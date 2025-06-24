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Супер-белки на фото



Эти веселые снимки были сделаны в Северо-Шотландском нагорье фотографом дикой природы Энди Ховардом. Он целых 6 месяцев делал целую систему подачи орехов, чтобы поймать нужный кадр с летящей белкой. Супер-белки на фото

В Шотландии произошло резкое сокращение популяции красных белок, которая сегодня составляет около 120 000.
Супер-белки на фото Количество белок сокращается из-за уничтожения лесных массивов. Супер-белки на фото Это грызун из семейства беличьих. Единственный представитель рода белок в фауне России. В разговорной речи и художественной литературе часто обозначается как «рыжая белка». Супер-белки на фото Похоже же? Супер-белки на фото Кадр после 6 месяцев работы фотографа. Супер-белки на фото

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