8 проверенных способов испортить антипригарное покрытие сковороды

Bот это да! Посуда с антипригарным покрытием требует бережного обращения. Материал лишь выглядит прочным — на самом деле испортить его могут самые простые действия.







Не используйте металлические приборы

Храните посуду правильно

Избегайте резких перепадов температур

Используйте правильные аксессуары

Не кладите сковороды в посудомоечную машину

Не храните еду в сковороде

Не перегревайте посуду

Не используйте сковороду не по назначению

Эту ошибку совершают многие. Запомните: что бы вам ни говорил производитель, пищу в посуде с антипригарным покрытием нельзя перемешивать металлическими вилками и ложками.А уж резать еду ножом — так и вовсе кощунство! Чтобы продлить срок жизни любимой сковороды, используйте приборы из резины, мягкого пластика, дерева или силикона.Следите за состоянием кухонных принадлежностей. При первом появлении сколов и зазубрин их необходимого заменить на новые.При неправильном хранении (например, строительстве пирамид из сковород, сложенных друг на друга) возникает серьезный риск повреждения антипригарного покрытия. Такая «нежная» посуда должна храниться отдельно и быть защищена от контактов с острыми и режущими предметами.Никогда не наливайте в раскаленную на огне сковороду холодную и даже прохладную воду! Такие действия могут привести почти к мгновенной порче посуды. И хорошо еще, если покрытие не «вздуется», но свои антипригарные свойства оно потеряет почти наверняка.Даже самая дорогая посуда с антипригарным покрытием со временем начинает «прихватывать», и на ней неизбежно образуются сложные пятна из жира и гари. Для их удаления можно использовать только жидкие моющие средства, мягкую ткань или губку.Никогда не используйте во время мытья сковороды металлические сетки, агрессивную «химию», порошки и другие абразивы.Лучше размочите нагар в теплой воде и аккуратно удалите его мягкой тканью.Понимаем, соблазн велик. Зачем отмывать посуду вручную, если полезный прибор может все сделать за вас? Увы, не в этом случае. Вещества, входящие в состав средств для посудомоечных машин, могут повредить верхний слой покрытия, а, если на сковороде уже есть царапины — вызвать появление ржавчины.Сковороды нужны лишь для приготовления пищи. Для ее последующего хранения они совершенно не подходят. Никогда не ставьте сковороду в холодильник — низкие температуры могут нанести ей вред. Всегда перекладывайте остатки еды в пластиковые контейнеры, подходящие для хранения пищи.Большинство сковород с антипригарным покрытием созданы для приготовления пищи на среднем огне. Слишком высокие температуры могут привести к повреждению материала и утрате его полезных свойств. Чтобы продлить срок службы посуды, всегда читайте рекомендации производителя по ее использованию.Если вы решили поупражняться в приготовлении фламбе, выберите для этого более подходящий вид посуды.Мировые бренды производят десятки различных видов посуды, каждая из которых имеет свое предназначение. И это все не просто так. В зависимости от назначения сковороды варьируется толщина и состав антипригарного покрытия. Неправильное использование посуды может привести к ее быстрому выходу из строя.Так, на блинных сковородах нельзя жарить мясо, готовить томаты и другие кислые продукты. Этот вид посуды предназначен для сухого обжаривания изделий из теста — блинов, оладьев, лепешек, хлеба.