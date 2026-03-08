С нами не соску...
8 проверенных способов испортить антипригарное покрытие сковороды

Bот это да! Посуда с антипригарным покрытием требует бережного обращения. Материал лишь выглядит прочным — на самом деле испортить его могут самые простые действия.

8 проверенных способов испортить антипригарное покрытие сковороды

Не используйте металлические приборы

Эту ошибку совершают многие. Запомните: что бы вам ни говорил производитель, пищу в посуде с антипригарным покрытием нельзя перемешивать металлическими вилками и ложками.
А уж резать еду ножом — так и вовсе кощунство! Чтобы продлить срок жизни любимой сковороды, используйте приборы из резины, мягкого пластика, дерева или силикона.
Следите за состоянием кухонных принадлежностей. При первом появлении сколов и зазубрин их необходимого заменить на новые.

Храните посуду правильно

При неправильном хранении (например, строительстве пирамид из сковород, сложенных друг на друга) возникает серьезный риск повреждения антипригарного покрытия. Такая «нежная» посуда должна храниться отдельно и быть защищена от контактов с острыми и режущими предметами.

Избегайте резких перепадов температур

Никогда не наливайте в раскаленную на огне сковороду холодную и даже прохладную воду! Такие действия могут привести почти к мгновенной порче посуды. И хорошо еще, если покрытие не «вздуется», но свои антипригарные свойства оно потеряет почти наверняка.

8 проверенных способов испортить антипригарное покрытие сковороды

Используйте правильные аксессуары

Даже самая дорогая посуда с антипригарным покрытием со временем начинает «прихватывать», и на ней неизбежно образуются сложные пятна из жира и гари. Для их удаления можно использовать только жидкие моющие средства, мягкую ткань или губку.

Никогда не используйте во время мытья сковороды металлические сетки, агрессивную «химию», порошки и другие абразивы.
Лучше размочите нагар в теплой воде и аккуратно удалите его мягкой тканью.

Не кладите сковороды в посудомоечную машину

Понимаем, соблазн велик. Зачем отмывать посуду вручную, если полезный прибор может все сделать за вас? Увы, не в этом случае. Вещества, входящие в состав средств для посудомоечных машин, могут повредить верхний слой покрытия, а, если на сковороде уже есть царапины — вызвать появление ржавчины.

8 проверенных способов испортить антипригарное покрытие сковороды

Не храните еду в сковороде

Сковороды нужны лишь для приготовления пищи. Для ее последующего хранения они совершенно не подходят. Никогда не ставьте сковороду в холодильник — низкие температуры могут нанести ей вред. Всегда перекладывайте остатки еды в пластиковые контейнеры, подходящие для хранения пищи.

Не перегревайте посуду

Большинство сковород с антипригарным покрытием созданы для приготовления пищи на среднем огне. Слишком высокие температуры могут привести к повреждению материала и утрате его полезных свойств. Чтобы продлить срок службы посуды, всегда читайте рекомендации производителя по ее использованию.

Если вы решили поупражняться в приготовлении фламбе, выберите для этого более подходящий вид посуды.

Не используйте сковороду не по назначению

Мировые бренды производят десятки различных видов посуды, каждая из которых имеет свое предназначение. И это все не просто так. В зависимости от назначения сковороды варьируется толщина и состав антипригарного покрытия. Неправильное использование посуды может привести к ее быстрому выходу из строя.

Так, на блинных сковородах нельзя жарить мясо, готовить томаты и другие кислые продукты. Этот вид посуды предназначен для сухого обжаривания изделий из теста — блинов, оладьев, лепешек, хлеба.
