Супер-белки на фото

Эти веселые снимки были сделаны в Северо-Шотландском нагорье фотографом дикой природы Энди Ховардом. Он целых 6 месяцев делал целую систему подачи орехов, чтобы поймать нужный кадр с летящей белкой.
В Шотландии произошло резкое сокращение популяции красных белок, которая сегодня составляет около 120 000. Количество белок сокращается из-за уничтожения лесных массивов. Это грызун из семейства беличьих. Единственный представитель рода белок в фауне России. В разговорной речи и художественной литературе часто обозначается как «рыжая белка». Похоже же? Кадр после 6 месяцев работы фотографа.
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