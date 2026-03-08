8 проверенных способов испортить антипригарное покрытие сковороды

Bот это да! Посуда с антипригарным покрытием требует бережного обращения. Материал лишь выглядит прочным — на самом деле испортить его могут самые простые действия.
Не используйте металлические приборыЭту ошибку совершают многие. Запомните: что бы вам ни говорил производитель, пищу в посуде с антипригарным покрытием нельзя перемешивать металлическими вилками и ложками.
Следите за состоянием кухонных принадлежностей. При первом появлении сколов и зазубрин их необходимого заменить на новые.
Храните посуду правильноПри неправильном хранении (например, строительстве пирамид из сковород, сложенных друг на друга) возникает серьезный риск повреждения антипригарного покрытия. Такая «нежная» посуда должна храниться отдельно и быть защищена от контактов с острыми и режущими предметами.
Избегайте резких перепадов температурНикогда не наливайте в раскаленную на огне сковороду холодную и даже прохладную воду! Такие действия могут привести почти к мгновенной порче посуды. И хорошо еще, если покрытие не «вздуется», но свои антипригарные свойства оно потеряет почти наверняка.
Используйте правильные аксессуарыДаже самая дорогая посуда с антипригарным покрытием со временем начинает «прихватывать», и на ней неизбежно образуются сложные пятна из жира и гари. Для их удаления можно использовать только жидкие моющие средства, мягкую ткань или губку.
Никогда не используйте во время мытья сковороды металлические сетки, агрессивную «химию», порошки и другие абразивы.
Не кладите сковороды в посудомоечную машинуПонимаем, соблазн велик. Зачем отмывать посуду вручную, если полезный прибор может все сделать за вас? Увы, не в этом случае. Вещества, входящие в состав средств для посудомоечных машин, могут повредить верхний слой покрытия, а, если на сковороде уже есть царапины — вызвать появление ржавчины.
Не храните еду в сковородеСковороды нужны лишь для приготовления пищи. Для ее последующего хранения они совершенно не подходят. Никогда не ставьте сковороду в холодильник — низкие температуры могут нанести ей вред. Всегда перекладывайте остатки еды в пластиковые контейнеры, подходящие для хранения пищи.
Не перегревайте посудуБольшинство сковород с антипригарным покрытием созданы для приготовления пищи на среднем огне. Слишком высокие температуры могут привести к повреждению материала и утрате его полезных свойств. Чтобы продлить срок службы посуды, всегда читайте рекомендации производителя по ее использованию.
Если вы решили поупражняться в приготовлении фламбе, выберите для этого более подходящий вид посуды.
Не используйте сковороду не по назначениюМировые бренды производят десятки различных видов посуды, каждая из которых имеет свое предназначение. И это все не просто так. В зависимости от назначения сковороды варьируется толщина и состав антипригарного покрытия. Неправильное использование посуды может привести к ее быстрому выходу из строя.
Так, на блинных сковородах нельзя жарить мясо, готовить томаты и другие кислые продукты. Этот вид посуды предназначен для сухого обжаривания изделий из теста — блинов, оладьев, лепешек, хлеба.
