрастов, обеспечивая желающих также гостиницей. Здесь имеется множество впечатляющих развлечений, в том числе аттракцион Алладина, в ночное время доступны танцы, соответственно, только через гигантскую кроличью нору.


5 самых дорогих в мире парков развлечений


Walt Disney World, Орландо, Флорида — стоимость билета 99 долларов за день


Один из самых знаковых мировых тематических парков. Здесь имеются популярные аттракционы, такие как Space Mountain, гора Splash и Большой Thunder Mountain Railroad, а также новые хиты, такие как водно-ориентированных Всплеск ‘N’ Soak Station, Замок Золушки. Гости могут отведать кухню и культуру одиннадцати разных стран, включая Мексику, Марокко и Норвегию.


5 самых дорогих в мире парков развлечений


Universal Studios, Флорида — стоимость билета 136 долларов за день


Другой парк развлечений во Флориде — Universal Studios. Здесь любители магических саг могут погрузиться в мир Гарри Поттера. Также гости могут присоединиться к боям на Трансформерах. Относительно новое дополнение из Волшебного мира Гарри Поттера к тематическим паркам доказало огромный успех количеством посетитей. Гости могут поесть Дырявый котел, и испытать многомерную поездку Гарри Поттера и Побег из Гринготтса.





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