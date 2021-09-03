Пластинка с номером в связке с ключом зажигания: для чего она нужна

Водители, которым приходилось покупать новый автомобиль или хотя бы получать в руки полный набор ключей к машине, наверняка сталкивались с загадочными металлическими (реже пластиковыми) пластинками на которых выгравирован какой-то номер. Самое время узнать, что же это за пластинка такая и для чего она нужна на самом деле.
Полезная штука. /Фото: key-autochip.ru.
Пластинка с цифровым или с буквенно-цифровым кодом на ключах нового автомобиля – это код от замка. Автомобилисты, которые прочли руководство по эксплуатации своего автомобиля от корки до корки, прекрасно знают, что это такое. Чаще всего на пластинку наносят 8 символов из арабских цифр и латинских букв. Необходима пластинка с кодом для того, чтобы в случае утраты ключей, их можно было оперативно восстановить прямо у дилера. Если это полезной пластинки не будет, то реставрация ключа рискует превратиться в тягомотный ад.
Лучше такую штуку не терять. /Фото: shopcar.parts.
Важно отметить, что сегодня появляется все больше автомобилей, оснащенных иммобилайзером. В этом случае пластинка с кодом на новых ключах нужна не только для восстановления механической части, но также поможет быстро восстановить электронную часть, осуществив оперативную привязку нового ключа к системе безопасности автомобиля.
А лучше ничего не терять. /Фото: germania.one.
Само собой, для того, чтобы пластинку можно было использовать, ее нельзя терять. Поэтому разумным решением будет положить ее куда-нибудь, где она точно не потеряется. Многие автомобилисты хранят ее прямо на втором наборе ключей, используя в своей повседневности первый – без пластинки.
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